MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Hasil lengkap latihan Jumat dari MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Trackhouse mengawali akhir pekan MotoGP Jerman dengan Raul Fernandez memimpin latihan pertama di Sachsenring.
Upaya Marc Marquez untuk meraih kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh dimulai dengan sedikit insiden di Tikungan 3, tetapi bintang pabrikan Ducati itu segera berada di puncak catatan waktu.
Sang juara bertahan tetap memimpin hingga Fernandez menggunakan set ban baru di menit-menit terakhir.
Marquez dan Fabio di Giannantonio (VR46) yang berada di posisi ketiga tetap menggunakan ban yang sama, sementara Joan Mir (HRC) dan Jack Miller (Pramac Yamaha) mengganti ban baru untuk posisi keempat dan kelima.
Alex Marquez tetap menggunakan ban lama untuk melengkapi enam besar dengan selisih hanya 0,173 detik.
Pemimpin klasemen Jorge Martin berada di posisi kesepuluh, dua posisi di belakang rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi.
Maverick Vinales menjadi korban pertama dari tikungan Tikungan 11 Ralf Waldmann yang menurun, ia tidak mengalami cedera meski motor Tech3 KTM-nya rusak parah.
Franco Morbidelli kehilangan kendali atas motor VR46 Ducati-nya di Turn 3, sementara Cal Crutchlow harus menghentikan balapan dengan motor LCR Honda-nya setelah mengalami masalah teknis pada lap pemanasan.
MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Max
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'20.829s
|18/22
|298k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.051s
|9/20
|303k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.107s
|11/18
|300k
|4
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.115s
|15/20
|302k
|5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.171s
|20/23
|297k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.173s
|6/21
|302k
|7
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.488s
|19/20
|299k
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.541s
|7/21
|303k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.552s
|15/16
|298k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.663s
|16/21
|298k
|11
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.671s
|10/17
|302k
|12
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.756s
|12/20
|302k
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.760s
|6/23
|301k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.764s
|5/20
|303k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.856s
|6/20
|295k
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.897s
|20/22
|298k
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.921s
|24/24
|303k
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.921s
|13/21
|301k
|19
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.936s
|9/17
|302k
|20
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.960s
|15/21
|301k
|21
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.754s
|17/18
|298k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Sachsenring:
Lap tercepat: Fabio di Giannantonio, Ducati, 1m 19.071s (2025)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)
Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi, di Assen.
Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura
Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.
Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.
Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.
Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.
Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.
Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.
Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.
Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.