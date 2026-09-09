Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK

Yamaha merekrut pemenang balapan MotoGP, Jack Miller, ke dalam tim WorldSBK mereka untuk musim 2027.

Jack Miller opportunity “too good to miss” for Yamaha
Jack Miller opportunity “too good to miss” for Yamaha
© Gold and Goose

Direktur Olahraga Yamaha Motor Europe, Niccolo Canepa, mengaku "sangat antusias" menyambut pemenang balapan MotoGP, Jack Miller, ke dalam tim pabrikan WorldSBK mereka untuk musim 2027.

Setelah berkiprah selama 15 musim di ajang Grand Prix - 12 di antaranya di kelas utama - Miller akan beralih ke kejuaraan berbasis motor produksi pada musim depan.

"Kami sangat antusias menyambut Jack Miller ke dalam proyek WorldSBK Yamaha pada tahun 2027, dan secara pribadi saya sangat senang ia bergabung dengan tim kami," ujar Canepa, yang juga merupakan mantan pembalap MotoGP dan WorldSBK.

"Kesempatan untuk mendatangkan pembalap dengan pengalaman dan bakat seperti dia ke dalam tim resmi kami adalah peluang yang terlalu sayang untuk dilewatkan, dan kami sudah menantikan sesi uji coba perdana."

Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga, second place, 2026 Suzuka 8 Hours.
Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga, second place, 2026 Suzuka 8 Hours.
© Yamaha Racing

Miller telah mengendarai R1 di Suzuka 8 Hours sebagai bagian dari tim pabrikan Yamaha selama dua tahun terakhir dan finis sebagai runner-up pada kedua kesempatan tersebut, sementara kiprahnya di WorldSBK bertepatan dengan pergantian pemasok ban dari Pirelli ke Michelin.

Pembalap Australia itu juga menggunakan Michelin di sebagian besar perjalanan karier MotoGP-nya, termasuk saat meraih keempat kemenangannya dan 23 podium bersama tim Honda, Ducati, dan KTM.

“Pengalaman Grand Prix-nya, terutama pengetahuannya mengenai ban Michelin, akan sangat berharga bagi kami,” tegas Canepa.

“Dia telah mencatatkan hasil yang impresif bersama R1 di Suzuka, jadi kami sangat antusias melihat performanya dengan motor berspesifikasi WorldSBK serta kontribusinya terhadap pengembangan berkelanjutan R1.

“Di luar aspek teknis, kepribadian dan profil internasional Jack juga akan menjadi aset besar dalam memperkuat kehadiran Yamaha serta menarik lebih banyak perhatian terhadap Kejuaraan WorldSBK.

"Kami sangat menantikan untuk memulai babak baru ini bersama-sama."

Jack Miller stoppie, Sepang MotoGP test.
Jack Miller stoppie, Sepang MotoGP test.
© Gold and Goose

Yamaha belum pernah memenangkan balapan WorldSBK sejak calon rekan setim Miller, Andrea Locatelli, berjaya di Assen pada tahun 2025.

R1 telah mengklaim hasil terbaik kelima sejauh musim ini, sementara Nicolo Bulega dari Ducati telah memenangkan setiap balapan, ketika rekan setimnya Iker Lecuona meraih kemenangan di Donington.

Bulega dijadwalkan pindah ke MotoGP bersama VR46 Ducati pada tahun 2027.

Pembalap Yamaha terakhir yang memenangkan gelar WorldSBK adalah Toprak Razgatlioglu - rekan setim Miller saat ini di Pramac - pada tahun 2021.

Ben Spies adalah satu-satunya juara WorldSBK lain dari Yamaha, yang meraih gelar tersebut pada tahun 2009.

Miller akan menggantikan mantan pembalap Grand Prix Xavi Vierge, yang diperkirakan akan bergabung dengan Barni Ducati musim depan.

Tags:

Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
World Superbikes
Pata Maxus Yamaha
2027
Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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