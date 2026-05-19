Marini Teringat Insiden Suzuka saat Melihat Kecelakaan Zarco

Terseret dalam kecelakaan mengerikan Johann Zarco saat restart pertama MotoGP Catalunya, Luca Marini dan Francesco Bagnaia jadi orang yang pertama tiba di lokasi untuk coba membantu pembalap Prancis itu

Marini dan Bagnaia jatuh setelah Zarco menabrak bagian belakang motor Bagnaia saat rombongan pembalap memasuki tikungan pertama yang sempit

Kaki Zarco terjepit di roda belakang motor Bagnaia sebelum terjatuh ke dalam jebakan kerikil.

LCR Honda

Pembalap LCR Honda itu kemudian didiagnosis mengalami cedera ligamen lutut dan 'robekan kecil pada tulang fibula' tetapi dapat meninggalkan rumah sakit pada Senin sore dan berangkat ke Prancis, di mana ia akan berkonsultasi dengan spesialis lutut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marini mengatakan bahwa dampak dari kecelakaan itu mengingatkannya pada kecelakaan uji coba Suzuka tahun lalu, di mana ia mengalami dislokasi pinggul kiri, kerusakan ligamen lutut, patah tulang dada dan tulang selangka, serta paru-paru kolaps.

Luca Marini calls for medical assistance for Johann Zarco, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

“Pertama-tama, penting untuk mengatakan bahwa saya berharap yang terbaik, pemulihan yang cepat dan terutama kembali dalam kondisi 100%, untuk Alex dan Johann,” kata Marini kepada MotoGP.com.

“Saya melihat dengan jelas insiden dengan Johann. Itu adalah momen yang cukup sulit. Itu juga terlintas dalam pikiran saya, mengingatkan saya pada insiden saya di Suzuka.

“Namun untungnya bagi dia, ambulans tiba dengan cukup cepat, begitu juga para dokter. Jadi saya berharap rasa sakitnya tidak berlangsung lama, setidaknya. Dan saya berharap dia bisa segera kembali.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Luca Marini, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

Seperti Bagnaia, Marini kemudian harus kembali beraksi untuk start balapan ketiga dan terakhir.

“Sayangnya, di motor kedua, kopling saya masih baru dan startnya sangat buruk. Saya kehilangan banyak posisi,” kata Marini, yang finis di urutan kedelapan, tetapi kemudian naik ke urutan keenam karena penalti pasca balapan.

“Tapi saya puas dengan pekerjaan yang kami lakukan selama akhir pekan. Saya memulai dengan sangat buruk pada hari Jumat dan Sabtu, kemudian motornya meningkat pesat dan hari ini saya benar-benar berkendara dengan baik.

“Sangat disayangkan bahwa di awal saya kehilangan banyak posisi.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marini juga mengucapkan selamat kepada rekan setimnya di Honda, Joan Mir, yang finis kedua. Namun, juara dunia 2020 itu termasuk di antara mereka yang kemudian dikenai penalti karena tekanan ban yang rendah.

“Selamat juga kepada Joan karena dia melakukan balapan yang luar biasa,” kata Marini.

“Posisi kedua adalah hasil yang fantastis bagi kami dan merupakan dorongan yang baik yang kami butuhkan untuk terus berjuang agar dapat mengakhiri musim ini dengan cara terbaik karena masih banyak balapan yang harus kami jalani.”