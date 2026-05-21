Pertanyaan Penting Rossi ke Di Giannantonio usai Kemenangan GP Catalunya

Fabio di Giannantonio mengalahkan rasa sakit dari cedera tangan untuk menorehkan kemenangan MotoGP pertama VR46 sejak 2023 selama Grand Prix Catalunya yang dramatis pada hari Minggu.

Diggia, yang juga belum lagi menang di MotoGP sejak musim yang sama, terkena puing-puing saat tabrakan mengerikan antara Alex Marquez dan Pedro Acosta yang menghentikan balapan awal.

Setelah bendera merah kedua dikibarkan akibat kecelakaan hebat di Tikungan 1 yang membuat Johann Zarco mengalami cedera kaki serius, Di Giannantonio mengejar pemimpin balapan Acosta selama restart terakhir.

Pembalap Ducati itu merebut posisi terdepan dengan tiga lap tersisa dan, dengan Valentino Rossi yang gembira menyaksikan dari pinggir lintasan, memberikan kemenangan MotoGP pertama tim sejak Marco Bezzecchi di Grand Prix India 2023.

Ini juga merupakan kemenangan pertama VR46 sejak menjadi tim satelit resmi Ducati di awal musim lalu, setelah berada di bawah bayang-bayang Gresini tahun lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fabio di Giannantonio, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Tapi, setelah muncul sebagai pembalap andalan Ducati di kejuaraan dunia, Di Giannantonio kini secara luas diperkirakan akan meninggalkan VR46 dan bergabung dengan proyek pabrikan KTM untuk era 850cc yang baru.

“Apakah kamu yakin ingin meninggalkan kami?” tawa Rossi, sambil berpose untuk foto bersama di Giannantonio selama perayaan pasca balapan tim dalam video MotoGP Unseen terbaru.

Di Giannantonio membalas senyumannya tetapi tidak menjawab.

“Kerja bagus! Bravo,” tambah Rossi, sebelum memeluk Di Giannantonio dan mengacungkan jempol.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Spanyol Fermin Aldeguer diperkirakan akan pindah dari Gresini untuk mengendarai salah satu motor VR46 musim depan.

Namun, dengan keraguan besar atas masa depan Franco Morbidelli, identitas rekan setim Aldeguer di tahun 2027 masih belum jelas.

“Kami ingin mempertahankan setidaknya satu pembalap Italia untuk tahun depan karena tim kami selalu berkembang dengan pembalap Italia,” kata Rossi sebelumnya di akhir pekan Catalunya.

“Jadi ada beberapa pilihan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Belum ada yang resmi, kita lihat saja nanti.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemimpin klasemen WorldSBK Nicolo Bulega, saudara Rossi Luca Marini, dan runner-up Moto2 hari Minggu Celestino Vietti semuanya dikaitkan dengan kursi VR46 yang tersisa.