MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring

Hasil lengkap latihan Jumat dari MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Trackhouse mengawali akhir pekan MotoGP Jerman dengan Raul Fernandez memimpin latihan pertama di Sachsenring.

Upaya Marc Marquez untuk meraih kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh dimulai dengan sedikit insiden di Tikungan 3, tetapi bintang pabrikan Ducati itu segera berada di puncak catatan waktu.

Sang juara bertahan tetap memimpin hingga Fernandez menggunakan set ban baru di menit-menit terakhir.

Marquez dan Fabio di Giannantonio (VR46) yang berada di posisi ketiga tetap menggunakan ban yang sama, sementara Joan Mir (HRC) dan Jack Miller (Pramac Yamaha) mengganti ban baru untuk posisi keempat dan kelima.

Alex Marquez tetap menggunakan ban lama untuk melengkapi enam besar dengan selisih hanya 0,173 detik.

Pemimpin klasemen Jorge Martin berada di posisi kesepuluh, dua posisi di belakang rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales, FP1 crash, 2026 Sachsenring MotoGP.
Maverick Vinales, FP1 crash, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Maverick Vinales menjadi korban pertama dari tikungan Tikungan 11 Ralf Waldmann yang menurun, ia tidak mengalami cedera meski motor Tech3 KTM-nya rusak parah.

Franco Morbidelli kehilangan kendali atas motor VR46 Ducati-nya di Turn 3, sementara Cal Crutchlow harus menghentikan balapan dengan motor LCR Honda-nya setelah mengalami masalah teknis pada lap pemanasan.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapMax
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'20.829s18/22298k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.051s9/20303k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.107s11/18300k
4Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.115s15/20302k
5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.171s20/23297k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.173s6/21302k
7Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.488s19/20299k
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.541s7/21303k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.552s15/16298k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.663s16/21298k
11Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.671s10/17302k
12Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.756s12/20302k
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.760s6/23301k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.764s5/20303k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.856s6/20295k
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.897s20/22298k
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.921s24/24303k
18Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.921s13/21301k
19Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.936s9/17302k
20Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.960s15/21301k
21Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1.754s17/18298k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sachsenring:

Lap tercepat: Fabio di Giannantonio, Ducati, 1m 19.071s (2025)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Jorge Martin, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose
Jorge Martin, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose
© Gold & Goose

Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi, di Assen.

Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura

Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.

Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.

Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.

Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.

Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.
Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.

Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Ai Ogura
Toprak Razgatlioglu
Fabio Quartararo
Luca Marini
MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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