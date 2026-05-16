Trackhouse Umumkan Kepergian Brivio, Rumor Honda Makin Jelas?

Davide Brivio akan meninggalkan Trackhouse Racing pada akhir musim MotoGP 2026, demikian konfirmasi dari tim satelit Aprilia.

Brivio mengawasi empat gelar juara untuk Valentino Rossi di Yamaha dan kemudian kemenangan kejuaraan dunia Joan Mir pada tahun 2020 untuk Suzuki, sebelum kembali ke MotoGP dari F1 untuk mengambil peran sebagai kepala tim Trackhouse pada awal tahun 2024.

“Dalam situasi seperti ini, selalu sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat,” kata Brivio dalam pernyataan resmi Trackhouse.

Davide Brivio, Valentino Rossi (Yamaha). © Gold and Goose

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Trackhouse dan khususnya kepada Justin Marks, karena telah memberi saya kesempatan untuk kembali ke MotoGP.

“Ini merupakan langkah penting dalam perjalanan profesional dan pribadi saya, dan juga memberi saya kesempatan untuk menambah pengalaman baru dalam memimpin tim independen.

“Saya bangga dengan ambisi bersama yang telah kami kejar dan telah membantu membangun tim dengan fondasi manusia dan teknis yang kuat.

"Bersama-sama, kami mencapai hasil penting yang akan selalu saya kenang sebagai kenangan istimewa.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Raul dan Ai atas penampilan mereka di lintasan dan terima kasih yang sangat khusus kepada semua anggota tim yang komitmen, profesionalisme, dan keahliannya memungkinkan pencapaian yang begitu besar.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada semua orang di Aprilia, terutama Massimo Rivola dan Fabiano Sterlacchini, yang selalu memiliki semangat kolaborasi dan saling menghormati yang kuat.

“Trackhouse baru berada di awal perjalanannya dan saya benar-benar percaya bahwa ia memiliki masa depan yang cerah. Tetapi, untuk saat ini, saatnya untuk kembali bekerja dan mencoba mencapai beberapa hasil hebat lagi bersama-sama sebelum akhir musim.”

Davide Brivio looks on as Ai Ogura celebrates a first MotoGP podium, Le Mans 2026. © Gold and Goose

Di bawah asuhan Brivio, tim Trackhouse yang dimiliki Amerika merayakan kemenangan MotoGP perdananya bersama Raul Fernandez di Phillip Island musim lalu.

Fernandez telah menambahkan beberapa podium lagi, sementara rekan setimnya, Ai Ogura, mengamankan podium MotoGP perdananya di Le Mans akhir pekan lalu.

Rumor HRC

Di akhir pekan Le Mans, Sky Italia melaporkan bahwa Brivio sedang dalam pembicaraan dengan HRC mengenai peran konsultan senior untuk tahun 2027.

Beberapa hari kemudian, Honda mengkonfirmasi bahwa manajer tim HRC saat ini, Alberto Puig, akan pindah ke posisi penasihat yang lebih luas musim depan.

Tapi, Brivio diperkirakan tidak akan mengambil posisi manajer tim yang ditinggalkan Puig, melainkan peran komersial yang lebih luas di HRC.

Davide Brivio, Justin Marks, 2026 Catalan MotoGP.

Trackhouse memiliki "masa depan yang sangat menarik dan cerah"

Pernyataan Trackhouse menambahkan bahwa struktur kepemimpinan baru untuk proyek MotoGP mereka 'saat ini sedang dikembangkan'.

“Davide telah berperan penting dalam membangun Tim MotoGP Trackhouse sebagai kekuatan yang tangguh dalam olahraga ini,” kata Justin Marks, Pendiri dan Pemilik Trackhouse Entertainment Group.

“Keahlian, pengalaman, dan visinya telah terbukti vital dalam penciptaan dan pengembangan tim balap kami.

“Kami semua sangat berterima kasih atas kerja kerasnya dan hanya berharap yang terbaik untuk usahanya di masa depan.

“Sedangkan untuk tim kami, kami memiliki masa depan yang sangat menarik dan cerah dan tidak sabar untuk mengumumkan kepemimpinan baru kami dan perkembangan signifikan lainnya dalam beberapa bulan mendatang.”

Davide Brivio, Joan Mir (Suzuki). © Gold and Goose

