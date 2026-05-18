Tes MotoGP Catalunya 2026: Laptime Hari Senin (13:00)

Pembaruan setiap jam dari tes MotoGP Catalunya 2026, sampai pukul 12:00 waktu setempat.

Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Setelah MotoGP Catalunya hari Minggu, tim dan pembalap kembali ke Barcelona untuk tes resmi terakhir dengan mesin 1000cc.

Tes dibagi menjadi dua sesi: Sesi pertama dari pukul 10:00 hingga 13:00 dan sesi kedua dari pukul 13:20 hingga 18:00.

Pemenang balapan hari Minggu, Fabio di Giannantonio, serta Alex Marquez, Johann Zarco dan Marc Marquez semuanya absen dari tes ini karena cedera.

Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez dan Zarco mengalami cedera dalam kecelakaan terpisah yang menghentikan balapan pada hari Minggu, sementara Di Giannantonio mengalami cedera tangan setelah terkena serpihan dari motor Marquez.

Juara bertahan Marc Marquez absen dari akhir pekan balapan setelah menjalani operasi bahu dan kaki.

Tes pasca-balapan berikutnya, setelah Grand Prix Ceko pada pertengahan Juni, akan menggunakan motor 850cc spesifikasi 2027 dan ban Pirelli.

Putaran ketujuh kejuaraan dunia akan berlangsung di Mugello akhir bulan ini.

13:00

Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
© Gold and Goose

Pedro Acosta, peraih pole position MotoGP Catalunya, melesat di papan catatan waktu untuk memimpin Sesi 1 tes hari Senin.

Pembalap pabrikan KTM itu unggul 0,064 detik dari Fabio Quartararo dari Yamaha, dengan Enea Bastianini dari Tech3 KTM di posisi ketiga.

Sesi 2 dimulai pukul 13.20 dan berlangsung hingga pukul 18.00...

Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (13:00 - Akhir sesi 1)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1^17Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1m38.767s27/28355.2
2˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.064s12/30347.2
3˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.117s14/25351.7
4^2Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.190s28/40352.9
5=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.240s35/36345.0
6^7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.294s33/38352.9
7˅4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.316s29/35349.5
8^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.361s40/41349.5
9˅2Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.487s32/41350.6
10˅6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.552s9/23354.0
11˅3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.792s15/40352.9
12˅2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.855s17/28350.6
13^6Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.995s31/32348.3
14˅3Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.076s24/41354.0
15˅3Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.090s3/32350.6
16˅2Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.176s13/32346.1
17˅2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.225s6/15347.2
18˅1Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.257s29/39345.0
19˅3Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.285s38/45343.9

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
 

Rekor rsemi MotoGP Barcelona:

  • Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

12:00

Fabio Quartararo, 2026 Catalan MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Quartararo dan Enea Bastianini terus memimpin catatan waktu, dengan Fermin Aldeguer dan Pecco Bagnaia, yang finis di podium hari Minggu, kini naik ke posisi ketiga dan keempat.

Jorge Martin menyebabkan bendera merah dikibarkan setelah mengalami kecelakaan keenamnya di akhir pekan.

Aprilia melaporkan bahwa pemeriksaan di Medical Centre pada siku kiri dan kaki kanan Martin "tidak menunjukkan adanya patah tulang yang terlihat, tetapi diputuskan untuk membawa Martin ke Rumah Sakit Universitas Dexeus di Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut."

Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (12:00)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1m38.831s12/22347.2
2=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.053s14/15351.7
3^2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.313s24/25349.5
4^9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.488s9/12352.9
5^12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.496s14/21345.0
6^2Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.511s25/26352.9
7˅4Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.593s16/29350.6
8˅4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.728s15/24352.9
9˅3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.735s25/26349.5
10^2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.791s17/19350.6
11^3Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.012s24/25354.0
12˅5Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.026s3/20350.6
13^5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.072s17/23352.9
14˅5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.112s13/26346.1
15˅5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.161s6/15347.2
16˅1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.224s21/32343.9
17˅6Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.260s10/26345.0
18^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.336s7/13352.9
19˅3Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.749s9/20348.3

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie

11:00

Fabio Quartararo, 2026 Catalunya MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Catalunya MotoGP.
© Gold and Goose

Tes MotoGP Barcelona - Laptime Terbaru (11:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed (km/h)
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1m38.831s12/13341.7
2Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.380s8/9351.7
3Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.593s16/18350.6
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.728s15/17352.9
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.802s10/14348.3
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.897s14/16347.2
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.026s3/9350.6
8Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.030s8/16352.9
9Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.112s13/16346.1
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.161s6/10347.2
11Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.260s10/14345.0
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.341s8/9350.6
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.377s4/5351.7
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.506s4/13354.0
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.662s13/15343.9
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.749s9/15348.3
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.904s10/11345.0
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.803s7/10349.5
19Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)No Time  

Akankah Aprilia meraih gelar MotoGP pertamanya di 2026?

Ya
79% (30 votes)
Tidak
21% (8 votes)
Total votes: 38
Daftar or Log In to vote

In this article

Marc Marquez
Fabio Quartararo
Pedro Acosta
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Tes MotoGP Catalunya 2026: Laptime Hari Senin (13:00)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
MotoGP Catalunya Dihentikan setelah Insiden Besar Alex Marquez
17/05/26
Marini, Bagnaia call for assistance for Zarco after Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid Grand Prix di Barcelona
17/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
17/05/26
Joan Mir,2026 Catalan MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya
16/05/26
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1
16/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Hasil Latihan Jumat dari Barcelona
15/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalan MotoGP.