MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid Grand Prix di Barcelona

Berikut ini Starting Grid untuk balapan utama MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona.

Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
Pedro Acosta akan mengejar kemenangan Grand Prix pertamanya dari Pole pada MotoGP Catalunya hari Minggu ini.

Tapi pembalap KTM itu harus menghadapi hadangan sesama pembalap baris depan, Alex Marquez yang memenangi Grand Prix tahun lalu dan mengalahkan Acosta di Sprint Race hari Sabtu.

Franco Morbidelli dari VR46 secara mengejutkan berada di posisi kedua grid setelah lolos dari Q1, sementara itu Alex Marquez memulai balapan dari posisi ketiga dengan GP26 spesifikasi pabrik.

Raul Fernandez dari Trackhouse akan menjadi pembalap utama Aprilia di posisi keempat dan akan ditemani Johann Zarco dan Fabio di Giannantonio yang finis ketiga di Sprint Race kemarin..

Fabio Quartararo melanjutkan momentumnya dari akhir pekan lalu untuk meraih posisi ketujuh di grid untuk Yamaha V4, di depan Brad Binder (KTM) dan Jorge Martin (Aprilia).

Juara Le Mans, Martin, dan rekan setimnya yang memimpin klasemen kejuaraan, Marco Bezzecchi, sama-sama mengalami kecelakaan saat kualifikasi.

Martin kemudian melakukan kesalahan lagi di Sprint, tetapi hanya tertinggal dua poin dari Bezzecchi setelah pembalap Italia itu finis di posisi kesembilan.

Grand Prix 24 lap di Catalunya akan dimulai pada pukul 14:00 waktu lokal, atau 19:00 Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid

Baris 1: Pedro Acosta (pole), Franco Morbidelli, Alex Marquez

Baris 2: Raul Fernandez, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio

Baris 3: Fabio Quartararo, Brad Binder, Jorge Martin

Baris 4: Joan Mir, Jack Miller, Marco Bezzecchi

Baris 5: Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer

Baris 6: Luca Marini, Maverick Vinales, Ai Ogura

Baris 7: Alex Rins, Diogo Moreira, Augusto Fernandez

Baris 8: Toprak Razgatlioglu

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
7% (8 votes)
Marco Bezzecchi
20% (24 votes)
Pecco Bagnaia
3% (4 votes)
Fabio di Giannantonio
2% (2 votes)
Jorge Martin
34% (41 votes)
Alex Marquez
28% (34 votes)
Ai Ogura
4% (5 votes)
Other (tell us in the comments section)
2% (2 votes)
Total votes: 120
