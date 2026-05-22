Joan Mir Pertanyakan Penalti Tekanan Ban yang Aneh di Catalunya

Joan Mir mengungkapkan bahwa pelanggaran tekanan ban kecil membuatnya kehilangan podium MotoGP pertama mereka musim ini di Catalunya.

Pembalap Spanyol itu menghabiskan sebagian besar balapan yang mengalami tiga kali start di posisi kedua, sempat kehilangan posisi tersebut dari pemenang balapan Fabio di Giannantonio, tapi kembali naik setelah menyalip Pedro Acosta di lap-lap akhir.

Namun, Mir kemudian menjadi satu dari enam pembalap yang diinvestigasi karena tekanan ban rendah.

Pembalap HRC itu adalah yang tertinggi di antara lima pembalap yang menerima penalti 16 detik pasca balapan, dan hanya Francesco Bagnaia yang lolos dari sanksi karena kebocoran pelek.

Mir kemudian mengatakan bahwa ia hanya sedikit sekali meleset dari persentase putaran di atas tekanan minimum yang dibutuhkan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tanyakan saja soal poin klasemen!" candanya ketiga ditanya bagaimana perasaanya tentang penalti tersebut.

“Tapi saya tidak terlalu peduli karena saya melakukan balapan yang sangat bagus dan saya memberikan 100%.”

Joan Mir, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Jarak Sprint Race, hukuman Grand Prix

Namun, Mir menyoroti bahwa Grand Prix yang dipersingkat menjadi 12 lap memiliki jarak sama dengan Sprint Race hari Sabtu.

Jika Mir dan pembalap lain yang dihukum pada hari Minggu gagal mencapai 30% lap di atas tekanan ban minimum, pada hari Sabtu, mereka hanya dihukum penalti delapan detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, penaltinya tetap mengacu pada aturan 16 detik untuk Grand Prix, meskipun persentase putaran yang sah dikurangi dari 60% menjadi 30% seperti pada balapan Sprint karena jarak GP yang lebih pendek.

“Satu-satunya hal yang aneh bagi saya adalah penaltinya, karena kami membuat balapan seperti Sprint, dan saya mendapat penalti untuk balapan jarak jauh!” kata Mir.

Mir berpendapat bahwa ini secara efektif berarti hukuman yang lebih berat karena para pembalap berada lebih dekat satu sama lain di garis finis daripada jika mereka berada di jarak penuh 24 lap Grand Prix.

“Selisihnya dibandingkan dengan pembalap lain lebih besar dalam Grand Prix. Jadi, mungkin dalam balapan penuh, saya akan berada di urutan kedelapan atau kesembilan [setelah penalti tekanan ban].

"Sekarang saya di urutan ke-13! Jadi ini tidak adil!”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sisi lain dari hal ini adalah poin penuh Grand Prix diberikan pada hari Minggu, dibanding dengan hanya setengah poin pada hari Sabtu.

Joan Mir, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Tanpa penalti, Mir akan mendapatkan lebih dari dua kali lipat poin yang diraihnya musim ini.

Sebaliknya, Mir akan menuju putaran Mugello akhir pekan depan hanya dengan 11 poin, dan bertengger di urutan ke-18 klasemen.

Pembalap Spanyol itu sudah mengonfirmasi kepergiannya dari Honda di akhir 2026, dan diperkirakan akan bergabung dengan Gresini Ducati tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT