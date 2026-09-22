Bagnaia Merasa Ducati 'Mundur ke Levelnya' di Austria

Francesco Bagnaia tidak merasa dirinya memangkas jarak dengan pembalap Ducati lainnya di GP Austria.

Pecco Bagnaia doesn't believe he's any closer to his Ducati rivals
Pecco Bagnaia doesn't believe he's any closer to his Ducati rivals
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia merasa pembalap Ducati lain 'mundur ke levelnya' dibandingkan dirinya yang mendekat ke mereka pada gelaran MotoGP Austria, mengingat akhir pekan buruk pabrikan Borgo Panigale di Red Bull Ring.

Setelah gagal finis di Silverstone, Aragon dan San Marino, Bagnaia terlihat lebih kompetitif di atas Ducati-nya di Red Bull Ring, meski ia tidak pernah benar-benar mengancam podium.

Memulai balapan dari posisi ketujuh di grid, Francesco Bagnaia finis di posisi yang sama dalam balapan utama, meskipun ia naik satu peringkat setelah pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, dijatuhi penalti usai balapan.

Meski berhasil mengungguli pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, berkat kecepatan murni dan hanya terpaut beberapa detik di belakang Marc Marquez yang finis di posisi kelima, Bagnaia merasa tidak benar-benar memangkas jarak dari pembalap Ducati lainnya.

Francesco Bagnaia, Jorge Martin, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Sulit untuk mengatakannya," ujarnya kepada Sky Italy saat diminta menilai performanya akhir pekan itu. "Kami jelas bekerja dengan baik sebagai tim dan melakukan yang terbaik.

"Namun, sejujurnya, alih-alih saya yang mendekati pembalap Ducati lainnya, justru merekalah yang mendekati posisi saya. Karena pada akhirnya saya finis di posisi ketujuh atau kedelapan, bahkan di balapan-balapan lain pun saya sudah hampir mencapai posisi itu.

"Ini adalah lintasan di mana motor bisa sering terangkat dari tanah, jadi biasanya di sinilah saya tidak terlalu banyak kehilangan waktu.

“Tapi kita lihat saja nanti, karena menurut saya hari ini kami mengalami penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami kekurangan kecepatan saat masuk tikungan maupun di dalam tikungan, dan terutama pada fase awal saat motor kembali tegak, di mana kami tidak bisa mendapat traksi yang baik.

“Hal itu terlihat jelas dari hasilnya, karena balapan hari ini berlangsung jauh lebih lambat dibandingkan masa lalu bagi semua pembalap; bahkan [Pedro] Acosta, sang pemenang, tidak mencatatkan waktu yang sangat cepat untuk keseluruhan durasi balapan. 

"Mungkin faktor kondisi lintasan juga berpengaruh, namun kami memang kehilangan lebih banyak waktu daripada yang kami perkirakan.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bagaimana data menunjukkan performa Ducati di Austria?

Bagnaia menambahkan bahwa data dari tahun-tahun sebelumnya menyoroti betapa pembalap Ducati kesulitan saat memasuki tikungan dan saat akselerasi di Red Bull Ring akhir pekan lalu.

"Belakangan ini saya juga mencoba melihat data lama, dan Anda bisa melihat dengan jelas perbedaannya pada fase akhir saat memasuki tikungan dan fase awal saat keluar tikungan. Saat itu kami mampu membawa kecepatan jauh lebih tinggi ke dalam tikungan dan mendapatkan traksi yang lebih baik," jelasnya.

"Namun bagaimanapun juga, baik atau buruk hasilnya, kami semua telah mengerahkan kemampuan terbaik kami.

"Saya tidak menyangka Ducati akan begitu kesulitan, namun saya memang memperkirakan KTM dan Aprilia akan tampil sangat kuat.

"Aprilia sudah tangguh sejak tahun lalu, sementara KTM - yang memutuskan melakukan perubahan mesin sejak seri Aragon - telah membuat kemajuan pesat, dan Pedro mengendarai motor mereka dengan sangat baik."

Bagnaia juga mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah rem depan yang serupa dengan rekan setimnya, Marc Marquez, selama balapan.

"Ya... tuasnya bergerak sangat dekat ke arah saya; tiga kali tuas itu mengenai tangan saya dan saya harus mendorongnya menjauh."

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagnaia Merasa Ducati 'Mundur ke Levelnya' di Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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