Pembalap MotoGP Ajukan Perubahan Tikungan 1 Barcelona usai Insiden Zarco

Para pembalap MotoGP kembali mengusulkan perubahan untuk menghindari insiden Tikungan 1 di Barcelona menyusul insiden besar yang melibatkan beberapa motor pada GP Catalunya Minggu lalu.

Zona pengereman Barcelona telah menjadi lokasi insiden besar di masa lalu, yang melibatkan Takaaki Nakagami pada tahun 2023 dan Enea Bastianini pada tahun 2024.

Tahun ini, Johann Zarco mengalami kecelakaan saat start ulang, bertabrakan dengan Pecco Bagnaia dan Luca Marini. Pembalap LCR Honda itu kemudian tersangkut di roda belakang Ducati milik Bagnaia dan mengalami cedera kaki.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembalap seperti Jack Miller telah menyarankan untuk memindahkan garis start lebih dekat ke Tikungan 1 untuk mengurangi kecepatan yang dicapai sebelum pengereman.

Johann Zarco accident, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal itu belum terjadi. Namun, setelah Grand Prix hari Minggu, pemenang Fabio di Giannantonio kembali mengajukan usulan tersebut.

“Dengan start yang begitu jauh dari tikungan pertama, kami sampai di sana dengan kecepatan tinggi, tetapi bukan kecepatan yang biasa kami capai [pada lap normal],” kata pembalap VR46 Ducati itu.

“Jadi kami tidak benar-benar tahu titik pengereman yang sempurna untuk tikungan pertama. Jadi kesalahan kecil bisa menjadi kesalahan besar dan menyebabkan bencana besar.

“Hal yang sempurna, saya pikir setiap pembalap akan setuju dengan ini, adalah memulai sedekat mungkin dengan tikungan pertama.

“Lalu kita bisa masuk dan melewatinya, dan setiap orang bisa mendapatkan tempatnya di ‘ular’ besar para pengendara.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kecepatan yang lebih tinggi juga memperbesar masalah hilangnya downforce pengereman di udara yang kotor.

“Tentu saja, tiba di sana dengan gigi kelima dengan kecepatan tinggi, dengan banyak pergerakan aerodinamis, banyak turbulensi - itu juga merupakan masalah besar saat ini.

“Ketika Anda berada di antara motor, motor tersebut benar-benar berbeda dibandingkan ketika Anda hanya berada di belakang satu motor.

“Jadi, semua hal itu hanya Anda alami dua kali dalam satu akhir pekan, Sprint Race dan Grand Prix. Dan sangat, sangat sulit untuk bersikap tepat dan mengelolanya.”

Race start, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara dunia 2020 Joan Mir, yang awalnya finis kedua sebelum kehilangan podiumnya karena penalti tekanan ban, mendukung pandangan Di Giannantonio.

“Saya sepenuhnya setuju dengan Diggia, karena di tikungan pertama kita sudah mencapai gigi kelima. Titik pengeremannya sangat panjang. Ada 20 motor yang berhenti di sana dari kecepatan 300 km/jam,” kata pembalap HRC, Mir.

“Tentu saja, ruang untuk kesalahan sangat sempit. Dan saya pikir, ya, mungkin solusi yang baik adalah menggeser grid sedikit ke depan, untuk mencapai tikungan pertama dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah.

“Saya yakin kita akan membicarakannya. Kita akan mencoba mencari keselamatan semua orang. Tetapi pada akhirnya, ini adalah risiko di trek ini. Jadi semoga kita bisa menyelesaikan ini untuk masa depan.”