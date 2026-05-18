Acosta Mengkritik Keputusan Restart setelah Dua Bendera Merah

Pedro Acosta mempertanyakan keputusan restart MotoGP Catalunya setelah dua bendera merah.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Catalan MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Catalan MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

MotoGP Catalunya dihentikan dua kali karena insiden serius yang terpisah.

Yang pertama terjadi pada Lap 12 dari 24, saat masalah kelistrikan pada motor Pedro Acosta yang sedang memimpin balapan saat keluar dari Tikungan 9 membuat Alex Marquez dari Gresini menabraknya.

Marquez menderita beberapa patah tulang dalam kecelakaan itu, sementara Acosta lolos tanpa cedera.

Bendera merah kedua dikibarkan setelah kecelakaan yang melibatkan Johann Zarco, Pecco Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1 pada awal restart pertama.

Perlombaan akhirnya berlangsung selama 12 lap, dengan Fabio Di Giannantonio menang, sementara Acosta terjatuh pada tur terakhir setelah kontak dengan Ai Ogura.

2026 Catalan MotoGP incident
2026 Catalan MotoGP incident
© Gold and Goose

“Pertunjukan itu penting... Tapi kami yang melakukan pertunjukan"

Acosta menolak berkomentar tentang insiden dengan Ogura, tetapi mengkritik keputusan MotoGP untuk memulai kembali balapan setelah bendera merah kedua.

“Yah, saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang balapan karena saya pikir hal terpenting hari ini adalah Alex dan Johann; tampaknya, [setelah] mereka mengalami bagian terburuk dari semuanya, mereka baik-baik saja,” katanya kepada TNT.

“Untuk itu, menunggu kabar tentang keduanya. Balapan, semua yang bisa salah, memang salah hari ini, sepertinya.

“Saya mengalami masalah kelistrikan. Di lintasan lurus, saya tiba-tiba kehilangan kendali gas sepenuhnya.

“Semuanya berjalan sangat buruk. Karena itu, saya rasa tidak perlu membicarakan balapan ini.

“Maksud saya, saya menggunakan motor lain, motornya baik-baik saja. Tapi tidak pernah mudah untuk kembali setelah situasi yang tidak menyenangkan, seperti yang kami alami hari ini, setelah kecelakaan besar yang menimpa Alex.

“Lagipula, menurut saya tidak perlu lagi melakukan percobaan ketiga setelah dua kali bendera merah dikibarkan.

“Menurut saya, hal-hal ini tidak terlalu perlu. Pada akhirnya, pertunjukan itu penting, tetapi kitalah yang membuat pertunjukan itu.

“Oleh karena itu, tidak menyenangkan jika harus mengadakan tiga balapan hari ini.”

Dia menambahkan: “Seperti yang saya katakan, tidak perlu mencoba untuk ketiga kalinya sesuatu yang bisa berjalan sangat buruk. Acaranya penting, tetapi pada akhirnya kitalah yang membuat acara tersebut.”

Jorge Martin dari Aprilia menggemakan komentar ini, dengan menyatakan: “Saya tidak tahu apakah perlu melanjutkan pertunjukan ini, karena setelah insiden-insiden ini, ambulans di lintasan, saya pikir kita juga harus sedikit memikirkan sisi kemanusiaan.

“Maksud saya, bagi saya, tidak masalah untuk terus balapan. Saya bisa berkonsentrasi.

“Setiap balapan yang saya ikuti, saya merasa semakin kuat. Jadi, saya memiliki potensi untuk menang. Tapi, ini balapan.”

Haruskah Balapan MotoGP Barcelona Dimulai Kembali setelah Dua Bendera Merah?

Ya, balapan harus terus berlangsung.
0% (0 votes)
Tidak, keselamatan pembalap lebih penting
0% (0 votes)
Total votes: 0
Daftar or Log In to vote

In this article

Acosta Mengkritik Keputusan Restart setelah Dua Bendera Merah
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
MotoGP Catalunya Dihentikan setelah Insiden Besar Alex Marquez
17/05/26
Marini, Bagnaia call for assistance for Zarco after Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid Grand Prix di Barcelona
17/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
17/05/26
Joan Mir,2026 Catalan MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya
16/05/26
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1
16/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Hasil Latihan Jumat dari Barcelona
15/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalan MotoGP.