Bos LCR Memberi Pembaruan Johann Zarco usai Insiden Restart Catalunya

Bos tim LCR MotoGP, Lucio Cecchinello, mengatakan Johann Zarco merasakan sakit “di area tulang paha” setelah insiden mengerikan selama Grand Prix Catalan hari Minggu.

Balapan dihentikan sementara pada lap ke-12 dari 24 karena tabrakan mengerikan yang melibatkan Pedro Acosta, yang motor KTM-nya mengalami masalah, dan Alex Marquez dari tim Gresini di lintasan lurus belakang antara Tikungan 9 dan 10.

Alex Marquez dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, sementara balapan dimulai kembali.

Saat restart, Johann Zarco terlibat insiden dengan Luca Marini dan Pecco Bagnaia di Tikungan 1 pada awal balapan, dan tersangkut dengan salah satu motor.

Bendera merah kembali dikibarkan sementara Zarco menerima perawatan medis, dan pembalap Prancis itu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berbicara kepada TNT Sport, Cecchinello memberikan kabar terbaru tentang kondisi Zarco.

“Saat ini, dia telah dibawa ke rumah sakit setempat,” katanya.

“Mereka akan melakukan MRI dan pemindaian untuk memeriksa secara pasti apa yang dideritanya.

“Dia merasakan sakit di kaki kirinya. Dia merasakan sakit di sekitar lutut.

“Namun, untungnya, dia tidak mengalami gegar otak, tidak ada cedera di bagian atas tubuhnya, di kaki, di pergelangan kaki.

“Sepertinya dia hanya merasakan sakit di area tulang paha. Saya sangat berharap tidak akan ada kabar buruk lagi.”

Zarco telah menjalani akhir pekan yang kuat hingga saat itu, lolos kualifikasi di posisi kelima dan finis di posisi yang sama dalam sprint.

Sebelum bendera merah pertama dikibarkan, Zarco berada di enam besar.

“Lihat, saya berkomentar bahwa ini adalah akhir pekan yang sempurna bagi kami: kelima di latihan Jumat, kelima di kualifikasi, kelima di sprint, keenam dengan selisih 2,8 detik setelah setengah balapan,” tambah Cecchinello.

“Sangat disayangkan akhir pekan kami berakhir seperti ini.”

Zarco mengalami memar di kakinya akibat terkena debries Marquez dan Acosta bertabrakan, tetapi diizinkan untuk melanjutkan balapan.

Dokumen pengawas FIM mencatat bahwa Zarco akan menghadapi sidang terkait insiden tersebut, tetapi hanya akan dilakukan setelah ia siap.