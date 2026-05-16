MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Menangi Duel Sprint Lawan Acosta

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Catalan MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Catalan MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Alex Marquez menahan Pedro Acosta dengan selisih hanya 0,041 detik untuk memenangkan Sprint Race MotoGP Catalunya 2026.

Bintang Gresini Ducati, yang terjatuh saat memimpin Sprint Race tahun lalu sebelum menang di Grand Prix, membayangi pole-sitter Acosta setelah memulai dari posisi ketiga.

Marquez kemudian mengambil alih pimpinan Sprint dari Acosta, yang dilanjutkan dengan Raul Fernandez menurunkan pembalap KTM itu ke posisi ketiga.

Acosta membalas, dia mengatasi Fernandez dengan cepat untuk naik ke P2, dengan Fabio di Giannantonio menguntit tepat di belakangnya.

Acosta terus memangkas jarak ke Acosta, menciptakan thriller lap terakhir yang menegangkan antara kedua pembalap Spanyol.

Acosta berusaha menusuk ke dalam Marquez di Tikungan 10, tapi Marquez berhasil mempertahankan posisinya meski KTM di belakangnya terus memburu sampai tikungan terakhir.

Adu sprint menuju garis finis terjadi setelahnya, dengan Marquez unggul 0,041 detik atas Acosta. Itu adalah jarak kemenangan terkecil di balapan Sprint Race MotoGP, yang pertama kali digelar tahun 2023.

Pedro Acosta leads the 2026 Catalan MotoGP Sprint race.
Pedro Acosta leads the 2026 Catalan MotoGP Sprint race.
© Gold and Goose

Mimpi buruk Aprilia

Fernandez, yang melakukan penyalipan tegas terhadap sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, di awal balapan, meraih posisi keempat.

Itu adalah hiburan untuk skuat Noale di Sprint Race yang berantakan untuk tim pabrikan mereka.

Duet pabrikan Aprilia yang kini mendominasi kejuaraan, Marco Bezzecchi dan Martin, hanya berada di posisi kesembilan dan kedua belas di grid setelah terjatuh saat kualifikasi.

Martin tampak akan memimpin klasemen sementara setelah melaju cepat di awal balapan, namun kemudian mengalami kecelakaan keempatnya di akhir pekan pada lap ke-3.

Kesalahan itu memungkinkan Bezzecchi untuk memperluas keunggulan poinnya meskipun turun ke posisi kesembilan.

Setelah secara mengejutkan berada di baris depan pada kualifikasi, Franco Morbidelli kehilangan posisi di awal balapan dan finis di urutan ketujuh dengan motor Ducati GP25-nya.

Di Giannantonio dan Brad Binder tampak mengalami senggolan di Tikungan 1, menyebabkan pembalap KTM itu melebar dan terjatuh sebelum motornya menabrak Joan Mir dari Honda.

Para Steward FIM memutuskan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)12 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.041s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.457s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.928s
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+4.764s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+4.894s
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+6.175s
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+6.871s
9Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+7.381s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+7.869s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+8.343s
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+9.721s
13Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.042s
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+14.096s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+14.166s
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+14.334s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+20.452s
18Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+20.558s
 Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)DNF
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

* Rookie.

In this article

MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Menangi Duel Sprint Lawan Acosta
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Marc Marquez Gunakan Aero Ducati Versi GP25 di Le Mans
08/05/26
Marc Marquez, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Prancis Mengawali 'Tiga Akhir Pekan Penting' untuk Alex Marquez
08/05/26
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Spanish MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Desak Ducati Move-On dari GP24 setelah Kemenangan Jerez
29/04/26
Alex Marquez, Marc Marquez, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Alex Marquez Tidak Memiliki Jawaban atas Kecepatannya di GP Spanyol
26/04/26
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Spanish MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Spanyol dari Sirkuit Jerez
26/04/26
Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Jatuh, Alex Marquez Dominan
26/04/26
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Spanish MotoGP