MotoGP Aragon 2026: Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari putaran 22.

All of Saturday's results from the Aragon MotoGP.
All of Saturday's results from the Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Pertarungan sengit untuk pole position antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez berakhir dengan keunggulan bagi Bezzecchi pada kualifikasi MotoGP Aragon di Sirkuit MotorLand, Sabtu (29/8) pagi.

Sesi Q2 sudah sengit sejak awal saat Marc Marquez memecahkan rekor laptime hari Jumat milik Bezzecchi pada lap pertamanya, tapi Bezzecchi langsung bereaksi dengan lap 1:44 pertama di Sirkuit MotorLand.

Pertarungan pole tampaknya akan ditentukan di di putaran terakhir, sebelum akhirnya Desmosedici milik Marquez tampak bergoyang hebat saat ia memacunya hingga batas maksimal.

Bezzecchi, yang memperbaiki catatan waktunya lagi menjadi 1 menit 44,962 detik, tidak tersentuh untuk pole position.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah Pedro Acosta terjatuh, Marquez memiliki satu kesempatan terakhir - dan sempat mencatatkan waktu sektor tercepat - sebelum kehilangan grip depan yang mengakhiri upayanya meraih pole.

Alex Marquez akan melengkapi baris depan, sementara pemenang balapan Silverstone Raul Fernandez, rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen Jorge Martin, serta Acosta dari KTM menempati baris kedua.

Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, dan Johann Zarco - yang kembali berlaga - melengkapi posisi sembilan besar.

Bagnaia dan Diogo Moreira berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin Kualifikasi 1; pembalap *rookie* asal Brasil itu sukses mempertahankan posisi untuk lolos meski sempat terjatuh di fase akhir sesi.

Balapan Sprint Aragon yang berlangsung selama 11 lap akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20:00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'44.962s6/8347k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.089s5/7343k
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.299s3/8347k
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.413s7/8344k
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.474s6/8349k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.593s5/5351k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.653s5/7346k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.709s3/5343k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.821s5/7351k
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.840s4/7343k
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.930s6/8342k
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.957s2/7347k
 Qualifying 1:     
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'45.959s6/8341k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'45.998s3/8353k
15Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'46.026s5/6346k
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'46.096s6/7346k
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'46.131s7/7338k
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'46.211s3/7346k
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'46.322s5/7344k
20Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'46.384s7/7348k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'46.549s5/7342k
22Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'47.388s5/6342k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Aragon:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk mempertahankan posisi teratas dalam sesi latihan terakhir MotoGP Aragon 2026.

Setelah sebelumnya kalah dalam sesi di Aragon untuk pertama kalinya sejak 2022 pada Jumat sore, Marc Marquez kembali tertinggal di Sabtu pagi, meski ia sempat melesat dari posisi kesembilan ke posisi pertama di tahap-tahap akhir sesi.

Namun, Marquez mencatatkan waktu terbaiknya menggunakan ban belakang Medium baru dan ban depan lama, sementara sebagian besar pembalap lain menggunakan ban belakang Soft, termasuk Marco Bezzecchi, yang memimpin timesheets dengan kenggulan 0,232 detik.

Raul Fernandez, Pedro Acosta, dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi lima besar, sementara pemimpin klasemen Jorge Martin hanya menempati posisi kedua belas.

Johann Zarco, yang tampil memukau dengan performa terbaik di antara pembalap Honda dan langsung lolos ke Kualifikasi 2 saat kembali berlaga di MotoGP pada hari Jumat, sempat mencatatkan waktu tercepat sebelum akhirnya finis di posisi ke-13.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'46.216s
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.232s
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.421s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.484s
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.494s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.559s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.570s
8Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.623s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.781s
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.785s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.810s
12Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.926s
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.932s
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.162s
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.165s
16Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.273s
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.327s
18Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.357s
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.404s
20Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.491s
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.765s
22Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.499s

* Rookie

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Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Jack Miller
Toprak Razgatlioglu
MotoGP Aragon 2026: Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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