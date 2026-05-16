Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race di Catalunya, putaran 6 dari 22.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing.
Marco Bezzecchi sedikit memperbesar keunggulan poin di klasemen atas rekan setimnya, Jorge Martin, setelah Sprint Race yang sulit bagi kedua pembalap Aprilia di Catalunya.

Jorge Martin, yang memulai balapan hanya terpaut satu poin dari Marco Bezzecchi setelah meraih kemenangan ganda di Le Mans, mengalami kecelakaan saat berada di depan pembalap Italia tersebut.

Namun, Bezzecchi hanya mampu finis di posisi kesembilan dan hanya unggul dua poin dari Martin menjelang grand prix hari Minggu.

Kemenangan Sprint pertama Alex Marquez musim ini membawa pembalap Gresini Ducati itu unggul atas sang kakak, Marc Marquez, yang absen di Catalunya dan semakin tertinggal dari puncak klasemen usai menjalani operasi bahu dan kaki akhir pekan lalu.

Pedro Acosta dari KTM kalah dari Alex Marquez hanya dengan selisih 0,041 detik dalam finis terdekat sepanjang sejarah Sprint Race, tetapi merebut kembali posisi tiga klasemen dari Fabio di Giannantonio yang melengkapi podium.

Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race Barcelona

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)129 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)127(-2)
3^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)92(-37)
4˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)91(-38)
5=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)69(-60)
6=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)68(-61)
7^1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-62)
8˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)57(-72)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)47(-82)
10=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)39(-90)
11^1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-95)
12˅1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-96)
13^2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)30(-99)
14˅1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)28(-101)
15˅1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)27(-102)
16=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)26(-103)
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*10(-119)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)8(-121)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)7(-122)
20=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*4(-125)
21=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1(-128)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Akankah Aprilia meraih gelar MotoGP pertamanya di 2026?

Ya
73% (19 votes)
Tidak
27% (7 votes)
Total votes: 26
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

