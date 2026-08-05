Raul Fernandez Bertahan di Trackhouse Aprilia untuk Era Baru MotoGP

Raul Fernandez telah memperbarui kontraknya dengan tim Trackhouse Aprilia untuk musim MotoGP 2027.

Raul Fernandez, 2026 Assen MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Raul Fernandez telah memastikan masa depannya setelah menandatangani kontrak baru dengan Trackhouse Aprilia untuk musim MotoGP 2027.

Fernandez telah bergabung dengan Trackhouse sejak era RNF pada tahun 2023, setelah dilepas oleh Tech3 KTM pada tahun sebelumnya.

Pembalap Spanyol ini kemudian menjelma menjadi pemenang balapan Grand Prix dan penantang podium yang konsisten bersama tim milik Amerika tersebut serta motor Aprilia RS-GP mereka, yang telah mengalami peningkatan pesat khususnya dalam dua musim terakhir. 

Fernandez memang belum memenangkan balapan utama (hari Minggu) di 2026, namun ia berhasil menjuarai Sprint di Mugello dan Assen, serta meraih tiga podium Grand Prix, termasuk dua podium dalam dua balapan terakhir.

Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Kontrak baru Fernandez akan berlaku hingga akhir musim MotoGP 2028, yang akan menjadi musim keenamnya bersama tim satelit Aprilia.

"Kami di Trackhouse sangat senang mengumumkan bahwa Raul Fernandez akan tetap bersama tim untuk dua musim ke depan," ujar pemilik Trackhouse Aprilia, Justin Marks.

"Sejak awal perjalanan tim ini, Raul telah berkomitmen penuh terhadap misi dan tujuan kami.

“Dia telah berkembang sebagai pembalap, baik dalam hal kemampuan mengendarai motor maupun dalam aspek persiapan, pendekatan, dan kedewasaannya.

“Kami yakin bahwa tim dan motor-motor ini siap menjadi penantang gelar juara yang konsisten di masa mendatang, dan bahwa Raul dapat membantu membawa kami meraih prestasi gemilang dalam olahraga ini.

Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Fernandez akan memiliki rekan setim baru pada tahun 2027 karena Ai Ogura akan pindah ke Yamaha. Identitas pembalap kedua Trackhouse belum dipastikan, meskipun nama Enea Bastianini - yang kini sudah bisa bernegosiasi dengan tim lain sejak tenggat waktu opsi kontrak KTM untuk musim depan berakhir pada akhir Juni - telah dikaitkan dengan tim tersebut.

Mungkin perubahan yang lebih signifikan bagi Fernandez tahun depan adalah absennya Davide Brivio dari tim Trackhouse.

Brivio, sosok yang sering disebut Fernandez seagai pihak yang berjasa atas peningkatan performa dan kualitas balapnya selama beberapa tahun terakhir, akan pergi dari tim satelit Aprilia pada akhir musim ini dan diperkirakan akan gabung Honda untuk mengemban peran yang lebih luas di dalam divisi balap Honda.

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Raul Fernandez
Trackhouse MotoGP Team
Raul Fernandez Bertahan di Trackhouse Aprilia untuk Era Baru MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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