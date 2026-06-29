Ogura Jelaskan Masalah Ride Height yang Hampir Merampas Kemenangan Assen

Pemenang MotoGP Belanda, Ai Ogura, mengakui bahwa masalah "menakutkan" perangkat ride-height motor yang dialaminya disebabkan oleh kesalahannya sendiri.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu berada di posisi ketiga, setelah mendekati para pemimpin, ketika ia melebar di Tikungan 4 pada lap ke-16 dari 26.

Tayangan ulang menunjukkan bahwa perangkat ride-height belakang Ogura masih turun pada saat itu, meski ia bisa memperbaikinya dan langsung kembali ke kecepatan semula.

Raul Fernandez, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Ai Ogura menyalip rekan sesama pembalap Aprilia, Jorge Martin dan Raul Fernandez, di tahap akhir untuk membukukan kemenangan MotoGP pertamanya.

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Menjelaskan momen tersebut, Ogura mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja mengaktifkan perangkat ride-height motornya di Tikungan 1.

“Saat itu, sebelum saya mengalami masalah pada bagian belakang, saya masih bisa mengendalikan motor, dan saya bisa melihat situasi Raul dan Jorge,” katanya kepada program After the Flag MotoGP.

“Dan saya berkata, ‘Oke, ada kemungkinan’. Tapi kemudian saya mengalami masalah ini, jaraknya kembali melebar.

“Saya khawatir tentang itu. Tapi kecepatan saya cukup bagus untuk mengejar dan menyalip mereka, bahkan meninggalkan mereka di akhir.

“Yah, saya mengaktifkan perangkat belakang di tikungan terakhir, dan Anda menonaktifkan perangkat itu di Tikungan 1.

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“Saya tidak tahu. Entah bagaimana, perangkat belakang aktif lagi antara Tikungan 1 dan 3; mungkin, saya menyentuh tombolnya entah bagaimana.

“Saya pikir itu kesalahan saya. Itu menakutkan, tapi untungnya saya tidak kehilangan banyak waktu.”

Apakah Ogura layak dianggap sebagai penantang gelar?

Ogura telah menjadi pembalap Jepang pertama sejak 2004 yang memenangkan Grand Prix kelas utama sejak Makoto Tamada di Motegi 2024, dan sekarang hanya terpaut 16 poin dari puncak klasemen kejuaraan.

Ketika ditanya apakah ia sekarang menganggap dirinya sebagai kandidat juara, Ogura menjawab: “Saya akan terus melakukan pekerjaan saya di balapan berikutnya.

“Dan jika itu cukup, saya bisa senang. Tetapi jika mereka melakukan sesuatu yang lebih baik, mereka memang lebih baik.”

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Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

Pembalap Jepang itu juga mengakui bahwa lap-lap terakhir balapan yang dipimpinnya tidak menyenangkan.

“Saya bisa melihat situasi mereka, jadi saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik daripada mereka,” tambahnya.

“Saya tidak terburu-buru; saya hanya melakukan balapan saya dan jarak antara saya dan mereka semakin besar.

“Tentu saja, itu bukan perasaan yang menyenangkan karena saya merasa empat atau lima lap itu sangat panjang.

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“Bagi saya, kemenangan di Assen membuatnya semakin istimewa karena itu salah satu trek favorit saya.

“Saya juga memenangkan balapan di Moto2. Jadi, sangat senang bisa balapan di depan semua penggemar di tempat ini. Dan ketika saya melewati garis finis, rasanya sangat memuaskan.”