Joan Mir Ungkap Momen saat Memutuskan Pergi dari Honda

Joan Mir mengkonfirmasi selama akhir pekan MotoGP Catalan (15–17 Mei) bahwa dia akan meninggalkan tim pabrikan Honda pada akhir musim ini, tetapi keputusan itu telah dibuat jauh sebelumnya.

Kepergian Mir dari Honda telah diketahui secara publik bahkan sebelum diumumkan, karena diketahui sejak Februari bahwa Fabio Quartararo sudah memiliki kontrak HRC untuk tahun 2027, dengan David Alonso menjadi rekan satu timnya.

Belum ada satu pun transfer yang dikonfirmasi secara resmi, kecuali kepergian Mir, meskipun tujuannya belum diumumkan secara resmi.

Joan Mir, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Mir, pemenang gelar MotoGP 2020 bersama Suzuki, mengatakan keputusan pergi dari Honda adalah miliknya dan itu sudah dibuat sejak putaran Jerez di April.

"Tentu saja saya tahu kemampuan saya dalam hal berkendara dan saya tahu apa yang bisa saya lakukan dengan motor ini," kata Joan Mir saat ditanya di konferensi pers pasca-balapan di Catalunya apakah ia bangga telah finis kedua pada akhir pekan di mana ia mengonfirmasi kepergiannya dari Honda.

“Di Jerez saya memutuskan bahwa saya ingin pindah dari sini [Honda] dan segera Anda akan tahu ke mana saya akan pergi.

“Pada akhirnya, sekarang kita harus menikmati podium ini dan hasil musim ini tidak penting, keputusan pada akhirnya telah diambil dan itu saja.”

Podium Mir di Catalunya telah dicopot pasca-balapan karena penalti tekanan ban. Tambahan 16 detik menurunkan pembalap Spanyol itu ke P13, dan mempromosikan Francesco Bagnaia ke podium.

Itu adalah podium pertama Bagnaia di hari Minggu, dan yang pertama sejak Ducati Lenovo Team musim ini saat Marc Marquez absen karena cedera.

Hal ini juga berarti Honda kehilangan podium pertamanya di tahun 2026, podium terakhir bagi pabrikan Jepang tersebut diraih di Sepang tahun lalu ketika Mir finis ketiga di belakang Alex Marquez dan Pedro Acosta.