Jack Miller Tidak Kecewa dengan Kepergiannya dari MotoGP

Jack Miller mengatakan bahwa ia "tidak merasa kecewa" karena kiprahnya di MotoGP akan segera berakhir, seraya menambahkan bahwa jika Yamaha "tidak melihat nilai saya, ya tidak masalah".

Pembalap asal Australia itu memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2015 setelah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Honda untuk langsung naik kelas dari Moto3.

Membela LCR Honda, Marc VDS Honda, Pramac Ducati, tim pabrikan Ducati, KTM, dan Pramac Yamaha antara tahun 2015 sampai 2026, Jack Miller telah memenangkan empat balapan Grand Prix.

Jack Miller, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

Namun, kiprahnya di MotoGP akan segera berakhir, karena Pramac berencana menggantinya dengan pembalap papan atas Moto2, Izan Guevara.

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Miller adalah salah satu dari beberapa pemenang balapan yang akan kehilangan kursi mereka di grid pada tahun 2027, namun ia menegaskan bahwa ia "tidak merasa kesal" dengan situasi tersebut.

"Tidak, maksud saya, saya tidak merasa kesal," ujarnya kepada awak media, termasuk Crash, pada hari Minggu di Silverstone. "Saya tidak merasa kesal akan hal apa pun.

“Saya sudah menjalani masa-masa yang indah; kalau mereka [Yamaha] tidak melihat nilai saya, ya tidak masalah, saya tidak keberatan.

“Seperti yang saya bilang, saya merasa diri saya adalah aset ke mana pun saya pergi dan di kejuaraan apa pun saya berkompetisi.

“Saya tidak ingin berada di tempat yang tidak menginginkan saya, jadi saya akan pergi dan berharap bisa berkontribusi di tempat yang memang menginginkan kehadiran saya.”

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Miller pindah ke Pramac untuk musim 2025 setelah menjalani periode sulit bersama KTM, dan performanya tahun lalu berujung pada perpanjangan kontrak seiring langkah Yamaha beralih ke mesin V4.

Karena tidak memiliki opsi lain di MotoGP, pembalap Australia itu dirumorkan untuk pindah ke World Superbike tahun 2027 bersama tim pabrikan Yamaha.

Jack Miller. © Gold and Goose

Berbicara kepada Crash pada hari Kamis di Grand Prix Inggris, Miller mengatakan: "Saya merasa masih memiliki banyak kesempatan untuk berkompetisi.

"Pastinya, saya berharap bisa segera ke sana dan melakukan sesuatu yang istimewa di bagian kompetisi tersebut."

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Miller adalah salah satu dari beberapa pembalap MotoGP yang akan beralih ke World Superbike pada tahun 2027.

Brad Binder diperkirakan akan kembali berduet dengan Miguel Oliveira di tim BMW dalam ajang balap berbasis motor produksi massal tersebut.

Di kubu Ducati, Franco Morbidelli muncul sebagai kandidat kuat untuk mendampingi Iker Lecuona, sementara pemimpin klasemen Nicolo Bulega semakin dekat untuk bergabung dengan tim VR46 di MotoGP.

Alex Rins juga tengah menjajaki peluang untuk berlaga di World Superbike.

Dengan WorldSBK akan dipasok Michelin musim depan, pembalap yang datang dari MotoGP kemungkinan besar akan memiliki keunggulan penting dibanding pembalap lainnya.

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