Gresini Beri Update Alex Marquez setelah Kecelakaan Catalunya

Gresini memberikan pembaruan kondisi Alex Marquez setelah kecelakaan mengerikan di MotoGP Catalunya.

Alex Marquez, 2026 Catalan MotoGP.
Satu hari setelah memenangi Sprint Race, Alex Marquez mengalami kecelakaan mengerikan di MotoGP Catalunya hari Minggu.

Pembalap Gresini itu menabrak bagian belakang KTM milik Pedro Acosta yang mengalami masalah teknis saat menuju lintasan lurus belakang pada Lap 12 dari 24.

Tubrukan tersebut membuat Alex Marquez terlempar ke tepi lintasan sebelum terjatuh dari motor GP26-nya dengan kecepatan tinggi.

Pembalap Spanyol itu dirawat di pinggir sirkuit sebelum dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pernyataan Gresini tentang kondisi Alex Marquez berbunyi:

'Pembalap tersebut mengalami patah tulang selangka kanan, yang akan dioperasi malam ini. Sementara itu, patah tulang marginal pada vertebra C7 akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang.'

Alex Marquez: Semuanya terkendali!

Kemudian, di malam harinya, muncul unggahan di media sosial dari Alex Marquez sendiri:

'Semuanya terkendali!!

'Saya akan menjalani operasi malam ini, tetapi saya berada di tangan yang tepat.

'Terima kasih banyak atas perhatian dan semua pesan baik yang saya terima. 💙'

Puing-puing dari motor Marquez yang rusak mengenai pembalap seperti Fabio di Giannantonio, Johann Zarco, dan Raul Fernandez.

Zarco kemudian mengalami kecelakaan serius saat start ulang dan sedang dirawat karena cedera kaki kiri.

Di Giannantonio memenangkan balapan yang diperpendek menjadi 12 lap, meskipun mengalami cedera tangan.

