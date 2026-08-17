Pirro Tidak Yakin Masalah Ducati di MotoGP 2026 akan Teratasi

Michele Pirro tidak mengharapkan solusi instan untuk masalah Ducati di MotoGP 2026.

Michele Pirro thinks Ducati won't be able to find any quick fixes to its 2026 MotoGP problems.
Michele Pirro thinks Ducati won't be able to find any quick fixes to its 2026 MotoGP problems.
© Gold & Goose

Dominasi Ducati di MotoGP telah mereda sejak akhir 2025, dan khususnya memasuki tahun 2026. Dan pembalap penguji Michele Pirro tidak mengharapkan adanya solusi instan untuk sisa akhir musim terakhir MotoGP era 1000cc.

Saat ini, tugas Pirro sebagian besar berfokus pada pengembangan motor Ducati 850cc untuk musim 2027. Motor tersebut akan kembali menjalani tes kedua dengan pembalap utama di Red Bull Ring setelah Grand Prix Austria  bulan September.

Dengan Ducati - seperti pabrikan lainnya - memusatkan sebagian besar upaya pengembangannya untuk motor 2027, Pirro mengakui bahwa kecil kemungkinan masalah utama dengan Desmosedici GP26 akan teratasi di sisa musim.

Michele Pirro, 2026 Thai MotoGP.
Michele Pirro, 2026 Thai MotoGP.
© Gold and Goose

"Di MotoGP, tidak ada yang berubah dibandingkan dengan apa yang telah kita lihat dalam dua belas balapan pertama ini," ujar Michele Pirro dalam sebuah wawancara dengan media Italia, GPOne.

"Apa yang kita lihat pada balapan-balapan awal kurang lebih masih sama. Jadi, kita harus menjalaninya balapan demi balapan.

“Setiap sirkuit akan memiliki ceritanya tersendiri. Akan ada sirkuit di mana kami mengalami kesulitan - seperti di Silverstone - dan ada pula yang tidak terlalu menyulitkan kami. 

"Kami berharap bisa tiba di Valencia dan tetap mampu menorehkan prestasi. 

"Tidak ada solusi instan untuk masalah-masalah ini. Kami sedang mengupayakan solusinya, namun kami menganggap proyek ini sudah mencapai tahap akhir.”

Seperti yang dikemukakan Pirro, salah satu tren dari musim MotoGP 2026 adalah peta kekuatan yang berubah dari satu putaran ke putaran lainnya. Biasanya bergantung pada karakteristik trek - di mana layout trek tertentu lebih menguntungkan satu pabrikan dibandingkan yang lain.

Tentu saja, ini bukanlah fenomena baru, namun mungkin sempat agak terlupakan selama masa dominasi Ducati yang nyaris mutlak di posisi-posisi terdepan.

Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Situasi ini juga diperkirakan Pirro akan berlanjut hingga akhir musim 2026, namun ia yakin Marc Marquez akan menjadi penentu di trek tertentu, seperti Aragon dan Misano, di mana ia memiliki sejarah bagus.

"Kita telah melihat bahwa lintasan, kondisi, dan karakteristik sirkuit memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor lainnya," ujar Pirro.

"Jadi, saya memperkirakan mungkin kami akan kembali menjadi tolok ukur di Aragon. Marc [Marquez] bisa jadi merupakan tolok ukurnya.

“Lalu ada Misano, yang akan menjadi tantangan berat karena Bezzecchi tampil cepat. Tahun lalu pun dia sudah cepat. Namun, mungkin Marc juga tidak tertinggal jauh.

“Menurut saya, Kejuaraan Dunia ini benar-benar bergantung pada detail-detail kecil dan, menurut pendapat saya, hasilnya bisa saja dipengaruhi oleh kesalahan yang dilakukan salah satu pembalap dibandingkan yang lain, karena kita telah melihat betapa tipisnya batas perbedaan tersebut.”

Tags:

Michele Pirro
Ducati Lenovo Team
Pirro Tidak Yakin Masalah Ducati di MotoGP 2026 akan Teratasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez Salahkan Dirinya Sendiri atas Kekecewaan di Silverstone
Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Masih Dihantui Masalah yang Familiar di MotoGP Inggris
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith
MotoGP News
Bagnaia Meminta Kejelasan Segera untuk Gelaran MotoGP Qatar
Francesco Bagnaia speaks to the media at 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Tiga Pembalap yang Diprediksi sebagai Favorit Gelar MotoGP 2026
Jorge Martin leads Ai Ogura, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Satu Parameter yang Bisa Mengukur Progres Musim Panas Marc Marquez
Marc Marquez, MotoGP 2026.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Trek Jelang Paruh Kedua MotoGP 2026
Marc Marquez at MotorLand kart track with Ducati Panigale V2. Credit: Instagram/Marc Marquez.

Latest News

MotoGP News
Pirro Tidak Yakin Masalah Ducati di MotoGP 2026 akan Teratasi
11m ago
Marc Marquez leads Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagaimana Alex Marquez Memaksimalkan Potensi Ducati di Silverstone?
14/08/26
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jorge Martin Membela Keputusannya Pindah ke Yamaha
14/08/26
Jorge Martin, Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Comeback Tidak Membuat Cal Crutchlow Merindukan MotoGP
14/08/26
Cal Crutchlow, 2026 MotoGP British Grand Prix, leaving pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Pakai Formula 850cc, Steiner: Langkah Mundur untuk Melaju Jauh
14/08/26
Guenther Steiner. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Pol Espargaro Prediksi Rookie akan Lebih Diuntungkan di Musim 2027
14/08/26
Race start, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Tetap Mewaspadai Perlawanan Ducati dalam Pertarungan Gelar
14/08/26
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Meski Aprilia Kuasai Silverstone, Alex Marquez Klaim Ducati Makin Dekat
13/08/26
Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Trackhouse Kecewa dengan Kepindahan Ai Ogura ke Yamaha
13/08/26
Ai Ogura, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Aprilia Jelaskan Kunci Dominasi Totalnya di MotoGP Inggris
13/08/26
Jorge Martin congratulates Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.