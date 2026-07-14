Razgatlioglu Membandingkan Yamaha dengan Honda di MotoGP Jerman

Toprak Razgatlioglu dikejutkan oleh Cal Crutchlow dari Honda selama balapan MotoGP Sachsenring yang ketat.

Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Paruh pertama musim debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP berakhir dengan hasil buruk, finis terakhir di Sachsenring.

Kecelakaan yang dialami pembalap lain setidaknya membantu pembalap rookie Pramac Yamaha itu menyelamatkan satu poin kejuaraan dunia.

Tapi Razgatlioglu menggambarkannya sebagai "akhir pekan yang hilang" setelah kesulitan dengan setup dan gaya balap untuk sirkuit Jerman yang sempit dan berliku itu, yang belum pernah dikendarainya sejak Red Bull Rookies Cup tahun 2014.

“Saya tidak begitu menikmati akhir pekan ini,” kata Razgatlioglu. “Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi balapan ini sangat sulit.

“Kami finis di urutan ke-15, karena pembalap lain mengalami kecelakaan. Tapi bagi saya ini adalah akhir pekan yang benar-benar mengecewakan.

“Satu-satunya hal positif adalah tahun depan, ketika saya kembali ke Sachsenring, saya akan tahu apa yang saya butuhkan.”

Toprak Razgatlioglu, Cal Crutchlow, 2026 Sachsenring MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, Cal Crutchlow, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah kehilangan kontak dengan pembalap pabrikan Yamaha, Alex Rins, Razgatlioglu menghabiskan sebagian besar balapan bertarung dengan pembalap pengganti LCR Honda, Cal Crutchlow.

Pembalap Inggris itu menyalip juara bertahan WorldSBK di pertengahan balapan dan tetap unggul selama enam lap.

Razgatlioglu kemudian kembali menyalip pembalap Inggris itu, yang kemudian terjatuh tak lama setelahnya.

"Saya sangat terkejut"

“Saat Cal menyalip saya, saya terkejut karena motornya berbelok dan memiliki grip yang lebih baik daripada saya,” kata Razgatlioglu.

“Saya mencoba untuk tetap bersamanya, tetapi sulit sampai bannya mulai aus, barulah saya bisa menyalipnya lagi.

“Namun sebelum itu, mustahil untuk menyalipnya.”

Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, 2026 Sachsenring MotoGP.
Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya sangat terkejut bisa balapan bersamanya karena gripnya benar-benar berbeda dari motor saya.

“Akhir pekan yang sangat sulit. Terima kasih kepada Yamaha karena mereka melakukan yang terbaik, karena semua orang bekerja keras setiap hari, tetapi kami tidak mengalami peningkatan. Terutama saya sendiri tidak mengalami peningkatan [secara pribadi] di sektor dua.

“Masalah terbesar adalah setiap akhir pekan balapan selalu ada ban yang berbeda.

“Ini menghancurkan motivasi saya. Saya beradaptasi dengan ban lain, lalu ketika kami datang ke sini, kami menggunakan ban yang sama sekali berbeda. Satu sisi gripnya bagus, sisi lainnya tidak ada sama sekali. Ini sangat sulit.

“Para pembalap lain tahu treknya, bannya, cara berkendara. Bagi mereka mungkin sedikit mudah, tetapi bagi saya ini benar-benar bencana karena saya tidak pernah menyangka akan seperti ini.”

Bahkan dukungan dari penonton Sachsenring yang memecahkan rekor pun terasa pahit.

“Saya melihat banyak bendera Turki. Saya sangat sedih karena saya tidak memberi hasil yang baik kepada mereka. Mereka datang ke sini untuk mendukung saya, tetapi saya finis di urutan ke-15,” kata Razgatlioglu. 

“Oke, mereka masih mendukung saya, tetapi saya selalu berusaha memberikan sesuatu sebagai balasannya. 

"Jika saya memberikan hasil yang baik kepada mereka, saya akan lebih bahagia. Tetapi bagi saya ini adalah akhir pekan yang sangat sulit.

“Kita lihat saja tahun depan.”

Razgatlioglu diklasifikasikan di posisi terakhir setelah Maverick Vinales dari Tech3 mundur dari balapan, tepat di belakangnya, pada tahap akhir.

Rekan setimnya, Jack Miller, finis di urutan kedua belas, 12 detik di depan Razgatlioglu.

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
MotoGP
Razgatlioglu Membandingkan Yamaha dengan Honda di MotoGP Jerman
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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