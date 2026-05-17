Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Catalunya di Barcelona

Marco Bezzecchi pulang dari Montmelo dengan menambah keunggulan poin menjadi 15 poin meski akhir pekan yang sulit.

Setelah dua kali start ulang, pembalap Aprilia itu finis di posisi keenam. Tapi, enam penalti pasca-balapan membuatnya naik dari posisi keempat.

Itu adalah hasil Grand Prix terburuknya musim ini, tapi itu datang saat rekan setim dan rival terdekatnya, Jorge Martin, gagal mencetak satupun poin setelah terlibat insiden dengan Raul Fernandez.

Martin memulai balapan hanya terpaut dua poin dari Bezzecchi.

Kemenangan pertama Fabio di Giannantonio sejak Qatar 2023 membuat pembalap VR46 itu naik ke P3 tabel pembalap, terpaut 26 poin, sementara Pedro Acosta yang gagal finis di Catalunya kini tertinggal 50 poin.

Fermin Aldeguer melompat lima posisi setelah naik ke posisi kedua di grand prix menyusul penalti tekanan ban yang diterima Joan Mir.

Maverick Vinales dan pembalap wildcard Augusto Fernandez mencetak poin pertama mereka tahun ini.

Juara bertahan yang cedera, Marc Marquez, kini tertinggal 85 poin dari Bezzecchi. Masih harus dilihat apakah pembalap Ducati itu akan fit untuk kembali di Mugello akhir bulan ini....

Klasemen MotoGP 2026: Grand Prix Catalunya Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 142 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 127 (-15) 3 ^1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 116 (-26) 4 ˅1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 92 (-50) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 77 (-65) 6 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 68 (-74) 7 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-75) 8 ^1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 63 (-79) 9 ˅1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 57 (-85) 10 ^5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 47 (-95) 11 ^1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 43 (-99) 12 ˅2 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 39 (-103) 13 ^3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 37 (-105) 14 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 37 (-105) 15 ˅2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 36 (-106) 16 ˅5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-108) 17 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 17 (-125) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 11 (-131) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 9 (-133) 20 NA Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-137) 21 NA Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 4 (-138) 22 ˅2 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 4 (-138) 23 ˅2 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 2 (-140)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Pembalap memiliki posisi yang sama dari balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie

