MotoGP Inggris 2026: Fernandez Dominan, Aprilia Sapu Bersih Podium

Hasil lengkap MotoGP Inggris 2026 dari Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Raul Fernandez is a two-time MotoGP winner after victory at Silverstone
Raul Fernandez is a two-time MotoGP winner after victory at Silverstone
© Gold and Goose

Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia mendominasi MotoGP Inggris 2026 di depan Jorge Martin, sementara Marc Marquez harus bersusah payah finis di posisi ketujuh.

Aprilia tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan di Silverstone, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat setelah meraih pole dan Sprint Race pada hari Sabtu.

Pabrikan Noale menutup akhir pekan Silverstone dengan kemenangan meyakinkan bagi Raul Fernandez,  yang memimpin dominasi RS-GP dengan menyapu bersih posisi 1-2-3 di depan Martin dan Marco Bezzecchi.

Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Fernandez berhasil mendahului Martin sejak awal balapan yang berlangsung selama 20 putaran itu dan sempat unggul lebih dari empat detik, sebelum akhirnya finis dengan selisih waktu 2,5 detik di depan.

Finis di posisi kedua membuat Martin memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 31 poin atas rekan setimnya, Bezzecchi.

Insiden kecelakaan membuat Ai Ogura tertinggal 37 poin di posisi ketiga, sementara Marc Marquez kini tertinggal 40 poin setelah kesulitan dan hanya mampu finis di posisi ketujuh.

Setelah tersingkir dari Sprint Race, Fernandez merebut posisi terdepan setelah Martin kesulitan menonaktifkan perangkat ride-height motornya di Tikungan 1 selepas start.

Akibatnya, posisi Martin merosot ke belakang Bezzecchi dan Marc Marquez - yang melakukan start dengan sangat cepat - meskipun tak lama kemudian Martin kembali ke posisi ketiga.

Pada akhir lap pertama, Fernandez sudah unggul satu detik, dan jarak keunggulannya telah melebihi dua detik saat memasuki lap keempat.

Laju dominannya terus berlanjut tanpa henti, hingga ia unggul lebih dari tiga detik di depan Bezzecchi setelah lima lap balapan berlangsung.

Martin kembali merebut posisi kedua dari Bezzecchi di tikungan Farm pada lap kesembilan, meskipun itu menjadi manuver terakhir yang dilakukannya dalam balapan tersebut.

Walaupun berhasil memangkas selisih waktu dengan Fernandez, Martin tidak mampu memberikan tekanan berarti kepada pembalap tim Trackhouse itu dalam perebutan kemenangan.

Fernandez kini telah mencatatkan dua kemenangan balapan MotoGP, dengan yang pertajam terjadi di Grand Prix Australia tahun lalu.

Martin finis di posisi kedua dengan selisih waktu 2,538 detik, sementara Bezzecchi berhasil menahan serangan sengit dari pembalap Gresini, Alex Marquez, untuk mengamankan posisi podium.

Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Ini adalah kali pertama Bezzecchi menyelesaikan balapan hari Minggu sejak memenangkan Grand Prix Italia pada akhir Mei.

Alex Marquez menjadi pembalap Ducati terdepan dengan selisih waktu 4,7 detik dari pemimpin balapan, sementara Pedro Acosta finis di posisi kelima untuk KTM, mengungguli Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Ducati.

Marc Marquez finis di posisi ketujuh dengan selisih waktu hampir 10 detik dari pemimpin balapan, sehingga ketertinggalannya dalam perebutan gelar juara melebar dari 18 poin menjadi 40 poin.

Brad Binder finis di posisi kesembilan untuk KTM, sementara duo pembalap Honda, Luca Marini dan Diogo Moreira, melengkapi posisi sepuluh besar.

Upaya Ai Ogura dalam perebutan gelar juara mengalami pukulan saat ia terjatuh pada lap ke-10 ketika sedang menempati posisi ketujuh.

Ia menambah panjang daftar pembalap yang gagal finis, menyusul Pecco Bagnaia (Ducati), Cal Crutchlow (LCR), Iker Lecuona (Gresini), Enea Bastianini (Tech3), Alex Rins (Yamaha), dan Joan Mir (Honda) yang semuanya juga terjatuh dan keluar dari balapan.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)20 Laps
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+2.538s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+3.393s
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+4.702s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+6.256s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+6.382s
7Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+9.550s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+22.288s
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+23.845s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+25.411s
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+26.301s
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+26.883s
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+29.458s
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+41.310s
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+41.492s
16Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+42.379s
 Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNF
 Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

Tags:

Raul Fernandez
Trackhouse MotoGP Team
MotoGP Inggris 2026: Fernandez Dominan, Aprilia Sapu Bersih Podium
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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