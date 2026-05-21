MotoGP Berencana Hapus Motor Cadangan Mulai Musim 2027

Saat ini MotoGP dijalankan dengan masing-masing pembalap memiliki dua motor untuk dipakai di setiap sesi akhir pekan balapan.

Hal ini memungkinkan pembalap untuk berganti motor selama sesi latihan sambil menyempurnakan pengaturan, serta memiliki motor cadangan yang siap digunakan jika salah satu motor mereka mengalami kecelakaan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Spanish MotoGP © Gold and Goose

Yang paling krusial, motor kedua memungkinkan pergantian motor di balapan flag-to-flag, yang berarti pembalap dapat mengganti ban tanpa harus berhenti di pitlane.

Sebelum aturan ini diberlakukan tahun 2006, jika kondisi berubah secara signifikan dalam balapan sehingga dibutuhkan ban yang berbeda, balapan akan dihentikan dengan bendera merah.

Diberitakan oleh Motorsport, pabrikan sedang berdiskusi dengan MotoGP Sports Entertainment Group dan Liberty Media tentang pengurangan jumlah motor yang tersedia untuk setiap pembalap menjadi satu, paling cepat tahun depan.

Alasan utama di balik ini adalah pemangkasan biaya. Namun, setiap perubahan pada regulasi olahraga harus disahkan oleh komisi Grand Prix.

Bagaimana itu akan mempengaruhi MotoGP?

MotoGP agak berbeda dibanding kategori balap lain karena menyediakan dua motor untuk masing-masing pembalap di setiap sesi.

Sebagai pembanding, kategori bawah Moto2 dan Moto3 sudah mengadopsi regulasi satu motor sejak 2010.

Menyebrang ke paddock World Superbike, hanya satu motor yang bisa dipakai per pembalap. Namun, motor cadangan tersedia jika motor yang dipakai terlalu rusak, itupun harus dengan persetujuan pimpinan teknis.

Dampak paling signifikan dari perubahan aturan menjadi hanya satu motor akan terasa pada MotoGP saat balapan basah.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 French MotoGP © Gold and Goose

Saat ini, pembalap dapat mengganti motor sesuai kondisi, sementara MotoGP perlu kembali menghentikan balapan dalam cuaca yang berubah-ubah atau menerapkan pitstop.

Hal inilah yang terjadi dalam balapan WorldSBK dari awal hingga akhir, dengan waktu intervensi pit minimum yang ditetapkan untuk memungkinkan penggantian ban yang aman.

Jika seorang pembalap mengalami kecelakaan selama sesi latihan atau kualifikasi, sesi mereka akan berakhir tanpa adanya motor cadangan.

Jika itu diterapkan di Grand Prix Catalunya baru-baru ini, pembalap seperti Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio - yang memenangkan balapan - kemungkinan besar tidak akan mampu mengikuti restart karena kerusakan pada motor utama mereka.