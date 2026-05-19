Bagnaia Akui Kecelakaan Zarco Sulit untuk Dilihat

Francesco Bagnaia muncul dari hari yang didominasi kecelakaan berat, penghentian balapan, dan penalti pasca-balapan untuk mengamankan podium Grand Prix pertama Ducati Lenovo Musim ini di MotoGP Catalunya.

Pembalap Italia itu menyaksikan kecelakaan besar Alex Marquez saat start balapan pertama sebelum terlibat langsung dalam insiden yang menghentikan balapan untuk kedua kalinya.

Saat restart, Johann Zarco menabrak bagian belakang motor Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1, menyebabkan ketiga pembalap itu terlempar ke area kerikil.

Kaki kiri Zarco tersangkut di roda belakang Ducati milik Bagnaia, dan Bagnaia serta Marini segera bergegas membantu Zarco di tempat kejadian.

Itu adalah hari yang sangat menegangkan,” kata Francesco Bagnaia kepada MotoGP.com. “Melihat apa yang terjadi pada Alex, saya hanya mengirimkan kekuatan dan pelukan untuknya dan keluarganya.

“Dan juga untuk Johann. Saya ada di sana, saya melihat apa yang terjadi. Saya melihat bahwa situasinya cukup kritis.

"Dan saya hanya berharap rasa sakitnya bisa berhenti lebih cepat, karena itu sangat menyakitkan untuk dilihat.”

Mantan juara MotoGP dua kali itu menjelaskan: “Saat saya mulai memasuki tikungan, saya merasakan benturan, tetapi saya pikir semuanya sudah berakhir. Kemudian saya mulai merasakan roda belakang berhenti.

“Saat saya sampai di area kerikil, benturannya cukup besar, tetapi saya tidak menyangka ada seseorang yang menempel di motor saya.

“Sangat berat ketika saya melihat Johann di sana, kami sedikit trauma [saat mencoba membantunya], saya dan Luca, tetapi saya hanya berharap dia bisa merasa baik-baik saja.”

Zarco kemudian didiagnosis mengalami kerusakan pada ligamen krusiatum anterior dan posterior serta 'robekan kecil pada tulang fibula di area pergelangan kaki'.

Bagnaia kemudian berbaris untuk start balapan ketiga dan terakhir, menggunakan motor cadangannya, ban bekas, dan menderita akibat benturan keras yang dialaminya sendiri.

“Saya merasa sakit dan sedikit mual,” kata Bagnaia setelah balapan. “Ketika Anda memulai balapan dengan motor lain, yang tidak saya gunakan sepanjang akhir pekan, dengan ban depan bekas dari kualifikasi dan ban belakang medium yang sudah dipanaskan sebelumnya… Sejujurnya, saya tidak mengharapkan banyak hal!

“Awalnya saya baik-baik saja dan, dengan kondisi fisik saya, saya berkata, oke, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya.

“Namun setelah tiga lap, saya mulai merasakan sakit dan pusing saat mulai mengerem. Jadi agak aneh, perasaan saya di atas motor, saya hanya berusaha bertahan hingga lap terakhir.”

Bagnaia finis di posisi keempat, 4,3 detik di belakang pemenang balapan, Fabio di Giannantonio.

Namun, runner-up Joan Mir termasuk di antara mereka yang kemudian didiskualifikasi karena tekanan ban rendah, sehingga Bagnaia naik ke posisi ketiga.

“Tentu saja, dalam hal kejuaraan, finis di podium itu bagus, tetapi bukan seperti yang saya inginkan dan bukan seperti yang pantas saya dapatkan,” kata Bagnaia.

“Tentu saja, jika ada yang pantas mendapatkannya, itu adalah tim yang telah bekerja keras. Mereka memberi yang terbaik untuk mencapai hasil seperti ini secara konsisten dan saya tahu bahwa kami akan berhasil.

“It was a difficult weekend, but we finished with sixth place yesterday and third today, so keep working and the result will come.”