Tes MotoGP Catalunya 2026: Laptime Hari Senin (13:00)
Pembaruan setiap jam dari tes MotoGP Catalunya 2026, sampai pukul 12:00 waktu setempat.
Setelah MotoGP Catalunya hari Minggu, tim dan pembalap kembali ke Barcelona untuk tes resmi terakhir dengan mesin 1000cc.
Tes dibagi menjadi dua sesi: Sesi pertama dari pukul 10:00 hingga 13:00 dan sesi kedua dari pukul 13:20 hingga 18:00.
Pemenang balapan hari Minggu, Fabio di Giannantonio, serta Alex Marquez, Johann Zarco dan Marc Marquez semuanya absen dari tes ini karena cedera.
Alex Marquez dan Zarco mengalami cedera dalam kecelakaan terpisah yang menghentikan balapan pada hari Minggu, sementara Di Giannantonio mengalami cedera tangan setelah terkena serpihan dari motor Marquez.
Juara bertahan Marc Marquez absen dari akhir pekan balapan setelah menjalani operasi bahu dan kaki.
Tes pasca-balapan berikutnya, setelah Grand Prix Ceko pada pertengahan Juni, akan menggunakan motor 850cc spesifikasi 2027 dan ban Pirelli.
Putaran ketujuh kejuaraan dunia akan berlangsung di Mugello akhir bulan ini.
13:00
Pedro Acosta, peraih pole position MotoGP Catalunya, melesat di papan catatan waktu untuk memimpin Sesi 1 tes hari Senin.
Pembalap pabrikan KTM itu unggul 0,064 detik dari Fabio Quartararo dari Yamaha, dengan Enea Bastianini dari Tech3 KTM di posisi ketiga.
Sesi 2 dimulai pukul 13.20 dan berlangsung hingga pukul 18.00...
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (13:00 - Akhir sesi 1)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|^17
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1m38.767s
|27/28
|355.2
|2
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.064s
|12/30
|347.2
|3
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.117s
|14/25
|351.7
|4
|^2
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.190s
|28/40
|352.9
|5
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.240s
|35/36
|345.0
|6
|^7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.294s
|33/38
|352.9
|7
|˅4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.316s
|29/35
|349.5
|8
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.361s
|40/41
|349.5
|9
|˅2
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.487s
|32/41
|350.6
|10
|˅6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.552s
|9/23
|354.0
|11
|˅3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.792s
|15/40
|352.9
|12
|˅2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.855s
|17/28
|350.6
|13
|^6
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.995s
|31/32
|348.3
|14
|˅3
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.076s
|24/41
|354.0
|15
|˅3
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.090s
|3/32
|350.6
|16
|˅2
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.176s
|13/32
|346.1
|17
|˅2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.225s
|6/15
|347.2
|18
|˅1
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.257s
|29/39
|345.0
|19
|˅3
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.285s
|38/45
|343.9
^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
Rekor rsemi MotoGP Barcelona:
- Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
- Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
12:00
Fabio Quartararo dan Enea Bastianini terus memimpin catatan waktu, dengan Fermin Aldeguer dan Pecco Bagnaia, yang finis di podium hari Minggu, kini naik ke posisi ketiga dan keempat.
Jorge Martin menyebabkan bendera merah dikibarkan setelah mengalami kecelakaan keenamnya di akhir pekan.
Aprilia melaporkan bahwa pemeriksaan di Medical Centre pada siku kiri dan kaki kanan Martin "tidak menunjukkan adanya patah tulang yang terlihat, tetapi diputuskan untuk membawa Martin ke Rumah Sakit Universitas Dexeus di Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut."
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (12:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1m38.831s
|12/22
|347.2
|2
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.053s
|14/15
|351.7
|3
|^2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.313s
|24/25
|349.5
|4
|^9
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.488s
|9/12
|352.9
|5
|^12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.496s
|14/21
|345.0
|6
|^2
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.511s
|25/26
|352.9
|7
|˅4
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.593s
|16/29
|350.6
|8
|˅4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.728s
|15/24
|352.9
|9
|˅3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.735s
|25/26
|349.5
|10
|^2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.791s
|17/19
|350.6
|11
|^3
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.012s
|24/25
|354.0
|12
|˅5
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.026s
|3/20
|350.6
|13
|^5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.072s
|17/23
|352.9
|14
|˅5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.112s
|13/26
|346.1
|15
|˅5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.161s
|6/15
|347.2
|16
|˅1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.224s
|21/32
|343.9
|17
|˅6
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.260s
|10/26
|345.0
|18
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.336s
|7/13
|352.9
|19
|˅3
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.749s
|9/20
|348.3
11:00
Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (11:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1m38.831s
|12/13
|341.7
|2
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.380s
|8/9
|351.7
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.593s
|16/18
|350.6
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.728s
|15/17
|352.9
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.802s
|10/14
|348.3
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.897s
|14/16
|347.2
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.026s
|3/9
|350.6
|8
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.030s
|8/16
|352.9
|9
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.112s
|13/16
|346.1
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.161s
|6/10
|347.2
|11
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.260s
|10/14
|345.0
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.341s
|8/9
|350.6
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.377s
|4/5
|351.7
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.506s
|4/13
|354.0
|15
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.662s
|13/15
|343.9
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.749s
|9/15
|348.3
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.904s
|10/11
|345.0
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+2.803s
|7/10
|349.5
|19
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|No Time