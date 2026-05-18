Jorge Martin Minta Maaf ke Aprilia atas Ledakan Emosinya di Pit

Jorge Martin secara terbuka meminta maaf kepada manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, atas reaksi marahnya setelah MotoGP Catalan hari Minggu.

Martin sangat marah setelah terjatuh dari posisi kedua menyusul kontak dengan sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, pada lap pertama restart terakhir.

Pembalap Trackhouse itu melanjutkan balapan, sementara Martin kembali ke lintasan di belakang dan tetap di sana hingga akhir balapan. Steward FIM MotoGP memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut.

Setelah memarkir RS-GP-nya di luar garasi pabrik Aprilia, Martin bertepuk tangan dengan sarkas sebelum memasuki pit box, di mana Bonora dan Massimo Rivola berusaha menenangkannya.

“Sama sekali tidak perlu”

“Hari ini kisah saya sama sekali bukan yang utama, pikiran saya tertuju pada Alex dan Johann,” kata Martin kepada MotoGP.com.

“Saya memang memiliki potensi untuk menang. Tapi ini balapan. Bagaimanapun, saya akan mengambil sisi positifnya. Bahwa saya cepat.

“Saya juga ingin mengatakan bahwa saya sangat kecewa dengan cara saya masuk pit.

“Saya mencoba rileks selama balapan, tetapi begitu saya masuk [garasi] semuanya kembali tegang.

“Saya pergi meminta maaf kepada Paolo Bonora karena saya mendorongnya, tetapi ini sama sekali tidak perlu.

“Saya mencarinya di kantornya tetapi dia tidak ada [di sana] jadi saya akan pergi sekarang,” tambahnya.

Sebelumnya, Rivola terekam sedang menyampaikan perasaannya tentang kepindahan Fernandez kepada kepala tim Trackhouse, Davide Brivio.

Kecelakaan Martin sangat merugikan karena ia hampir saja menghapus selisih dua poin dengan rekan setimnya dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Sebaliknya, Bezzecchi finis di posisi kelima dan masih bisa mewarisi posisi ketiga tergantung pada potensi penalti tekanan ban yang menimpa Joan Mir dan Pecco Bagnaia.

Martin menolak berkomentar apakah Fernandez seharusnya dikenai penalti.

