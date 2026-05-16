Jack Miller: Yamaha Membuat Langkah Maju dengan V4

Satu minggu setelah Fabio Quartararo menikmati akhir pekan terbaiknya musim ini di Le Mans, Yamaha menempatkan dua motor di Q2 pada Practice hari Jumat di Catalunya.

Tapi kali ini bukan Quartararo yang berada di puncak, tetapi Jack Miller dari Pramac, yang hanya 0,2 detik dari puncak timesheets di posisi kesembilan.

"Ketika Anda mengatakan dua persepuluh dan kesembilan, itu bahkan tidak terdengar nyata!" Miller tersenyum, berbicara di MotoGP.com setelah sesi.

“Saya merasa baik sejak awal di sini di Barcelona. Itu adalah salah satu trek yang pernah kami kunjungi yang pernah saya mengendarai V4 sebelumnya, jadi kami punya ide kasar.

“Jelas, ini adalah motor yang sangat berbeda sekarang dari yang kami kendarai tahun lalu. Tetapi secara umum, senang dengan hari ini, senang dengan kecepatannya.

"Kemudian untuk serangan satu putaran, saya bisa menempatkan Bez di depan saya dan benar-benar menurunkan palu."

Jack Miller, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

Namun, kurangnya kinerja mesin V4 masih menjadi rintangan di lintasan lurus utama.

“Jelas, kita masih kehilangan beberapa kecepatan garis lurus. Saya pikir kita sekitar 11,-12 km/h lebih lambat di speed trap, tetapi untungnya di sini Anda hanya benar-benar menggunakan kekuatan di lintasan lurus utama,” kata Miller.

“Sisa trek, karena tidak ada grip, Anda hanya mencoba mencari traksi.

“Bersama dengan anak laki-laki, sejak awal hari ini kami bisa menemukan jendela itu dan menyimpan sepeda di jendela itu.

“Sangat menyenangkan bisa menuju hari Sabtu, tidak masuk ke Q1. Ini sangat membantu akhir pekan jika Anda bisa berada di Q2 dan memulai hanya beberapa posisi tambahan di depan.”

Penampilan Miller datang hanya beberapa hari setelah Quartararo membawa V4 ke tempat keenam di Grand Prix Prancis, hasil terbaik motor tersebut sejauh ini.

"Kami membuat kemajuan, tentu saja," kata orang Australia itu. “Saya tidak tahu apa yang diharapkan orang lain. Roma tidak dibangun dalam sehari.

“Ini akan membutuhkan coba-coba, pengujian dan penyesuaian, dan mencoba melakukan yang terbaik yang kami bisa, baik pada akhir pekan balapan maupun dengan Augusto dan Dovi di tim uji coba.

"Saya tahu ini hanya hari Jumat, tetapi ini adalah sedikit menghirup udara segar setelah apa yang telah menjadi waktu yang sangat sulit bagi semua insinyur yang terlibat."

Toprak Razgatlioglu, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Razgatlioglu merasa seperti di atas es

Rekan setim Miller, Toprak Razgatlioglu, berada di urutan ke-19 tercepat, tetapi hanya 0,821 detik dari pemimpin latihan KTM Pedro Acosta.

"Pagi ini luar biasa - tetapi tidak dengan cara yang baik - karena sejujurnya saya merasa seperti saya tidak memiliki grip," ungkap juara WorldSBK tiga kali itu.

“Rasanya seperti aku sedang naik di atas es. Saya bahkan kembali ke pit dan bertanya kepada tim, 'Apa ini? Apakah ada masalah dengan sepeda atau treknya selalu seperti ini?'

“Tetapi pada akhirnya saya harus menerima ini hanyalah kondisi treknya. Semua orang berkendara dalam kondisi yang sama dan saya perlu beradaptasi lebih baik untuk itu. Jadi saya kembali keluar dan mencoba untuk meningkat selangkah demi slangkah.

“Saya mengikuti Fabio untuk sementara waktu dan sejujurnya saya belajar banyak dari menonton bagaimana dia mendekati sudut. Saya mengerti bahwa saya perlu lebih mempercayai ban depan dan, berkat itu, pada akhirnya saya meningkat hampir satu detik.

“Tetap saja, saya cukup terkejut dengan betapa anehnya gripnya di sini, tetapi pada saat yang sama ini adalah pengingat lain bahwa saya harus berhenti berpikir dengan kebiasaan lama saya di Superbike dan terus menyesuaikan diri dengan fase yang sama sekali baru dalam karir saya dengan motor MotoGP.

"Saya menantikan hari esok karena saya ingin mempraktikkan lebih baik lagi apa yang saya pelajari hari ini dan mudah-mudahan membuat langkah maju lainnya."