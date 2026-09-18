Di Giannantonio Membela Bagnaia atas Percakapan Pribadi yang Disiarkan

Fabio Di Giannantonio membela Francesco Bagnaia atas percakapan pribadi mereka yang disiarkan setelah Grand Prix di Misano.

Bagnaia dan Di Giannantonio tertangkap kamera sedang berbincang di area studio penyiar setelah balapan di Misano.

Topik pembicaraan mereka adalah mengenai kesulitan yang dihadapi Bagnaia dengan motor Ducati 2026; akhir pekan di Misano menjadi salah satu yang paling mengecewakan baginya sejauh ini, setelah ia gagal menembus Q2 dan mengalami kecelakaan saat balapan.

Di Giannantonio menyarankan Bagnaia untuk mencoba setup yang berbeda, tapi Bagnaia mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya karena keputusan pihak Ducati.

Francesco Bagnaia leads Fabio Di Giannantonio at 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold… © Gold & Goose

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Menjelang MotoGP Austria akhir pekan ini, Bagnaia melontarkan kritik terhadap DAZN - penyiar asal Spanyol yang menayangkan rekaman tersebut, yang kemudian disebarluaskan di media sosial oleh pihak ketiga - dengan menyebut bahwa penayangan rekaman itu merupakan tindakan yang "tidak menghargai".

Di Giannantonio, yang juga berbicara pada hari Kamis di Red Bull Ring, turut membela Bagnaia dengan menyatakan bahwa percakapan mereka itu "sangat wajar" dan menyebut penayangannya sebagai tindakan yang "agak tidak adil" karena topik pembicaraannya bersifat pribadi.

“Saya... saya sebenarnya tidak ingin berkomentar banyak soal kejadian ini karena ini bukan cerita saya, tapi yang bisa saya katakan adalah kami sesama pembalap - terutama kami yang berasal dari Italia - sudah saling mengenal sejak lama dan selalu membicarakan soal motor; hal itu sangat wajar bagi kami,” Fabio Di Giannantonio menanggapi interaksinya dengan Bagnaia di Misano yang ditayangkan oleh DAZN.

“Kejadian itu sebenarnya berlangsung di luar jangkauan kamera, namun ternyata terekam kamera. Menurut saya, hal itu agak kurang pantas, karena - bukan saya, melainkan pembalap lain [Bagnaia] - sedang membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi, terkadang lebih baik kita menghargai privasi tersebut dan tidak sekadar berusaha mengejar click."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 San Marino MotoGP © Gold and Goose

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Di Giannantonio menambahkan bahwa alasannya berbicara dengan Bagnaia mengenai kesulitan yang sedang dihadapinya bersama Ducati adalah karena sang juara dunia dua kali itu merupakan salah satu pembalap yang paling suportif di masa lalu, saat ia sendiri sedang mengalami kesulitan.

"Namun terlepas dari itu, menurut pandangan saya, ketika saya sedang kesulitan dengan Ducati, saya selalu berbicara dengan Pecco dan berusaha mendapat informasi sebanyak mungkin; dia selalu membantu saya dan berupaya memberikan saran terbaik agar saya bisa berkembang," ujar pembalap VR46 tersebut.

“Sebisa mungkin, saya mencoba melakukan hal yang sama dengan pembalap lain yang sudah lama saya kenal, jadi itu adalah obrolan yang sangat wajar bagi kami.”

Belakangan ini, turnamen tenis besar menuai kritik terkait banyaknya kamera yang dipasang di berbagai area fasilitas - di luar lapangan pertandingan - dengan tujuan merekam konten sebanyak mungkin untuk kebutuhan media sosial.

Salah satu contoh nyata terjadi pada Australian Open 2026, saat kamera jarak jauh merekam momen Coco Gauff membanting raketnya ke lantai di lorong bagian dalam stadion utama, tepat setelah ia kalah dari Elina Svitolina di babak perempat final.

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Menanggapi hal itu, sejumlah pemain membela Gauff dengan menyatakan bahwa terdapat terlalu banyak kamera di area fasilitas turnamen besar; mereka berpendapat bahwa para pemain membutuhkan ruang pribadi untuk meluapkan emosi tanpa risiko momen tersebut langsung disebarluaskan secara daring tak lama kemudian.

Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Di Giannantonio merasa masalah serupa juga mulai muncul di MotoGP, dan insiden akhir pekan lalu menunjukkan bahwa para pembalap tidak bisa berbicara secara terbuka satu sama lain.

"Masalahnya sekarang adalah kita selalu dikelilingi kamera," ujarnya.

"Kamera selalu ada di mana-mana. Kita sedang menuju dunia di mana kita tidak bisa lagi leluasa berbicara.

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"Jadi, menurut saya, para jurnalis [...] harus memiliki batasan demi kepentingan olahraga ini.

“Rasanya seperti saya bisa berada di pub sambil mengobrol soal motor tanpa perlu khawatir ada wartawan yang membawa mikrofon di sekitar situ, karena itu hanyalah obrolan santai.

“Jadi, ini jelas merupakan hal yang bisa kita perbaiki dalam olahraga ini, juga karena menurut saya hal itu tidak baik bagi olahraga ini, sejujurnya.”