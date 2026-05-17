MotoGP Catalunya 2026: Di Giannantonio Menangi Balapan Penuh Insiden
Hasil MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.
Sore yang dramatis di Barcelona berakhir dengan kemenangan Fabio di Giannantonio di MotoGP Catalunya yang sempat dihentikan dua kali.
Dengan bos tim Valentino Rossi menyaksikan, di Giannantonio - yang terkena debries dari kecelakaan Alex Marquez yang menghentikan balapan sebelumnya - menyalip pemimpin balapan sejak lama, Pedro Acosta, dengan tiga lap tersisa.
"Pertama-tama, saya sangat berharap semua orang selamat," kata di Giannantonio di parc ferme, setelah kemenangan pertamanya sejak Qatar 2023.
Acosta kemudian kehilangan beberapa posisi lagi dari Joan Mir dari Honda dan Fermin Aldeguer, yang melengkapi podum.
Balapan Acosta berakhir setelah ditabrak oleh Ai Ogura saat melakukan manuver di tikungan terakhir lap terakhir.
Penalti pasca-balapan
Ogura kemudian dikenai penalti oleh Steward FIM, yang membuatnya kehilangan posisi keempat.
Hasil ini membuat pembalap Jepang itu turun ke posisi kesembilan, membuat Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Brad Binder, masing-masing naik satu posisi dari finis untuk menempati P4 sampai P8.
Sementara itu, enam pembalap lainnya sedang diselidiki atas kemungkinan penalti tekanan ban: Mir yang finis di podium, ditambah Pecco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu, Alex Rins, dan Jack Miller.
Balapan penuh insiden
Balapan utama dihentikan pada Lap 12 setelah kecelakaan besar Alex Marquez setelah menyenggol bagian belakang pemimpin balapan Acosta setelah pembalap KTM itu mengalami masalah teknis.
Marquez, yang dilaporkan sadar, dibawa ke rumah sakit.
Setelah balapan dimulai kembali, terjadi insiden mengerikan yang melibatkan beberapa pembalap ketika Johann Zarco terjatuh di zona pengereman Tikungan 1, menabrak Pecco Bagnaia dan Luca Marini.
Zarco tersangkut di roda belakang Bagnaia saat motor dan pembalap berjatuhan di area kerikil.
Pembalap Prancis itu juga dalam keadaan sadar dan sedang menjalani perawatan lebih lanjut di pusat medis.
Insiden antar pembalap Aprilia
Start ulang ketiga menghadirkan drama berbeda ketika Raul Fernandez bertabrakan dengan sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang membuat kandidat juara tersebut terjatuh di Tikungan 5.
Kecelakaan kelima Martin di akhir pekan ini terjadi saat ia berada di posisi kedua di belakang Acosta, yang seharusnya membawanya kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Tes resmi pasca balapan, yang terakhir di era 1000cc, akan berlangsung di sirkuit pada hari Senin.
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Balapan Lengkap (sebelum penalti tekanan ban)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|12 Laps
|2
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.250s
|3
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.466s
|4
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+4.320s
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+4.679s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+4.876s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+4.971s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+5.137s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.377s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+6.839s
|11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+6.916s
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+7.160s
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+10.147s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+10.452s
|15
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+11.808s
|16
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+15.066s
|17
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+16.245s
|N/C
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+58.592s
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
*Rookie