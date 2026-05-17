Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Catalunya di Barcelona

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Catalunya di Barcelona, putaran 6 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Catalan MotoGP.
Marco Bezzecchi pulang dari Montmelo dengan menambah keunggulan poin menjadi 15 poin meski akhir pekan yang sulit.

Setelah dua kali start ulang, pembalap Aprilia itu finis di posisi keenam. Tapi, enam penalti pasca-balapan membuatnya naik dari posisi keempat.

Itu adalah hasil Grand Prix terburuknya musim ini, tapi itu datang saat rekan setim dan rival terdekatnya, Jorge Martin, gagal mencetak satupun poin setelah terlibat insiden dengan Raul Fernandez.

Martin memulai balapan hanya terpaut dua poin dari Bezzecchi.

Kemenangan pertama Fabio di Giannantonio sejak Qatar 2023 membuat pembalap VR46 itu naik ke P3 tabel pembalap, terpaut 26 poin, sementara Pedro Acosta yang gagal finis di Catalunya kini tertinggal 50 poin.

Fermin Aldeguer melompat lima posisi setelah naik ke posisi kedua di grand prix menyusul penalti tekanan ban yang diterima Joan Mir.

Maverick Vinales dan pembalap wildcard Augusto Fernandez mencetak poin pertama mereka tahun ini.

Juara bertahan yang cedera, Marc Marquez, kini tertinggal 85 poin dari Bezzecchi. Masih harus dilihat apakah pembalap Ducati itu akan fit untuk kembali di Mugello akhir bulan ini....

Klasemen MotoGP 2026: Grand Prix Catalunya

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)142 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)127(-15)
3^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)116(-26)
4˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)92(-50)
5=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)77(-65)
6=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)68(-74)
7=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-75)
8^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)63(-79)
9˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)57(-85)
10^5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)47(-95)
11^1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)43(-99)
12˅2Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)39(-103)
13^3Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)37(-105)
14=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)37(-105)
15˅2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)36(-106)
16˅5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-108)
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*17(-125)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)11(-131)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)9(-133)
20NAMaverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-137)
21NAAugusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)4(-138)
22˅2Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*4(-138)
23˅2Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)2(-140)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Pembalap memiliki posisi yang sama dari balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Akankah Aprilia meraih gelar MotoGP pertamanya di 2026?

Ya
75% (24 votes)
Tidak
25% (8 votes)
Total votes: 32
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

