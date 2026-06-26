Morbidelli Dihukum Penalti Grid di MotoGP Belanda

Franco Morbidelli telah dikenai penalti karena insiden menghalangi lawan dalam sesi latihan Grand Prix Belanda.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Para steward FIM MotoGP telah memberikan penalti kepada Franco Morbidelli atas insiden menghalangi jalur lawan selama Sesi Latihan Grand Prix Belanda.

Pembalap VR46 Ducati itu melaju perlahan di jalur balap melalui bagian Tikungan 12 yang cepat di sirkuit Assen saat Enea Bastianini dari Tech3 KTM sedang melakukan lap cepat.

Bastianini terpaksa keluar jalur dan keluar dari lapnya, dan para steward FIM MotoGP segera menyelidiki insiden tersebut.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

Kini mereka telah memberikan penalti tiga posisi di grid start kepada Franco Morbidelli, yang akan dijalaninya pada hari Minggu di Grand Prix Belanda.

Dokumen FIM tentang penalti tersebut berbunyi: “Pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 15:41:25 selama sesi Latihan Grand Prix Tissot Belanda, Anda terlihat berkendara terlalu lambat dan mengganggu pembalap lain #23 Bastianini di Tikungan 12.”

“Hal ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pesaing dan tim MotoGP. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran Pasal 1.21.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM.

“Karena alasan di atas, Panel Steward MotoGP FIM telah menjatuhkan penalti 3 Posisi Grid untuk Balapan MotoGP TISSOT GRAND PRIX OF THE NETHERLANDS (sesuai dengan pasal 3.2.1 dan 3.3.2.3).

“Mengikuti Protokol Penalti yang dikeluarkan kepada tim, tindakan ini dianggap sebagai insiden Tipe MGP-SR4: Berkendara Lambat di jalur selama 20 menit terakhir Sesi Latihan - mengganggu pembalap lain dan secara langsung memengaruhi kemajuan ke Q2. Sebagai pelanggaran kedua musim ini, (pertama dalam sesi kompetitif) penalti yang tepat dalam kasus ini adalah penalti 3 Posisi Grid.”

Morbidelli will drop three places on the Dutch GP grid
Morbidelli will drop three places on the Dutch GP grid
© Gold and Goose

Morbidelli tidak banyak berkomentar tentang penalti tersebut ketika ditanya oleh media setelah aksi pada hari Jumat.

“Tidak ada. Saya menghalangi Bestia dan saya dihukum,” katanya.

Morbidelli gagal lolos langsung ke Q2 di akhir Sesi Latihan dengan selisih hanya 0,026 detik di posisi ke-11 dengan Ducati spesifikasi 2025-nya.

Meskipun dihalangi, Bastianini tetap lolos langsung ke Q2 pada tahap akhir sesi Practice.

Morbidelli Dihukum Penalti Grid di MotoGP Belanda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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