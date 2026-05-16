MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.
Pedro Acosta melesat ke pole position di kualifikasi MotoGP Catalunya 2026.
Acosta, yang tercepat pada hari Jumat, unggul 0,233 detik dari Franco Morbidelli, yang secara mengejutkan jadi penantang terdekat sang bintang KTM yang masih mencari kemenangan Minggu pertamanya.
Pemenang GP Catalunya tahun lalu, Alex Marquez, melengkapi barisan depan.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) akan membentuk barisan kedua di depan Fabio Quartararo dari Yamaha.
Itu adalah kualifikasi yang berantakan bagi Aprilia, dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin keduanya terjatuh. Martin di Q1 dan Bezzecchi di menit-menit akhir Q2.
Bezzecchi, saat ini satu poin di depan Martin, turun ke posisi kedua belas dan terakhir di Q2, sementara pemenang Le Mans Martin menyelamatkan posisi kesembilan.
Bagnaia gagal lolos ke Q2
Martin dan Morbidelli lolos dari Q1, meningalkan Francesco Bagnaia di posisi ketiga Q1 dan gagal meraih tiket naik ke Q2, dia akan memulai dari P13, sedang Ai Ogura hanya berada di posisi ke-18.
Fermin Aldeguer dan Toprak Razgatlioglu, yang juga terjatuh di Q1, akan memulai dari posisi terakhir.
Sprint Race 12 putaran akan dimulai pukul 15:00 waktu lokal sore ini, atau 20:00 Waktu Indonesia Barat.
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'38.068s
|2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.233s
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.274s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.385s
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.406s
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.409s
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.443s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.529s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.584s
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.618s
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.705s
|12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.717s
|Qualifying 1:
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'38.752s
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'38.797s
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|1'38.851s
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'39.011s
|17
|Maverick Vinales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'39.071s
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'39.212s
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'39.280s
|20
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'39.324s
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'39.876s
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'42.945s
* Rookie.
Free Practice 2
Joan Mir memberi Honda sekilas tentang apa yang akan mereka lewatkan musim depan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Catalan 2026 di Barcelona.
Mir menempatkan RC213V-nya di depan pemimpin Jumat Pedro Acosta (KTM), Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan pemenang Le Mans Jorge Martin.
Sebagian besar pembalap memilih ban Soft bekas untuk persiapan Sprint Race, tetapi Acosta mulai menggunakan ban Medium depan dan belakang.
Pemimpin gelar Marco Bezzecchi dan rookie Diogo Moreira memakai ban depan Soft dan belakang Medium
Brad Binder, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu dan Ai Ogura memilih depan Medium dan belakang Soft.
Johann Zarco mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 14 pada putaran terbang pertamanya.
Juara MotoGP bertahan Marc Marquez absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda setelah mundur dari akhir pekan Le Mans setelah kecelakaan Sprint memberinya cedera kaki, yang sudah distabilkan.
Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah melewatkan tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.
Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez membuat entri wildcard keduanya musim ini.
* Rookie.
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'39.425s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.218s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.227s
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.231s
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.331s
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.384s
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.385s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.419s
|9
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.466s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.544s
|11
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.564s
|12
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.571s
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.638s
|14
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.646s
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.677s
|16
|Maverick Vinales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.915s
|17
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.936s
|18
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.946s
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.107s
|20
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.249s
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.291s
|22
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.783s
Rekor resmi MotoGP Barcelona:
- Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
- Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)