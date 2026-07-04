Marc Marquez Tidak Menjadikan Rekor sebagai Ambisi Utamanya di MotoGP

Marc Marquez memiliki peluang besar untuk mencatatkan namanya di rekor sepanjang masa MotoGP setelah menandatangani kontrak dua tahun baru dengan Ducati.

Marquez hanya membutuhkan satu gelar kelas utama lagi untuk menyamai rekor delapan gelar milik Giacomo Agostini, dan hanya berjarak 14 kemenangan lagi dari rekor Valentino Rossi yang berjumlah 89 kemenangan di MotoGP.

Namun, Marc Marquez menegaskan bahwa ambisi terbesarnya jauh lebih sederhana.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

“Ambisi terbesar saya adalah menikmati gairah saya di tahun-tahun terakhir karier saya,” kata pria berusia 33 tahun itu.

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“Terkadang atlet mengakhiri karier mereka dengan membenci olahraga atau gairah mereka. Karena biasanya, di tahun-tahun terakhir, Anda bisa menderita cedera, tekanan, hasil [buruk].

“Tetapi yang ingin saya lakukan hanyalah mencoba menikmati tahun-tahun terakhir karier saya, dan ini akan menjadi target utama.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Marquez mengklarifikasi bahwa ini belum tentu kontrak MotoGP terakhirnya.

“Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi kontrak terakhir saya atau tidak, tetapi saya ingin mengingat tahun-tahun terakhir karier saya dengan baik,” katanya.

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“Tetapi jelas, saya selalu ingin bersaing, dan berusaha hingga 100 persen.

“Kita akan punya waktu untuk memikirkan target [performa] musim dingin mendatang.”

Meskipun rekor kemenangan Rossi secara matematis tidak dapat disamai oleh Marquez tahun ini, ia masih sangat berpeluang untuk menyamai Agostini dalam perebutan gelar MotoGP kedelapan.

Setelah awal musim yang sulit, termasuk operasi bahu lanjutan setelah Le Mans, Marquez kembali mendekati pemimpin klasemen sementara Jorge Martin dengan selisih 42 poin menjelang MotoGP Jerman akhir pekan depan.