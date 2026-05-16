MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1

Pedro Acosta melesat ke pole position di kualifikasi MotoGP Catalunya 2026.

Acosta, yang tercepat pada hari Jumat, unggul 0,233 detik dari Franco Morbidelli, yang secara mengejutkan jadi penantang terdekat sang bintang KTM yang masih mencari kemenangan Minggu pertamanya.

Pemenang GP Catalunya tahun lalu, Alex Marquez, melengkapi barisan depan.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) akan membentuk barisan kedua di depan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Itu adalah kualifikasi yang berantakan bagi Aprilia, dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin keduanya terjatuh. Martin di Q1 dan Bezzecchi di menit-menit akhir Q2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi, saat ini satu poin di depan Martin, turun ke posisi kedua belas dan terakhir di Q2, sementara pemenang Le Mans Martin menyelamatkan posisi kesembilan.

Bagnaia gagal lolos ke Q2

Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Martin dan Morbidelli lolos dari Q1, meningalkan Francesco Bagnaia di posisi ketiga Q1 dan gagal meraih tiket naik ke Q2, dia akan memulai dari P13, sedang Ai Ogura hanya berada di posisi ke-18.

Fermin Aldeguer dan Toprak Razgatlioglu, yang juga terjatuh di Q1, akan memulai dari posisi terakhir.

Sprint Race 12 putaran akan dimulai pukul 15:00 waktu lokal sore ini, atau 20:00 Waktu Indonesia Barat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'38.068s 2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.233s 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.274s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.385s 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.406s 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.409s 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.443s 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.529s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.584s 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.618s 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.705s 12 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.717s Qualifying 1: 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'38.752s 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'38.797s 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'38.851s 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'39.011s 17 Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'39.071s 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'39.212s 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'39.280s 20 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'39.324s 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'39.876s 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'42.945s

* Rookie.

Joan Mir, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Free Practice 2

Joan Mir memberi Honda sekilas tentang apa yang akan mereka lewatkan musim depan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Catalan 2026 di Barcelona.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mir menempatkan RC213V-nya di depan pemimpin Jumat Pedro Acosta (KTM), Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan pemenang Le Mans Jorge Martin.

Sebagian besar pembalap memilih ban Soft bekas untuk persiapan Sprint Race, tetapi Acosta mulai menggunakan ban Medium depan dan belakang.

Pemimpin gelar Marco Bezzecchi dan rookie Diogo Moreira memakai ban depan Soft dan belakang Medium

Brad Binder, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu dan Ai Ogura memilih depan Medium dan belakang Soft.

Johann Zarco mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 14 pada putaran terbang pertamanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Joan Mir, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

Juara MotoGP bertahan Marc Marquez absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda setelah mundur dari akhir pekan Le Mans setelah kecelakaan Sprint memberinya cedera kaki, yang sudah distabilkan.

Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah melewatkan tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez membuat entri wildcard keduanya musim ini.

* Rookie.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'39.425s 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.218s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.227s 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.231s 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.331s 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.384s 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.385s 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.419s 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.466s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.544s 11 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.564s 12 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.571s 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.638s 14 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.646s 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.677s 16 Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.915s 17 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.936s 18 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.946s 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.107s 20 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.249s 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.291s 22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.783s

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)

Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026 Pedro Acosta 6% (6 votes) Marco Bezzecchi 21% (23 votes) Pecco Bagnaia 4% (4 votes) Fabio di Giannantonio 1% (1 vote) Jorge Martin 37% (40 votes) Alex Marquez 25% (27 votes) Ai Ogura 5% (5 votes) Other (tell us in the comments section) 2% (2 votes) Total votes: 108 Daftar or Log In to vote



