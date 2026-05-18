Acosta Mengkritik Keputusan Restart setelah Dua Bendera Merah

MotoGP Catalunya dihentikan dua kali karena insiden serius yang terpisah.

Yang pertama terjadi pada Lap 12 dari 24, saat masalah kelistrikan pada motor Pedro Acosta yang sedang memimpin balapan saat keluar dari Tikungan 9 membuat Alex Marquez dari Gresini menabraknya.

Marquez menderita beberapa patah tulang dalam kecelakaan itu, sementara Acosta lolos tanpa cedera.

Bendera merah kedua dikibarkan setelah kecelakaan yang melibatkan Johann Zarco, Pecco Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1 pada awal restart pertama.

Perlombaan akhirnya berlangsung selama 12 lap, dengan Fabio Di Giannantonio menang, sementara Acosta terjatuh pada tur terakhir setelah kontak dengan Ai Ogura.

“Pertunjukan itu penting... Tapi kami yang melakukan pertunjukan"

Acosta menolak berkomentar tentang insiden dengan Ogura, tetapi mengkritik keputusan MotoGP untuk memulai kembali balapan setelah bendera merah kedua.

“Yah, saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang balapan karena saya pikir hal terpenting hari ini adalah Alex dan Johann; tampaknya, [setelah] mereka mengalami bagian terburuk dari semuanya, mereka baik-baik saja,” katanya kepada TNT.

“Untuk itu, menunggu kabar tentang keduanya. Balapan, semua yang bisa salah, memang salah hari ini, sepertinya.

“Saya mengalami masalah kelistrikan. Di lintasan lurus, saya tiba-tiba kehilangan kendali gas sepenuhnya.

“Semuanya berjalan sangat buruk. Karena itu, saya rasa tidak perlu membicarakan balapan ini.

“Maksud saya, saya menggunakan motor lain, motornya baik-baik saja. Tapi tidak pernah mudah untuk kembali setelah situasi yang tidak menyenangkan, seperti yang kami alami hari ini, setelah kecelakaan besar yang menimpa Alex.

“Lagipula, menurut saya tidak perlu lagi melakukan percobaan ketiga setelah dua kali bendera merah dikibarkan.

“Menurut saya, hal-hal ini tidak terlalu perlu. Pada akhirnya, pertunjukan itu penting, tetapi kitalah yang membuat pertunjukan itu.

“Oleh karena itu, tidak menyenangkan jika harus mengadakan tiga balapan hari ini.”

Dia menambahkan: “Seperti yang saya katakan, tidak perlu mencoba untuk ketiga kalinya sesuatu yang bisa berjalan sangat buruk. Acaranya penting, tetapi pada akhirnya kitalah yang membuat acara tersebut.”

Jorge Martin dari Aprilia menggemakan komentar ini, dengan menyatakan: “Saya tidak tahu apakah perlu melanjutkan pertunjukan ini, karena setelah insiden-insiden ini, ambulans di lintasan, saya pikir kita juga harus sedikit memikirkan sisi kemanusiaan.

“Maksud saya, bagi saya, tidak masalah untuk terus balapan. Saya bisa berkonsentrasi.

“Setiap balapan yang saya ikuti, saya merasa semakin kuat. Jadi, saya memiliki potensi untuk menang. Tapi, ini balapan.”

