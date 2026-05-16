Rossi: Ducati Harus Melakukan Upaya Sama Seperti Bagnaia

Valentino Rossi hadir sebagai bintang tamu di studio Sky Italia pada hari Sabtu di MotoGP Catalunya.

Di antara topik yang dibahas oleh juara dunia sembilan kali dan pemilik tim VR46 adalah kesulitan yang terus dialami oleh pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia.

Juara dunia MotoGP dua kali dan anggota akademi pembalap VR46 itu tengah kesulitan untuk secara konsisten bertarung di barisan depan sejak awal tahun lalu, dan dirumorkan akan pindah ke Aprilia untuk tahun 2027.

Bagnaia meraih pole position akhir pekan lalu di Le Mans, dan finis sebagai runner-up di tiga balapan Sprint, tetapi belum pernah naik podium grand prix musim ini.

“[Bagnaia] memiliki sikap yang sangat baik tahun ini, dia benar-benar memberikan yang terbaik. Hasilnya terlihat, karena dia menjalani akhir pekan yang hebat di Le Mans,” Sky Italia mengutip pernyataan Rossi.

“Musim masih panjang, dan dia mungkin tidak akan balapan untuk Ducati lagi tahun depan.

“Saya ingin Ducati mengerahkan upaya yang sama seperti Pecco untuk mencoba kembali ke depan.

“Seperti dalam pernikahan di mana kalian saling mencintai begitu dalam, ketika hal-hal buruk terjadi seperti tahun lalu, dan hasilnya tidak sesuai harapan, Pecco memberikan beberapa komentar... Saya melihat bahwa emosi sudah sedikit mereda.

“Tapi dia berusaha, dan saya harap semua orang di Ducati juga berusaha, karena saya pikir potensi untuk menang lagi masih ada.”

Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Setelah mendengar kata-kata itu, Bagnaia, yang melaju dari posisi ke-13 di grid hingga keenam di Catalunya Sprint, menjawab:

"Saya pikir saya sudah memberikan yang terbaik [tahun lalu], tetapi tahun ini saya rasa saya memberikan yang terbaik, sedikit lebih. Setidaknya, saya berusaha dalam segala hal yang saya lakukan, dan saya rasa kami kesulitan untuk memulai dengan baik karena motor ini masih perlu dipahami."

“Lebih dari segalanya, sepertinya kita tidak memiliki pengaturan dasar yang bagus yang bekerja sangat baik di mana-mana, seperti yang berhasil ditemukan Diggia karena dia selalu unggul dalam setiap situasi.

“Di sisi lain, kita sedikit lebih kesulitan. Tetapi bahkan hari ini kita berhasil membuat langkah kecil lainnya, dan itu penting.”

Bagnaia mengatakan GP26-nya berbelok dengan baik di sirkuit Barcelona yang terkenal licin, tetapi ia kehilangan traksi di lap-lap awal.

Pembalap Italia itu saat ini berada di posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia dan tertinggal sepuluh poin dari rekan setimnya yang absen, Marc Marquez.