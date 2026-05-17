MotoGP Catalunya Dihentikan setelah Insiden Besar Alex Marquez

Balapan MotoGP Catalan 2026 dihentikan sementara setelah terjadi kecelakaan besar yang melibatkan pemimpin balapan Pedro Acosta dan Alex Marquez.

Acosta mengalami semacam masalah teknis saat ia berakselerasi di lintasan lurus belakang pada lap ke-12 dari 24.

Pembalap Red Bull KTM yang melambat itu kemudian ditabrak dari belakang oleh Marquez, tepat saat Acosta mengangkat tangannya untuk mencoba memperingatkan para pembalap yang mengikutinya dari dekat.

Meskipun tetap berada di atas motor, benturan tersebut membuat Marquez terlempar keluar trek sebelum terjatuh dengan keras pada kecepatan tinggi, dengan motor Gresini-nya hancur berkeping-keping.

Debries dari motor Marquez masuk ke trek, kemudian mengenai Fabio di Giannantonio yang kemudian terjatuh dan meringis kesakitan, Raul Fernandez dan Johann Zarco juga terkena puing-puing tersebut.

Alex Marquez, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Alex Marquez "dibawa ke rumah sakit"

Marquez, yang memenangkan balapan Sprint hari Sabtu, awalnya dinyatakan "sadar".

Ia kemudian menerima perawatan di pinggir sirkuit sebelum dibawa dengan ambulans.

Pembaruan terbaru menyatakan: "#73 Marquez telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut".

Semua pembalap secara teknis memenuhi syarat untuk memulai kembali balapan kecuali Marquez dan Enea Bastianini.

Bastianini sudah mundur dari balapan karena masalah teknis pada motor KTM-nya, sementara rekan setim Acosta, Pedro Acosta, mengalami masalah pada lap pemanasan dan harus memulai balapan dari pit lane.

Reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, melaporkan bahwa KTM telah memberi tahu para pejabat MotoGP bahwa berbagai masalah tersebut tidak saling terkait dan oleh karena itu Acosta diperkirakan akan dapat memulai kembali balapan.

Insiden lainnya untuk Zarco setelah restart

Baru saja restart, insiden besar yang menghentikan balapan kembali terjadi setelah Zarco bersenggolan dengan Marini dan Bagnaia.

Zarco tampaknya terjebak di roda belakang Ducati milik Bagnaia saat para pembalap dan motor terpental melewati jebakan kerikil.

Semua dilaporkan dalam keadaan sadar, dengan Bagnaia dan Marini berjalan pergi. Bagnaia kemudian terlihat dengan kompres es di lengannya.

Pembaruan resmi terbaru berbunyi: '#5 Zarco [dibawa] ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut'.

Balapan restart kedua akan berlangsung selama 12 lap, sama seperti balapan Sprint hari Sabtu.