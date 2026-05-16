Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya

Marco Bezzecchi sedikit memperbesar keunggulan poin di klasemen atas rekan setimnya, Jorge Martin, setelah Sprint Race yang sulit bagi kedua pembalap Aprilia di Catalunya.

Jorge Martin, yang memulai balapan hanya terpaut satu poin dari Marco Bezzecchi setelah meraih kemenangan ganda di Le Mans, mengalami kecelakaan saat berada di depan pembalap Italia tersebut.

Namun, Bezzecchi hanya mampu finis di posisi kesembilan dan hanya unggul dua poin dari Martin menjelang grand prix hari Minggu.

Kemenangan Sprint pertama Alex Marquez musim ini membawa pembalap Gresini Ducati itu unggul atas sang kakak, Marc Marquez, yang absen di Catalunya dan semakin tertinggal dari puncak klasemen usai menjalani operasi bahu dan kaki akhir pekan lalu.

Pedro Acosta dari KTM kalah dari Alex Marquez hanya dengan selisih 0,041 detik dalam finis terdekat sepanjang sejarah Sprint Race, tetapi merebut kembali posisi tiga klasemen dari Fabio di Giannantonio yang melengkapi podium.

Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race Barcelona Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 129 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 127 (-2) 3 ^1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 92 (-37) 4 ˅1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 91 (-38) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 69 (-60) 6 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 68 (-61) 7 ^1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-62) 8 ˅1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 57 (-72) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 47 (-82) 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 39 (-90) 11 ^1 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-95) 12 ˅1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-96) 13 ^2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 30 (-99) 14 ˅1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 28 (-101) 15 ˅1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 27 (-102) 16 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 26 (-103) 17 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 10 (-119) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 8 (-121) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 7 (-122) 20 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 4 (-125) 21 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1 (-128)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie