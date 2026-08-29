MotoGP Aragon 2026: Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari putaran 22.
Pertarungan sengit untuk pole position antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez berakhir dengan keunggulan bagi Bezzecchi pada kualifikasi MotoGP Aragon di Sirkuit MotorLand, Sabtu (29/8) pagi.
Sesi Q2 sudah sengit sejak awal saat Marc Marquez memecahkan rekor laptime hari Jumat milik Bezzecchi pada lap pertamanya, tapi Bezzecchi langsung bereaksi dengan lap 1:44 pertama di Sirkuit MotorLand.
Pertarungan pole tampaknya akan ditentukan di di putaran terakhir, sebelum akhirnya Desmosedici milik Marquez tampak bergoyang hebat saat ia memacunya hingga batas maksimal.
Bezzecchi, yang memperbaiki catatan waktunya lagi menjadi 1 menit 44,962 detik, tidak tersentuh untuk pole position.
Setelah Pedro Acosta terjatuh, Marquez memiliki satu kesempatan terakhir - dan sempat mencatatkan waktu sektor tercepat - sebelum kehilangan grip depan yang mengakhiri upayanya meraih pole.
Alex Marquez akan melengkapi baris depan, sementara pemenang balapan Silverstone Raul Fernandez, rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen Jorge Martin, serta Acosta dari KTM menempati baris kedua.
Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, dan Johann Zarco - yang kembali berlaga - melengkapi posisi sembilan besar.
Bagnaia dan Diogo Moreira berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin Kualifikasi 1; pembalap *rookie* asal Brasil itu sukses mempertahankan posisi untuk lolos meski sempat terjatuh di fase akhir sesi.
Balapan Sprint Aragon yang berlangsung selama 11 lap akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20:00 Waktu Indonesia Barat).
MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'44.962s
|6/8
|347k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.089s
|5/7
|343k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.299s
|3/8
|347k
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.413s
|7/8
|344k
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.474s
|6/8
|349k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.593s
|5/5
|351k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.653s
|5/7
|346k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.709s
|3/5
|343k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.821s
|5/7
|351k
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.840s
|4/7
|343k
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.930s
|6/8
|342k
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.957s
|2/7
|347k
|Qualifying 1:
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'45.959s
|6/8
|341k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'45.998s
|3/8
|353k
|15
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'46.026s
|5/6
|346k
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'46.096s
|6/7
|346k
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'46.131s
|7/7
|338k
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'46.211s
|3/7
|346k
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'46.322s
|5/7
|344k
|20
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'46.384s
|7/7
|348k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'46.549s
|5/7
|342k
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'47.388s
|5/6
|342k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Aragon:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)
Free Practice 2
Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk mempertahankan posisi teratas dalam sesi latihan terakhir MotoGP Aragon 2026.
Setelah sebelumnya kalah dalam sesi di Aragon untuk pertama kalinya sejak 2022 pada Jumat sore, Marc Marquez kembali tertinggal di Sabtu pagi, meski ia sempat melesat dari posisi kesembilan ke posisi pertama di tahap-tahap akhir sesi.
Namun, Marquez mencatatkan waktu terbaiknya menggunakan ban belakang Medium baru dan ban depan lama, sementara sebagian besar pembalap lain menggunakan ban belakang Soft, termasuk Marco Bezzecchi, yang memimpin timesheets dengan kenggulan 0,232 detik.
Raul Fernandez, Pedro Acosta, dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi lima besar, sementara pemimpin klasemen Jorge Martin hanya menempati posisi kedua belas.
Johann Zarco, yang tampil memukau dengan performa terbaik di antara pembalap Honda dan langsung lolos ke Kualifikasi 2 saat kembali berlaga di MotoGP pada hari Jumat, sempat mencatatkan waktu tercepat sebelum akhirnya finis di posisi ke-13.
MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'46.216s
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.232s
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.421s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.484s
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.494s
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.559s
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.570s
|8
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.623s
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.781s
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.785s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.810s
|12
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.926s
|13
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.932s
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.162s
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.165s
|16
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.273s
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.327s
|18
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.357s
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.404s
|20
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.491s
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.765s
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+2.499s
* Rookie