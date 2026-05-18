Zarco 'Lebih Takut Daripada Terluka' setelah Insiden GP Catalunya

Johann Zarco mengatakan dia 'lebih takut daripada terluka' setelah kecelakaan mengerikan yang dialaminya di restart kedua Grand Prix Catalunya yang membuat balapan kembali dihentikan untuk kedua kalinya.

Balapan dihentikan karena bendera merah pada lap ke-12 dari 24 karena insiden mengerikan yang melibatkan Pedro Acosta, yang motor KTM-nya mengalami masalah, dan Alex Marquez dari tim Gresini di lintasan lurus belakang antara Tikungan 9 dan 10.

Alex Marquez menderita beberapa patah tulang dan dijadwalkan menjalani operasi pada Minggu malam.

Kemudian saat restart, Zarco terlibat insiden dengan Luca Marini dan Francesco Bagnaia di Tikungan 1 setelah restart, dan kakinya tersangkut di motor Ducati pabrikan milik Bagnaia.

Pembalap LCR itu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan memposting pembaruan dalam bahasa Prancis sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

“Jangan khawatir, kami masih menunggu hasil tes,” kata Zarco.

“Saya memakai penyangga leher, tetapi itu lebih merepotkan daripada yang lain.

“Terutama lutut; ligamennya robek, tetapi tulang paha tidak patah.

“Ada retakan kecil di bagian bawah tulang fibula, di bagian luar pergelangan kaki kiri saya. Saya akan terus memberi kabar.

“Sekadar untuk meyakinkan Anda: lebih banyak rasa takut daripada bahaya, katakanlah begitu.

“Saya akan terus memberi kabar. Saya akan menginap di rumah sakit malam ini karena mereka ingin saya tetap diobservasi, dan kemudian kita lihat nanti.”

Zarco, Bagnaia, Marini, Turn 1 accident, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

LCR mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisinya pada Minggu malam.

"Setelah kecelakaan saat start kedua Grand Prix hari Minggu di Sirkuit Barcelona-Catalunya, pembalap Prancis Johann Zarco, yang dibawa ke Rumah Sakit Universitari General de Catalunya, mengalami cedera pada ligamen krusiatum anterior dan posterior, serta pada meniskus medial.

"Ia juga mengalami robekan kecil pada tulang fibula di area pergelangan kaki.

"Zarco akan tetap berada di bawah pengawasan semalaman dan akan berangkat ke Prancis pada hari Senin untuk berkonsultasi dengan spesialis dan menilai langkah selanjutnya dalam pemulihannya.

Seluruh tim Castrol Honda LCR mendoakan Johann Zarco cepat pulih dan akan terus memberikan informasi terbaru tentang kondisinya."

Insiden di Tikungan 1 pada hari Minggu telah memicu seruan agar MotoGP melakukan perubahan pada pendekatan ke tikungan tersebut untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.