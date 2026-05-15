Joan Mir Menuju Pintu Keluar Honda, Dikaitkan dengan Gresini

Juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir “tidak akan menjadi pembalap Honda tahun 2027” dan dikaitkan dengan kepindahan ke Gresini Ducati.

Dengan rumor bahwa HRC akan menurunkan susunan pembalap pabrikan baru yang terdiri dari Fabio Quartararo dan David Alonso musim depan, Joan Mir disebut-sebut akan bergabung kembali dengan Davide Brivio - bos tim Suzuki-nya - di Trackhouse Aprilia.

Namun, sementara Brivio hampir dipastikan akan meninggalkan Trackhouse, kemungkinan untuk peran senior di HRC, The-Race.com melaporkan bahwa Mir akan menuju Gresini.

Langkah seperti itu bisa menyatukan kembali Mir dengan Crew Chief yang membantunya meraih gelar juara Suzuki 2020, Frankie Carchedi, yang kemudian memenangkan balapan bersama Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer di Gresini.

Aldeguer akan pindah ke VR46, tim satelit resmi Ducati, untuk era 850cc yang baru.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Joan Mir, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

“Joan tidak akan menjadi pembalap Honda pada tahun 2027”

Manajer Mir, Paco Sanchez, mengatakan kepada Crash.net pada hari Jumat: “Mengingat kurangnya kabar dari HRC mengenai masa depannya, Joan memutuskan di Jerez untuk pergi dari Honda pada akhir tahun dan meminta saya untuk mencari proyek yang bagus untuknya.

“Kami membuat kemajuan yang baik, tetapi kami belum menyelesaikan kesepakatan apa pun. Kami berharap dapat melakukannya sesegera mungkin, tetapi untuk saat ini, saya tidak dapat mengkonfirmasi hal lain.”

"Satu-satunya hal yang pasti adalah Joan tidak akan menjadi pembalap Honda pada tahun 2027."

Mir bergabung dengan tim pabrikan Honda setelah Suzuki keluar dari MotoGP 2022, membalap bersama Marc Marquez dan kemudian Luca Marini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah dua musim yang mengecewakan, pembalap berusia 28 tahun itu meraih podium pertamanya bersama Honda - dan podium pertama tim pabrikan di era pasca-Marquez - di Motegi dan Sepang tahun lalu.

Joan Mir, podium, 2025 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Mir kembali mengalami awal tahun 2026 yang penuh insiden, tetapi juga menunjukkan kilasan kecepatan dengan penampilan seperti saat mengamankan lima besar grid di COTA.

Pembalap Spanyol itu kemudian terjatuh pada lap terakhir Sprint saat coba mengejar Pedro Acosta untuk podium terakhir. Acosta kemudian menerima penalti tekanan ban pasca balapan.

Mir kemudian mengamankan posisi keenam di Le Mans Sprint akhir pekan lalu sebelum terjatuh dari posisi yang sama di grand prix, yang seharusnya menjadi hasil GP terbaik Honda musim ini sejauh ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Gresini diperkirakan akan kehilangan kedua pembalapnya saat ini, dengan Alex Marquez akan bergabung dengan tim pabrikan KTM.

Pembalap Moto2, Dani Holgado, diperkirakan akan mengambil alih salah satu kursi Desmosedici, sementara itu Enea Bastianini juga dikaitkan dengan kembalinya ke Gresini.

Namun, Bastianini telah muncul sebagai pembalap KTM terbaik kedua setelah Pedro Acosta, meningkatkan peluangnya untuk tetap berada di Tech3, yang juga harus memutuskan antara motor KTM dan Honda.