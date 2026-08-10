Marc Marquez Salahkan Dirinya Sendiri atas Kekecewaan di Silverstone

Marc Marquez tiba di Silverstone dengan selisih hanya 18 poin dari pemimpin klasemen MotoGP berkat kemenangan ganda di Sachsenring.

Namun, ia meninggalkan Grand Prix Inggris dengan ketertinggalan 40 poin dari Jorge Martin setelah akhir pekan terburuknya sejak kembali dari operasi bahu pada bulan Mei.

Di sirkuit yang secara gamblang menunjukkan kekuatan Aprilia, Marquez tak berdaya menghadapi degradasi parah pada ban belakang saat Sprint Race dan akhirnya melorot ke posisi kesembilan.

Marquez mengikuti langkah pembalap lain untuk beralih memakai ban belakang Medium pada balapan Grand Prix tersebut, namun ia tidak pernah benar-benar menjadi ancaman serius untuk podium.

Sang juara bertahan kemudian mengikuti langkah para pesaingnya untuk beralih menggunakan ban belakang kompon medium dalam balapan Grand Prix tersebut, namun ia tidak pernah benar-benar menjadi ancaman serius untuk meraih podium.

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Menempati posisi keempat pada tahap awal balapan, Marquez kemudian disalip oleh adik kandungnya, Alex, pada lap keenam dari total 20 lap; tak lama kemudian, ia juga disalip oleh calon rekan setimnya di Ducati tahun depan, Pedro Acosta.

Fabio di Giannantonio dari tim VR46 kemudian menggeser posisi Marquez ke urutan ketujuh menjelang akhir balapan, dan pembalap asal Spanyol itu akhirnya finis dengan selisih waktu 9,6 detik di belakang sang pemenang, Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia.

Marc Marquez under pressure from Alex Marquez and Pedro Acosta.2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Usai balapan, Marquez tidak mencari-cari alasan.

"Motor bekerja dengan baik, bannya juga bekerja dengan baik. Hanya saja, hari ini saya tidak bisa menemukan cara untuk tampil lebih baik, dan posisi ketujuh itu adalah hasil yang memang sudah bisa kita perkirakan di atas kertas," ujar Marc Marc Marquez.

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"Hasil yang optimistis adalah masuk lima besar, namun kami tidak bisa memaksimalkan situasi sebaik mungkin dan akhirnya finis di posisi ketujuh."

Dia menambahkan: “Hanya bannya yang bekerja lebih baik [hari ini], bagi semua orang. Jadi, hal positifnya adalah kami tidak mengalami penurunan performa yang drastis. Kondisi bannya oke. Maksud saya, bahkan di lap-lap terakhir pun Anda masih bisa melaju cepat.”

Meskipun Marquez tampak cukup tenang di lintasan, ia menegaskan bahwa tingkat manajemen bannya masih dalam batas wajar.

"Kami melakukan manajemen ban dengan cara yang biasa, seperti biasanya. Namun, biasanya di Sprint Race, Anda memacu motor secara maksimal sejak awal hingga akhir, layaknya saat kualifikasi. Dan kemarin, karena suatu alasan, hal itu tidak bisa dilakukan.

"Akan tetapi, hari ini kami tidak melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan balapan-balapan lainnya."

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Marc Marquez follows future Ducati team-mate Pedro Acosta. 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Mengingat hal itu, cukup mengejutkan melihat Marquez hanya menjadi pembalap Ducati terbaik ketiga. Apa masalah utamanya dibandingkan dengan yang lain?

"Diri saya sendiri," jawab Marquez terus terang, seraya menambahkan bahwa kondisi fisiknya adalah sesuatu yang harus dikelolanya saat ini.

“Bahkan tahun lalu, saat performa saya sedang di puncak, Alex lebih cepat daripada saya di sirkuit ini,” tegasnya.

“Tapi ya, Alex membalap dengan sangat baik, dan dia memang lebih cepat dari kami. Padahal, kami menggunakan motor yang sama.”

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Marquez berharap bisa kembali setelah jeda musim panas dengan kondisi fisik yang lebih bugar, setelah memanfaatkan masa liburannya untuk memulihkan kondisi bahunya.

Upaya tersebut membuahkan hasil sebagian, namun masalah daya tahan tubuh masih menjadi kendala.

"Ini adalah kali pertama saya bisa membalap dengan baik saat sesi *time attack*, tetapi daya tahan adalah aspek yang perlu saya tingkatkan. Kita lihat saja nanti," ujarnya.

Marquez menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan situasi tersebut, "Karena semua bergantung pada tujuan Anda. Tujuan saya adalah menikmati saat mengendarai motor."

Pembalap asal Spanyol itu menegaskan kembali bahwa satu lagi gelar juara MotoGP "tidak akan mengubah kehidupan saya di masa depan."

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"Saya terus mengatakan hal itu. Dan karena alasan itulah, saya sudah menyampaikannya tahun lalu maupun pada hari Kamis di sini," lanjutnya.

"Ambisi saya tetap sama. Cara saya menyikapi akhir pekan balapan juga sama. Namun, saya tetap realistis dan tidak terburu-buru.

"Kemarin saya mengalami masalah besar terkait daya tahan ban yang tidak saya kelola dengan baik. Saya finis di posisi kesembilan.

“Hari ini, rasanya mustahil untuk bersaing dengan pembalap lain. Saya tidak bertarung memperebutkan posisi. Ya, begitulah adanya.

“Saya sudah cukup sering bertarung sepanjang karier saya. Saya akan bertarung saat kondisi saya prima. Namun, jika kondisi tidak prima, saya hanya ingin tetap berada di atas motor.”

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Putaran berikutnya akan berlangsung di Aragon, salah satu sirkuit yang paling dikuasai Marquez, tempat ia mencatatkan kemenangan ganda pada musim lalu.

Rekan setimnya, Pecco Bagnaia - yang mengalami masalah lebih parah daripada Marquez terkait keausan ban di Sprint Race - mengakhiri akhir pekan yang bak mimpi buruk dengan terjatuh dan gagal finis di balapan utama (Grand Prix).