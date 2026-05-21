Aprilia Menyambut Monster Energi sebagai Sponsor Utama

Tim pabrikan Aprilia menyambut Monster Energy sebagai sponsor utama mereka mulai Grand Prix Italia akhir pekan depan hingga akhir tahun 2026, demikian yang dilaporkan Crash.net.

Meskipun finis sebagai runner-up di klasemen pabrikan dan ketiga di klasemen pembalap dengan Marco Bezzecchi pada tahun 2025, Aprilia tidak mendapatkan sponsor utama untuk memulai musim ini.

Saat ini, Aprilia adalah satu-satunya pabrikan yang belum memiliki sponsor utama, saat KTM didukung oleh Red Bull, Honda oleh Castrol, Yamaha oleh Monster Energy, dan Ducati oleh Lenovo.

Aprilia mendapat dukungan kuat dari pemilik mereka, Piaggio Group, tetapi CEO Massimo Rivola mengaku agak kecewa karena tidak memiliki sponsor utama untuk tahun 2026.

“Saya pikir ketika Anda mulai percaya pada sebuah proyek, ke arah mana pun proyek itu berjalan, Anda akan menang selama Anda berbagi dengan orang-orang Anda,” katanya.

“Pada akhirnya, orang-oranglah yang membuat perbedaan. Pada akhirnya, jika mitra kami percaya pada apa yang kami lakukan, saya pikir kami akan terus memiliki sponsor sebaik yang kami miliki sekarang.

“Jujur saja, saya tidak ingin mengatakan terkejut, tetapi saya sedikit kecewa karena kami tidak berhasil mendapat sponsor utama.

“Untungnya, kami memiliki Grup Piaggio, yang menyelamatkan kami. Tapi saya ingin suatu hari nanti menelepon [bos] dan memberi tahu dia bahwa kami menemukan 10 juta untuk anggaran tersebut.”

Aprilia gandeng Monster Energy sebagai sponsor utama

Aprilia melanjutkan tren menanjak mereka di 2026, memenangi empat dari enam balapan awal musim 2026 dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Saat ini, Aprilia memimpin klasemen pabrikan, sementara Bezzecchi unggul 15 poin dari Martin di kejuaraan setelah Grand Prix Catalan akhir pekan lalu.

Dominasi tersebut memberi Aprilia apa yang mereka cari, yaitu mitra berprofil tinggi untuk tim mereka.

Pertama kali dilaporkan oleh Motorsport, dan dikonfirmasi oleh sumber terpercaya kepada Crash.net, Aprilia mendapatkan sponsor utama Monster Energy mulai dari balapan kandangnya di Mugello dan untuk sisa tahun ini.

Ini adalah langkah signifikan di tengah rumor bahwa Monster Energy akan menarik dukungan sponsor utamanya dari Yamaha di akhir musim karena Fabio Quartararo pindah ke Honda.

Bezzecchi sudah menjadi atlet Monster, begitu pula juara dunia dua kali Pecco Bagnaia, yang akan bergabung dengan Aprilia musim depan, setelah dilaporkan menandatangani perjanjian empat tahun.

Masih perlu dilihat bagaimana hal ini akan memengaruhi hubungan Jorge Martin saat ini dengan Red Bull. Martin dijadwalkan meninggalkan Aprilia pada akhir tahun untuk bergabung dengan Yamaha.

Marc Marquez menghadapi situasi serupa dengan dukungan Red Bull ketika ia bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang disponsori Monster, dan akhirnya pembalap Spanyol itu memutuskan hubungan dengan perusahaan Austria tersebut.

Meskipun Marquez sekarang balapan dengan merek Monster, ia bukanlah salah satu atlet resmi mereka.

