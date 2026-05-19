Marini Teringat Insiden Suzuka saat Melihat Kecelakaan Zarco

Dampak kecelakaan Johann Zarco mengingatkan Luca Marini dengan cedera parahnya tahun lalu.

Luca Marini, Pecco Bagnaia help Johann Zarco after Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
Luca Marini, Pecco Bagnaia help Johann Zarco after Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Terseret dalam kecelakaan mengerikan Johann Zarco saat restart pertama MotoGP Catalunya, Luca Marini dan Francesco Bagnaia jadi orang yang pertama tiba di lokasi untuk coba membantu pembalap Prancis itu

Marini dan Bagnaia jatuh setelah Zarco menabrak bagian belakang motor Bagnaia saat rombongan pembalap memasuki tikungan pertama yang sempit

Kaki Zarco terjepit di roda belakang motor Bagnaia sebelum terjatuh ke dalam jebakan kerikil.

LCR Honda

Pembalap LCR Honda itu kemudian didiagnosis mengalami cedera ligamen lutut dan 'robekan kecil pada tulang fibula' tetapi dapat meninggalkan rumah sakit pada Senin sore dan berangkat ke Prancis, di mana ia akan berkonsultasi dengan spesialis lutut.

Marini mengatakan bahwa dampak dari kecelakaan itu mengingatkannya pada kecelakaan uji coba Suzuka tahun lalu, di mana ia mengalami dislokasi pinggul kiri, kerusakan ligamen lutut, patah tulang dada dan tulang selangka, serta paru-paru kolaps.

Luca Marini calls for medical assistance for Johann Zarco, 2026 Catalunya MotoGP.
Luca Marini calls for medical assistance for Johann Zarco, 2026 Catalunya MotoGP.
© Gold and Goose

“Pertama-tama, penting untuk mengatakan bahwa saya berharap yang terbaik, pemulihan yang cepat dan terutama kembali dalam kondisi 100%, untuk Alex dan Johann,” kata Marini kepada MotoGP.com.

“Saya melihat dengan jelas insiden dengan Johann. Itu adalah momen yang cukup sulit. Itu juga terlintas dalam pikiran saya, mengingatkan saya pada insiden saya di Suzuka.

“Namun untungnya bagi dia, ambulans tiba dengan cukup cepat, begitu juga para dokter. Jadi saya berharap rasa sakitnya tidak berlangsung lama, setidaknya. Dan saya berharap dia bisa segera kembali.”

Luca Marini, 2026 Catalunya MotoGP.
Luca Marini, 2026 Catalunya MotoGP.
© Gold and Goose

Seperti Bagnaia, Marini kemudian harus kembali beraksi untuk start balapan ketiga dan terakhir.

“Sayangnya, di motor kedua, kopling saya masih baru dan startnya sangat buruk. Saya kehilangan banyak posisi,” kata Marini, yang finis di urutan kedelapan, tetapi kemudian naik ke urutan keenam karena penalti pasca balapan.

“Tapi saya puas dengan pekerjaan yang kami lakukan selama akhir pekan. Saya memulai dengan sangat buruk pada hari Jumat dan Sabtu, kemudian motornya meningkat pesat dan hari ini saya benar-benar berkendara dengan baik.

“Sangat disayangkan bahwa di awal saya kehilangan banyak posisi.”

Marini juga mengucapkan selamat kepada rekan setimnya di Honda, Joan Mir, yang finis kedua. Namun, juara dunia 2020 itu termasuk di antara mereka yang kemudian dikenai penalti karena tekanan ban yang rendah.

“Selamat juga kepada Joan karena dia melakukan balapan yang luar biasa,” kata Marini.

“Posisi kedua adalah hasil yang fantastis bagi kami dan merupakan dorongan yang baik yang kami butuhkan untuk terus berjuang agar dapat mengakhiri musim ini dengan cara terbaik karena masih banyak balapan yang harus kami jalani.”

Haruskah Balapan MotoGP Barcelona Dimulai Kembali setelah Dua Bendera Merah?

Ya, balapan harus terus berlangsung.
0% (0 votes)
Tidak, keselamatan pembalap lebih penting
0% (0 votes)
Total votes: 0
Daftar or Log In to vote

Marini Teringat Insiden Suzuka saat Melihat Kecelakaan Zarco
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
17/05/26
Joan Mir,2026 Catalan MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Catalunya
16/05/26
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2026: Acosta Meroket ke Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1
16/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP News
VR46 Inginkan Pembalap Italia di Timnya untuk MotoGP 2027
15/05/26
Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Davide Brivio Bungkam di Tengah Rumor Kepindahan ke Honda
15/05/26
Davide Brivio.
MotoGP News
Joan Mir Menuju Pintu Keluar Honda, Dikaitkan dengan Gresini
15/05/26
Joan Mir, 2026 French MotoGP.