MotoGP Catalunya 2026: Di Giannantonio Menangi Balapan Penuh Insiden

Hasil MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Catalan MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Catalan MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Sore yang dramatis di Barcelona berakhir dengan kemenangan Fabio di Giannantonio di MotoGP Catalunya yang sempat dihentikan dua kali.

Dengan bos tim Valentino Rossi menyaksikan, di Giannantonio - yang terkena debries dari kecelakaan Alex Marquez yang menghentikan balapan sebelumnya - menyalip pemimpin balapan sejak lama, Pedro Acosta, dengan tiga lap tersisa.

"Pertama-tama, saya sangat berharap semua orang selamat," kata di Giannantonio di parc ferme, setelah kemenangan pertamanya sejak Qatar 2023.

Acosta kemudian kehilangan beberapa posisi lagi dari Joan Mir dari Honda dan Fermin Aldeguer, yang melengkapi podum. 

Balapan Acosta berakhir setelah ditabrak oleh Ai Ogura saat melakukan manuver di tikungan terakhir lap terakhir.

Penalti pasca-balapan

Ogura kemudian dikenai penalti oleh Steward FIM, yang membuatnya kehilangan posisi keempat.

Hasil ini membuat pembalap Jepang itu turun ke posisi kesembilan, membuat Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Brad Binder, masing-masing naik satu posisi dari finis untuk menempati P4 sampai P8.

Sementara itu, enam pembalap lainnya sedang diselidiki atas kemungkinan penalti tekanan ban: Mir yang finis di podium, ditambah Pecco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu, Alex Rins, dan Jack Miller.

2026 Catalan MotoGP incident
2026 Catalan MotoGP incident
© Gold and Goose

Balapan penuh insiden

Balapan utama dihentikan pada Lap 12 setelah kecelakaan besar Alex Marquez setelah menyenggol bagian belakang pemimpin balapan Acosta setelah pembalap KTM itu mengalami masalah teknis.

Marquez, yang dilaporkan sadar, dibawa ke rumah sakit.

Setelah balapan dimulai kembali, terjadi insiden mengerikan yang melibatkan beberapa pembalap ketika Johann Zarco terjatuh di zona pengereman Tikungan 1, menabrak Pecco Bagnaia dan Luca Marini.

Zarco tersangkut di roda belakang Bagnaia saat motor dan pembalap berjatuhan di area kerikil.

Pembalap Prancis itu juga dalam keadaan sadar dan sedang menjalani perawatan lebih lanjut di pusat medis.

Insiden antar pembalap Aprilia

Start ulang ketiga menghadirkan drama berbeda ketika Raul Fernandez bertabrakan dengan sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang membuat kandidat juara tersebut terjatuh di Tikungan 5.

Kecelakaan kelima Martin di akhir pekan ini terjadi saat ia berada di posisi kedua di belakang Acosta, yang seharusnya membawanya kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Tes resmi pasca balapan, yang terakhir di era 1000cc, akan berlangsung di sirkuit pada hari Senin.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Balapan Lengkap (sebelum penalti tekanan ban)

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)12 Laps
2Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.250s
3Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.466s
4Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+4.320s
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+4.679s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+4.876s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+4.971s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+5.137s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.377s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+6.839s
11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+6.916s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+7.160s
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+10.147s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+10.452s
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+11.808s
16Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+15.066s
17Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+16.245s
N/CJorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+58.592s
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)DNF
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF

*Rookie

In this article

Fabio di Giannantonio
MotoGP Catalunya 2026: Di Giannantonio Menangi Balapan Penuh Insiden
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Di Giannantonio Minta Maaf Jika Acosta Tersinggung dengan Tengokannya
15/05/26
Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio akui Ducati GP26 Tak Cukup untuk Kalahkan Aprilia
12/05/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Fabio di Giannantonio Pastikan Masa depannya di MotoGP 2027?
11/05/26
Fabio di Giannantonio, 2026 French MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans
10/05/26
Marco Bezzecchi leads, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Gunakan Aero Ducati Versi GP25 di Le Mans
08/05/26
Marc Marquez, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Spanyol 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Penalti
26/04/26
Marc Marquez, Johann Zarco, 2026 Spanish MotoGP qualifying.