Martin Dibawa ke Rumah Sakit setelah Terjatuh di Tes Catalunya

Aprilia menyatakan Jorge Martin tidak mengalami patah tulang yang terlihat setelah kecelakaan di tes MotoGP Catalunya, tetapi akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan.

Juara dunia 2024 itu telah menjalani pekan yang berat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, yang termasuk dua kali gagal meraih poin di balapan sprint dan Grand Prix .

Jorge Martin mengalami kecelakaan pada Jumat pagi saat FP1 dan kehilangan kendali atas motornya di Tikungan 12. Pembalap Spanyol itu kemudian mengaku bahwa ia teringat akan insiden fatal Luis Salom 10 tahun lalu.

Ia kembali mengalami kecelakaan di sesi Latihan, yang membuatnya harus berada di Q1, sementara kecelakaan ketiga terjadi menjelang akhir sesi kualifikasi pembuka.

Martin kemudian mengalami kecelakaan di Sprint saat berada di posisi keenam, sebelum peluang podiumnya sirna pada lap pertama Grand Prix yang dimulai kembali karena insiden dengan Raul Fernandez.

Setelah mencetak kemenangan ganda untuk Aprilia hanya seminggu sebelumnya di Le Mans, jumlah kecelakaan Martin selama berada di Barcelona kini membengkak menjadi enam setelah terjatuh pada hari Senin dalam tes pasca balapan.

Raul Fernandez, Jorge Martin clash, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Kecelakaan Martin hentikan tes

Martin mengalami kecelakaan di tikungan cepat Turn 7 pada jam kedua sesi latihan Senin pagi, yang menyebabkan sesi tersebut sempat dihentikan sementara dengan bendera merah.

Laporan dari lokasi kejadian menyebutkan Martin dibawa ke pusat medis menggunakan ambulans dan dipasangi penyangga leher.

Aprilia kini telah mengkonfirmasi bahwa tidak ditemukan patah tulang di pusat medis, tetapi ia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut.

Tim tersebut mengatakan: “Setelah kecelakaan di Tikungan 7, Jorge Martin dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan, terutama pada siku kiri dan kaki kanannya.

“Pemeriksaan yang dilakukan di pusat medis sirkuit tidak menunjukkan adanya patah tulang yang terlihat, tetapi diputuskan untuk membawa Martin ke Rumah Sakit Universitas Dexeus di Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut.”

Martin dihantam cedera tahun lalu, dengan pembalap Spanyol itu hanya berkompetisi dalam tujuh putaran karena beberapa kali absen.

Ia juga melewatkan tes pramusim pertama musim dingin ini karena operasi pada cedera yang sudah ada sebelumnya pada bulan Desember.

Setelah akhir pekan Grand Prix Catalan yang melelahkan, Martin tertinggal 15 poin dari pemimpin klasemen dan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Dalam berita cedera lainnya, Gresini melaporkan pada hari Senin bahwa Alex Marquez telah menjalani operasi yang sukses dan akan meninggalkan rumah sakit hari ini setelah kecelakaan mengerikan dengan Pedro Acosta pada hari Minggu.