MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring

Trackhouse mengawali akhir pekan MotoGP Jerman dengan Raul Fernandez memimpin latihan pertama di Sachsenring.

Upaya Marc Marquez untuk meraih kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh dimulai dengan sedikit insiden di Tikungan 3, tetapi bintang pabrikan Ducati itu segera berada di puncak catatan waktu.

Sang juara bertahan tetap memimpin hingga Fernandez menggunakan set ban baru di menit-menit terakhir.

Marquez dan Fabio di Giannantonio (VR46) yang berada di posisi ketiga tetap menggunakan ban yang sama, sementara Joan Mir (HRC) dan Jack Miller (Pramac Yamaha) mengganti ban baru untuk posisi keempat dan kelima.

Alex Marquez tetap menggunakan ban lama untuk melengkapi enam besar dengan selisih hanya 0,173 detik.

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Pemimpin klasemen Jorge Martin berada di posisi kesepuluh, dua posisi di belakang rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales, FP1 crash, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales menjadi korban pertama dari tikungan Tikungan 11 Ralf Waldmann yang menurun, ia tidak mengalami cedera meski motor Tech3 KTM-nya rusak parah.

Franco Morbidelli kehilangan kendali atas motor VR46 Ducati-nya di Turn 3, sementara Cal Crutchlow harus menghentikan balapan dengan motor LCR Honda-nya setelah mengalami masalah teknis pada lap pemanasan.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Max 1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'20.829s 18/22 298k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.051s 9/20 303k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.107s 11/18 300k 4 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.115s 15/20 302k 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.171s 20/23 297k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.173s 6/21 302k 7 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.488s 19/20 299k 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.541s 7/21 303k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.552s 15/16 298k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.663s 16/21 298k 11 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.671s 10/17 302k 12 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.756s 12/20 302k 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.760s 6/23 301k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.764s 5/20 303k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.856s 6/20 295k 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.897s 20/22 298k 17 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.921s 24/24 303k 18 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.921s 13/21 301k 19 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.936s 9/17 302k 20 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.960s 15/21 301k 21 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1.754s 17/18 298k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sachsenring:

Lap tercepat: Fabio di Giannantonio, Ducati, 1m 19.071s (2025)

Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Jorge Martin, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose © Gold & Goose

Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi, di Assen.

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Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura

Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.

Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.

Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.

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Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.

Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.

Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

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Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.