Penilaian Quartararo untuk Sayap Depan Baru Yamaha V4

Fabio Quartararo "tidak memiliki sesuatu yang istimewa" untuk Yamaha V4-nya meskipun tercepat kedua pada tes pasca-balapan Catalunya hari Senin.

Agenda utama pembalap Prancis itu adalah mengevaluasi sayap depan baru yang menggabungkan desain asli Yamaha 2026 dengan spesifikasi "tri-plane" dari versi tahun lalu.

Quartararo kembali menggunakan sayap lama - dari motor Inline - sejak tes Jerez setelah kesulitan dengan feeling depan di beberapa putaran awal.

“Kami menguji sayap depan dan beberapa pengaturan. Dan hanya itu. Tidak ada yang benar-benar istimewa, juga beberapa elektronik,” kata Quartararo.

Sayap terbaru: “Lebih mirip sayap triplane. Jadi itulah mengapa saya ingin mengujinya. Tapi di lintasan, performanya benar-benar mirip.”

Fabio Quartararo, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Juara dunia 2021 itu meraih hasil terbaik Yamaha V4 hingga saat ini, yakni posisi kelima, setelah penalti pasca-balapan untuk beberapa pembalap di Grand Prix Catalunya yang dimulai kembali, Minggu (17/5).

Namun, ia mengecilkan pentingnya finis di posisi kedua di belakang peraih pole position Pedro Acosta (KTM) pada tes yang dipersingkat karena hujan.

“Kami hanya mencoba untuk meningkatkan feeling kami dengan motor,” kata Quartararo.

“Cobalah untuk lebih konsisten, karena cengkeraman trek hari ini luar biasa. Saya mencetak waktu lap terbaik saya tanpa memaksakan diri seperti di kualifikasi dan saya juga mencetak dua lap [1m38s] berturut-turut.

“Lari sebelumnya adalah yang pertama dengan sayap baru. Jadi ketika trek memiliki cengkeraman yang bagus, itu baik, tetapi kecepatan tertinggi juga lemah. Tapi ya sudahlah.”

Quartararo, yang menempati peringkat ke-14 dalam tabel top-speed, mengkonfirmasi peningkatan mesin V4 yang telah lama ditunggu-tunggu belum terwujud.

“Tidak [mesin baru]. Kami menggunakan mesin lama dengan jarak tempuh yang tinggi, Anda bisa melihatnya dari kecepatan tertinggi.

"Saya rasa saya mendapatkan slipstream yang besar [untuk kecepatan terbaik saya] hari ini, tetapi secara umum kecepatannya lambat.”

Sementara itu, hujan saat makan siang tidak terlalu berdampak. “Kami telah menguji semua yang perlu kami uji,” katanya.

Quartararo dan Yamaha akan menghadapi lintasan lurus tercepat di musim MotoGP di Mugello akhir pekan depan.