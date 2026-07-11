Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman

Franco Morbidelli mendapat penalti kedua karena menghalangi lawan dalam dua putaran berturut-turut, menyusul insiden saat Sesi Latihan di Grand Prix Jerman.

Pemenang tiga kali balapan MotoGP itu mendapat penalti grid di Grand Prix Belanda sebelumnya karena insiden menghalangi lawan yang melibatkan Enea Bastianini dari Tech3 KTM.

Bastianini sangat kesal dengan sesama pembalap Italia itu, menyebutnya berbahaya.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

“Saya tidak begitu senang dengan gaya balap Morbidelli, dan setiap kali dia lambat di lintasan, selalu seperti itu,” kata pembalap Tech3 itu kepada situs resmi MotoGP di Assen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia tetap berada di jalur tanpa menoleh untuk melihat apakah ada pembalap di belakangnya.

“Saya berharap melihat Franco yang berbeda di masa depan, karena seperti ini, itu berbahaya.”

Morbidelli kemudian dihukum turun tiga posisi di grid untuk balapan utama di Assen.

Dan ia akan mengalaminya lagi pada hari Minggu di Grand Prix Jerman, menyusul insiden yang menghambatnya yang melibatkan pembalap KTM kedua.

Morbidelli memaksa Pedro Acosta untuk mundur satu putaran ketika pembalap Spanyol itu berpapasan dengan pembalap VR46 yang melaju lambat di jalur balap melalui Tikungan 7.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Insiden tersebut segera diselidiki, dan Steward mengkonfirmasi setelah sesi Practice Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi grid untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

“Pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 15:20:44 selama sesi Latihan LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY, Anda terlihat berkendara lambat dan mengganggu pembalap lain #37 ACOSTA di Tikungan 7,” demikian bunyi dokumen penalti resmi.

“Hal ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran Pasal 1.21.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM.

“Karena alasan-alasan di atas, Panel Steward FIM MotoGP telah menjatuhkan penalti 3 Posisi Grid untuk Balapan LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP™. (sesuai dengan pasal 3.2.1 dan 3.3.2.3).

“Mengikuti Protokol Penalti yang dikeluarkan kepada tim, tindakan ini dianggap sebagai insiden Tipe MGP-SR3: Berkendara lambat di garis start selama Sesi Latihan awal - Mengganggu pembalap lain. (bukan dalam 20 menit terakhir).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

“Sebagai pelanggaran kedua dalam kategori ini, hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah penalti 3 posisi grid.”

Penalti ini hanya akan berlaku untuk Grand Prix, dengan Morbidelli akan memulai balapan dari posisi mana pun ia lolos kualifikasi di sprint pada hari Sabtu.

Pembalap VR46 itu berhasil lolos ke Q2 di posisi ke-10 pada akhir sesi latihan Jumat.