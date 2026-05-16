Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race di Catalunya, putaran 6 dari 22.
Marco Bezzecchi sedikit memperbesar keunggulan poin di klasemen atas rekan setimnya, Jorge Martin, setelah Sprint Race yang sulit bagi kedua pembalap Aprilia di Catalunya.
Jorge Martin, yang memulai balapan hanya terpaut satu poin dari Marco Bezzecchi setelah meraih kemenangan ganda di Le Mans, mengalami kecelakaan saat berada di depan pembalap Italia tersebut.
Namun, Bezzecchi hanya mampu finis di posisi kesembilan dan hanya unggul dua poin dari Martin menjelang grand prix hari Minggu.
Kemenangan Sprint pertama Alex Marquez musim ini membawa pembalap Gresini Ducati itu unggul atas sang kakak, Marc Marquez, yang absen di Catalunya dan semakin tertinggal dari puncak klasemen usai menjalani operasi bahu dan kaki akhir pekan lalu.
Pedro Acosta dari KTM kalah dari Alex Marquez hanya dengan selisih 0,041 detik dalam finis terdekat sepanjang sejarah Sprint Race, tetapi merebut kembali posisi tiga klasemen dari Fabio di Giannantonio yang melengkapi podium.
Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race Barcelona
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|129
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|127
|(-2)
|3
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|92
|(-37)
|4
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|91
|(-38)
|5
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|69
|(-60)
|6
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|68
|(-61)
|7
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|67
|(-62)
|8
|˅1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|57
|(-72)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|47
|(-82)
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|39
|(-90)
|11
|^1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-95)
|12
|˅1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-96)
|13
|^2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|30
|(-99)
|14
|˅1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|28
|(-101)
|15
|˅1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|27
|(-102)
|16
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|26
|(-103)
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|10
|(-119)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|8
|(-121)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|7
|(-122)
|20
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|4
|(-125)
|21
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1
|(-128)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie