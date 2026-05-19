Ogura Sesali "Langkah Bodoh" yang Menyingkirkan Acosta

Ai Ogura menerima tanggung jawab setelah comeback impresifnya di MotoGP Catalunya dirusak oleh penalti karena insiden tikungan terakhir oleh Pedro Acosta.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu melaju dari posisi ke-11 di grid start ulang, dan berhasil naik lima posisi di lap pertama.

Setelah saling beradu dengan Fermin Aldeguer yang akhirnya naik podium, Ogura berhasil melewati mantan juara MotoGP Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia saat ia mendekati kelompok terdepan.

Sementara itu, Acosta kesulitan di lap-lap terakhir.

Pembalap KTM itu kehilangan posisi terdepan dari Fabio di Giannantonio sebelum disalip oleh Joan Mir dan Aldeguer di lap terakhir.

Ogura kemudian mencoba manuver ambisius untuk merebut posisi keempat di tikungan terakhir, tetapi kontak menyebabkan Acosta terjatuh.

Ogura at the tail of a group queued up behind Acosta, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

"Seharusnya aku tidak melakukan itu"

Pembalap Jepang itu menerima penalti tiga detik setelah balapan karena menyebabkan tabrakan.

Awalnya, hal itu membuat Ogura turun dari posisi keempat ke posisi kesembilan sebelum penalti tekanan ban membuatnya turun ke posisi kedelapan.

“Hari Minggu yang aneh, dengan tiga kali start,” kata Ogura kepada MotoGP.com.

“Kami memiliki kecepatan yang bagus dan menjelang akhir kami mampu mengejar beberapa pembalap di depan.

“Tapi di lap terakhir, tikungan terakhir, itu adalah kesalahan bodoh saya. Seharusnya saya tidak melakukan manuver itu.

“Pada akhirnya, saya menyingkirkan satu pembalap dan menempatkan diri saya di posisi kesembilan.

“Jadi itu sama sekali tidak bagus.”

Ogura, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Rekan setim Trackhouse, Raul Fernandez, juga terlibat dalam bentrokan selama balapan setelah bersenggolan dengan sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin, pada lap pembuka.

Raul Fernandez dinyatakan lolos dari hukuman apapun.