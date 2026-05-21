Gresini Konfirmasi Alex Marquez akan Absen di Mugello dan Balaton

Gresini Ducati telah mengkonfirmasi Alex Marquez akan absen dari Grand Prix Italia dan Hungaria menyusul kecelakaan mengerikan yang dialaminya di MotoGP Catalunya.

Pembalap Gresini itu terlibat dalam insiden mengerikan dengan Pedro Acosta dari KTM pada Lap 12 Grand Prix hari Minggu lalu di Circuit de Barcelona-Catalunya.

KTM milik Acosta mengalami masalah kelistrikan saat keluar dari Tikungan 9, dan Alex Marquez yang menempel dekat tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghindari tabrakan dengan motor di depannya.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Catalan MotoGP © Gold and Goose

Marquez melaju ke sisi kiri sirkuit dan terjatuh secara mengerikan, lalu dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ia menderita beberapa patah tulang, dan menjalani operasi pada Minggu malam, sebelum dipulangkan pada hari Senin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Gresini kini telah mengkonfirmasi bahwa Marquez akan absen di Grand Prix Italia mendatang di Mugello, serta Grand Prix Hungaria di Balaton Park.

Belum dipastikan apakah ia akan absen di balapan selanjutnya, begitupun siapa yang akan menggantikannya untuk dua putaran tersebut.

Gresini memanggil pembalap uji Ducati, Michele Pirro, untuk menggantikan Fermin Aldeguer di Grand Prix Thailand yang membuka musim, sementara pembalap Spanyol itu pulih dari cedera tulang paha.

Alex Marquez bike, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Ini akan menjadi pilihan yang paling mungkin, meskipun itu akan bergantung pada apakah Marc Marquez dapat balapan di Grand Prix Italia atau tidak.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc absen di putaran Prancis dan Catalan karena patah tulang kaki, dan pembalap Ducati itu juga menjalani operasi pada cedera bahu yang sudah ada sebelumnya.

Ducati tidak mengganti Marc Marquez di Grand Prix Catalan, tetapi akan wajib melakukannya di Mugello.

Nicolo Bulega tidak akan tersedia untuk balapan Mugello karena bentrok jadwal dengan World Superbike di Aragon.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Namun, ia bisa menjadi pilihan untuk Grand Prix Hungaria.

Tapi, dengan Bulega yang melaju menuju gelar juara dunia tahun ini, setelah tak terkalahkan sejauh ini di tahun 2026, Ducati mungkin enggan mengambil risiko dengan menurunkannya di MotoGP.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Salah satu pilihan tak terduga adalah mantan pembalap Ducati, Andrea Iannone, yang akan kembali ke paddock MotoGP dari Grand Prix Italia untuk berkompetisi di Harley-Davidson Bagger World Cup.

Iannone terakhir kali mengendarai motor MotoGP untuk VR46 di Sepang pada tahun 2024.