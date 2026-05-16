MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Menangi Duel Sprint Lawan Acosta

Alex Marquez menahan Pedro Acosta dengan selisih hanya 0,041 detik untuk memenangkan Sprint Race MotoGP Catalunya 2026.

Bintang Gresini Ducati, yang terjatuh saat memimpin Sprint Race tahun lalu sebelum menang di Grand Prix, membayangi pole-sitter Acosta setelah memulai dari posisi ketiga.

Marquez kemudian mengambil alih pimpinan Sprint dari Acosta, yang dilanjutkan dengan Raul Fernandez menurunkan pembalap KTM itu ke posisi ketiga.

Acosta membalas, dia mengatasi Fernandez dengan cepat untuk naik ke P2, dengan Fabio di Giannantonio menguntit tepat di belakangnya.

Acosta terus memangkas jarak ke Acosta, menciptakan thriller lap terakhir yang menegangkan antara kedua pembalap Spanyol.

Acosta berusaha menusuk ke dalam Marquez di Tikungan 10, tapi Marquez berhasil mempertahankan posisinya meski KTM di belakangnya terus memburu sampai tikungan terakhir.

Adu sprint menuju garis finis terjadi setelahnya, dengan Marquez unggul 0,041 detik atas Acosta. Itu adalah jarak kemenangan terkecil di balapan Sprint Race MotoGP, yang pertama kali digelar tahun 2023.

Pedro Acosta leads the 2026 Catalan MotoGP Sprint race. © Gold and Goose

Mimpi buruk Aprilia

Fernandez, yang melakukan penyalipan tegas terhadap sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, di awal balapan, meraih posisi keempat.

Itu adalah hiburan untuk skuat Noale di Sprint Race yang berantakan untuk tim pabrikan mereka.

Duet pabrikan Aprilia yang kini mendominasi kejuaraan, Marco Bezzecchi dan Martin, hanya berada di posisi kesembilan dan kedua belas di grid setelah terjatuh saat kualifikasi.

Martin tampak akan memimpin klasemen sementara setelah melaju cepat di awal balapan, namun kemudian mengalami kecelakaan keempatnya di akhir pekan pada lap ke-3.

Kesalahan itu memungkinkan Bezzecchi untuk memperluas keunggulan poinnya meskipun turun ke posisi kesembilan.

Setelah secara mengejutkan berada di baris depan pada kualifikasi, Franco Morbidelli kehilangan posisi di awal balapan dan finis di urutan ketujuh dengan motor Ducati GP25-nya.

Di Giannantonio dan Brad Binder tampak mengalami senggolan di Tikungan 1, menyebabkan pembalap KTM itu melebar dan terjatuh sebelum motornya menabrak Joan Mir dari Honda.

Para Steward FIM memutuskan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 12 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.041s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.457s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.928s 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +4.764s 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +4.894s 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +6.175s 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +6.871s 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +7.381s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +7.869s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +8.343s 12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +9.721s 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.042s 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +14.096s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.166s 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +14.334s 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +20.452s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +20.558s Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

* Rookie.