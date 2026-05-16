MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Menangi Duel Sprint Lawan Acosta
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.
Alex Marquez menahan Pedro Acosta dengan selisih hanya 0,041 detik untuk memenangkan Sprint Race MotoGP Catalunya 2026.
Bintang Gresini Ducati, yang terjatuh saat memimpin Sprint Race tahun lalu sebelum menang di Grand Prix, membayangi pole-sitter Acosta setelah memulai dari posisi ketiga.
Marquez kemudian mengambil alih pimpinan Sprint dari Acosta, yang dilanjutkan dengan Raul Fernandez menurunkan pembalap KTM itu ke posisi ketiga.
Acosta membalas, dia mengatasi Fernandez dengan cepat untuk naik ke P2, dengan Fabio di Giannantonio menguntit tepat di belakangnya.
Acosta terus memangkas jarak ke Acosta, menciptakan thriller lap terakhir yang menegangkan antara kedua pembalap Spanyol.
Acosta berusaha menusuk ke dalam Marquez di Tikungan 10, tapi Marquez berhasil mempertahankan posisinya meski KTM di belakangnya terus memburu sampai tikungan terakhir.
Adu sprint menuju garis finis terjadi setelahnya, dengan Marquez unggul 0,041 detik atas Acosta. Itu adalah jarak kemenangan terkecil di balapan Sprint Race MotoGP, yang pertama kali digelar tahun 2023.
Mimpi buruk Aprilia
Fernandez, yang melakukan penyalipan tegas terhadap sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, di awal balapan, meraih posisi keempat.
Itu adalah hiburan untuk skuat Noale di Sprint Race yang berantakan untuk tim pabrikan mereka.
Duet pabrikan Aprilia yang kini mendominasi kejuaraan, Marco Bezzecchi dan Martin, hanya berada di posisi kesembilan dan kedua belas di grid setelah terjatuh saat kualifikasi.
Martin tampak akan memimpin klasemen sementara setelah melaju cepat di awal balapan, namun kemudian mengalami kecelakaan keempatnya di akhir pekan pada lap ke-3.
Kesalahan itu memungkinkan Bezzecchi untuk memperluas keunggulan poinnya meskipun turun ke posisi kesembilan.
Setelah secara mengejutkan berada di baris depan pada kualifikasi, Franco Morbidelli kehilangan posisi di awal balapan dan finis di urutan ketujuh dengan motor Ducati GP25-nya.
Di Giannantonio dan Brad Binder tampak mengalami senggolan di Tikungan 1, menyebabkan pembalap KTM itu melebar dan terjatuh sebelum motornya menabrak Joan Mir dari Honda.
Para Steward FIM memutuskan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|12 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.041s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.457s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+2.928s
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+4.764s
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+4.894s
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+6.175s
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+6.871s
|9
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+7.381s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+7.869s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+8.343s
|12
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+9.721s
|13
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.042s
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+14.096s
|15
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+14.166s
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+14.334s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+20.452s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+20.558s
|Maverick Vinales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|DNF
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
* Rookie.