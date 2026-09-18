Razgatlioglu Melihat MotoGP Austria seperti Balapan Kandang

Toprak Razgatlioglu mengaku "bersemangat" dengan banyaknya penggemar asal Turki di MotoGP Austria akhir pekan ini.

Toprak Razgatlioglu speaks to the media at 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu speaks to the media at 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu mengaku "sangat antusias" menyambut MotoGP Austria akhir pekan ini karena banyaknya penggemar asal Turki yang akan hadir untuk mendukungnya.

Austria merupakan rumah bagi kelompok warga Turki terbesar ketiga di Eropa, dengan jumlah lebih dari 117.000 jiwa, dan Jerman menempati urutan teratas dengan jumlah 1,3 juta jiwa.

Setibanya di Spielberg untuk gelaran MotoGP Austria akhir pekan ini, Razgatlioglu langsung menyadari besarnya dukungan dari komunitas Turki di Red Bull Ring, tempat ia akan memiliki tribun khusus bagi para pendukungnya.

Juara WorldSBK tiga kali itu juga berharap hujan yang diprediksi akan turun akhir pekan ini dapat membantunya meraih hasil impresif di hadapan kelompok pendukung yang mungkin merupakan jumlah terbesar yang pernah hadir menyaksikan balapannya sepanjang tahun ini.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Aragon MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Saya sangat antusias karena akhirnya saya melihat bendera Turki, banyak sekali," ujar Toprak Razgatlioglu menjelang akhir pekan Grand Prix Austria.

"Itu hal yang bagus karena saya benar-benar merindukannya. Selain itu, cuacanya juga terlihat sangat mendukung; saya sangat menyukainya, sungguh.

"Saya berharap kondisinya akan seperti ini sepanjang akhir pekan, karena kita hanya punya satu kesempatan untuk meraih hasil istimewa, Anda tahu sendiri."

Razgatlioglu mungkin akan benar-benar memiliki balapan kandang di masa depan. Ia mengungkapkan kepada Crash.net di Silverstone bahwa dirinya sedang melakukan pembicaraan dengan MotoGP Sports Entertainment untuk memasukkan kembali Istanbul Park ke dalam kalender balap.

Kemudian di Austria, pembalap Pramac Racing tersebut mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai potensi balapan pada tahun 2028 itu masih terus berlangsung.

"Saat ini kami sedang membicarakan tahun 2028, karena ada kemungkinan untuk menghadirkan kembali MotoGP di sana [Istanbul Park], mengingat Formula 1 telah memperpanjang kontrak mereka selama lima tahun," ujar Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 San Marino MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

“Ini bagus. Mengapa MotoGP tidak kembali lagi ke Istanbul Park? Padahal, Istanbul Park kini sudah siap untuk balapan.

“Kita lihat saja nanti, kami masih mengupayakan hal ini.

“Jika MotoGP kembali ke Istanbul Park, saya harus menunjukkan hasil yang istimewa—ini masalah terbesarnya, tekanannya terlalu besar bagi saya, lho!”

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
Razgatlioglu Melihat MotoGP Austria seperti Balapan Kandang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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