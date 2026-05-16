MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.

Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
Pedro Acosta melesat ke pole position di kualifikasi MotoGP Catalunya 2026.

Acosta, yang tercepat pada hari Jumat, unggul 0,233 detik dari Franco Morbidelli, yang secara mengejutkan jadi penantang terdekat sang bintang KTM yang masih mencari kemenangan Minggu pertamanya.

Pemenang GP Catalunya tahun lalu, Alex Marquez, melengkapi barisan depan.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) akan membentuk barisan kedua di depan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Itu adalah kualifikasi yang berantakan bagi Aprilia, dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin keduanya terjatuh. Martin di Q1 dan Bezzecchi di menit-menit akhir Q2.

Bezzecchi, saat ini satu poin di depan Martin, turun ke posisi kedua belas dan terakhir di Q2, sementara pemenang Le Mans Martin menyelamatkan posisi kesembilan.

Bagnaia gagal lolos ke Q2

Martin dan Morbidelli lolos dari Q1, meningalkan Francesco Bagnaia di posisi ketiga Q1 dan gagal meraih tiket naik ke Q2, dia akan memulai dari P13, sedang Ai Ogura hanya berada di posisi ke-18.

Fermin Aldeguer dan Toprak Razgatlioglu, yang juga terjatuh di Q1, akan memulai dari posisi terakhir.

Sprint Race 12 putaran akan dimulai pukul 15:00 waktu lokal sore ini, atau 20:00 Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1'38.068s
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.233s
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.274s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.385s
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.406s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.409s
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.443s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.529s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.584s
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.618s
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.705s
12Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.717s
 Qualifying 1:   
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'38.752s
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'38.797s
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)1'38.851s
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'39.011s
17Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'39.071s
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'39.212s
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'39.280s
20Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'39.324s
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1'39.876s
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'42.945s

 

* Rookie.

Free Practice 2

Joan Mir memberi Honda sekilas tentang apa yang akan mereka lewatkan musim depan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Catalan 2026 di Barcelona.

Mir menempatkan RC213V-nya di depan pemimpin Jumat Pedro Acosta (KTM), Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan pemenang Le Mans Jorge Martin.

Sebagian besar pembalap memilih ban Soft bekas untuk persiapan Sprint Race, tetapi Acosta mulai menggunakan ban Medium depan dan belakang.

Pemimpin gelar Marco Bezzecchi dan rookie Diogo Moreira memakai ban depan Soft dan belakang Medium

Brad Binder, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu dan Ai Ogura memilih depan Medium dan belakang Soft.

Johann Zarco mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 14 pada putaran terbang pertamanya.

Juara MotoGP bertahan Marc Marquez absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda setelah mundur dari akhir pekan Le Mans setelah kecelakaan Sprint memberinya cedera kaki, yang sudah distabilkan.

Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah melewatkan tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez membuat entri wildcard keduanya musim ini.

* Rookie.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'39.425s
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.218s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.227s
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.231s
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.331s
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.384s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.385s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.419s
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.466s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.544s
11Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.564s
12Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.571s
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.638s
14Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.646s
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.677s
16Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.915s
17Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.936s
18Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.946s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.107s
20Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.249s
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.291s
22Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.783s

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

  • Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
6% (6 votes)
Marco Bezzecchi
21% (23 votes)
Pecco Bagnaia
4% (4 votes)
Fabio di Giannantonio
1% (1 vote)
Jorge Martin
37% (40 votes)
Alex Marquez
25% (27 votes)
Ai Ogura
5% (5 votes)
Other (tell us in the comments section)
2% (2 votes)
Total votes: 108
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

