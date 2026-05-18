Fabio di Giannantonio Melewatkan Tes MotoGP Catalunya

Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
Fabio di Giannantonio akan absen dari tes MotoGP Catalunya pada hari Senin setelah dramatisnya di Grand Prix hari Minggu.

Pembalap Italia itu mengamankan kemenangan MotoGP pertamanya dan kemenangan VR46 sejak 2023 meskipun mengalami cedera tangan saat start awal.

Cedera tersebut terjadi ketika Di Giannantonio terkena puing-puing - termasuk roda depan dan suspensi - dari Ducati milik Alex Marquezyang hancur.

Di Giannantonio menentang rasa sakit untuk merebut posisi pemimpin balapan dengan tiga lap tersisa pada restart terakhir.

Sebuah pernyataan dari VR46 berbunyi:

“Setelah kecelakaan kemarin di #CatalanGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Fabio Di Giannantonio sepakat untuk tidak berpartisipasi dalam sesi uji coba hari ini di Sirkuit Barcelona-Catalunya dan fokus pada pemulihan menjelang GP berikutnya.”

Di Giannantonio bergabung dengan Alex Marquez, Johann Zarco, dan Marc Marquez yang absen dalam uji coba resmi terakhir era 1000cc.

Rekan setimnya, Franco Morbidelli, akan menjadi satu-satunya pembalap VR46 di lintasan, dengan motor GP25 spesifikasi satelitnya.

Putaran selanjutnya musim 2026 adalah Grand Prix Italia di Mugello pada 29-31 Mei.

