Klaim Positif Motor MotoGP 850cc Dibanding 1000cc Dikemukakan

Motor MotoGP generasi berikutnya dengan mesin 850cc “lebih menyenangkan” untuk dikendarai dibanding versi 1000cc saat ini.

Itulah pandangan Aleix Espargaro, satu dari sedikit pembalap yang telah menguji motor prototipe MotoGP 2027.

Pembalap Spanyol itu, yang saat ini sedang memulihkan cedera punggung yang dideritanya selama tes privat Honda di Sepang bulan lalu, hadir di paddock untuk putaran kandangnya di Catalunya.

Aleix Espargaro, Pol Espargaro, 2026 Catalunya MotoGP.

Berbicara kepada reporter pitlane MotoGP Jack Appleyard sebelum Grand Prix hari Minggu, Espargaro mengatakan: “Saya tidak diizinkan untuk benar-benar berbicara tentang proyek [850cc] itu, tetapi hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa motornya sangat menyenangkan.

“Para pengendara akan bersenang-senang. Ini jauh lebih menyenangkan daripada sepeda 1000cc.

“Ban Pirelli sangat kuat dan dengan torsi yang sedikit lebih sedikit di bagian bawah, Anda dapat sedikit terburu-buru di puncak.

“Sepedanya lebih ringan dari 10kg, jadi perubahan arah sangat bagus.

“Jadi para pembalap - dan saya pikir juga orang-orang di rumah - akan bersenang-senang karena saya pikir akan ada lebih banyak pertempuran.

"Saya benar-benar tidak sabar untuk menunjukkan sepeda baru kepada semua orang."

Di samping mesin yang lebih kecil dan peralihan ban dari Michelin ke Pirelli, motor MotoGP generasi baru juga mencopot perangkat ride-height dan aero yang lebih dibatasi.

Namun, Espargaro merasa laptime motor 850cc tidak akan jauh lebih lambat dari versi 1000cc yang sudah memecahkan banyak rekor.

"Saya tidak bisa mengatakan banyak angka, tetapi satu-satunya hal yang akan saya katakan kepada Anda adalah bahwa kami membandingkan kedua sepeda, sepeda 1000 dan 850, dan mereka lebih dekat dari apa yang dikatakan orang," ungkap pemenang balapan MotoGP tiga kali itu.

Aleix Espargaro, HRC test rider.

Kecelakaan Sepang "sepenuhnya salah saya"

Espargaro berharap bisa kembali menjalani tugas pengujian Honda, bersama Takaaki Nakagami, pada akhir musim panas.

"Aku baik-baik saja. Itu sepenuhnya kesalahanku. Saya mengerem terlambat di lintasan lurus belakang, mengunci rem belakang dan terbang," kata Espargaro tentang kecelakaan Sepang-nya.

“Saya mengalami highside besar, mungkin kecelakaan terbesar dalam karier saya. Saya mendarat di punggung saya dan mematahkan empat tulang belakang. Untungnya, mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam operasi.

"Sekarang sudah satu bulan, jadi saya masih membutuhkan beberapa bulan pemulihan, tetapi semoga saya bisa kembali pada bagian terakhir musim panas ketika prototipe 850 baru akan tiba dari Jepang.

"Jadi semoga kita siap untuk terus mengembangkannya."

