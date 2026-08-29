MotoGP Aragon 2026: Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez untuk Pole

Pertarungan sengit untuk pole position antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez berakhir dengan keunggulan bagi Bezzecchi pada kualifikasi MotoGP Aragon di Sirkuit MotorLand, Sabtu (29/8) pagi.

Sesi Q2 sudah sengit sejak awal saat Marc Marquez memecahkan rekor laptime hari Jumat milik Bezzecchi pada lap pertamanya, tapi Bezzecchi langsung bereaksi dengan lap 1:44 pertama di Sirkuit MotorLand.

Pertarungan pole tampaknya akan ditentukan di di putaran terakhir, sebelum akhirnya Desmosedici milik Marquez tampak bergoyang hebat saat ia memacunya hingga batas maksimal.

Bezzecchi, yang memperbaiki catatan waktunya lagi menjadi 1 menit 44,962 detik, tidak tersentuh untuk pole position.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Setelah Pedro Acosta terjatuh, Marquez memiliki satu kesempatan terakhir - dan sempat mencatatkan waktu sektor tercepat - sebelum kehilangan grip depan yang mengakhiri upayanya meraih pole.

Alex Marquez akan melengkapi baris depan, sementara pemenang balapan Silverstone Raul Fernandez, rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen Jorge Martin, serta Acosta dari KTM menempati baris kedua.

Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, dan Johann Zarco - yang kembali berlaga - melengkapi posisi sembilan besar.

Bagnaia dan Diogo Moreira berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin Kualifikasi 1; pembalap *rookie* asal Brasil itu sukses mempertahankan posisi untuk lolos meski sempat terjatuh di fase akhir sesi.

Balapan Sprint Aragon yang berlangsung selama 11 lap akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20:00 Waktu Indonesia Barat).

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MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'44.962s 6/8 347k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.089s 5/7 343k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.299s 3/8 347k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.413s 7/8 344k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.474s 6/8 349k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.593s 5/5 351k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.653s 5/7 346k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.709s 3/5 343k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.821s 5/7 351k 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.840s 4/7 343k 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.930s 6/8 342k 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.957s 2/7 347k Qualifying 1: 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'45.959s 6/8 341k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'45.998s 3/8 353k 15 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'46.026s 5/6 346k 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'46.096s 6/7 346k 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'46.131s 7/7 338k 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'46.211s 3/7 346k 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'46.322s 5/7 344k 20 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'46.384s 7/7 348k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'46.549s 5/7 342k 22 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'47.388s 5/6 342k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Aragon:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk mempertahankan posisi teratas dalam sesi latihan terakhir MotoGP Aragon 2026.

Setelah sebelumnya kalah dalam sesi di Aragon untuk pertama kalinya sejak 2022 pada Jumat sore, Marc Marquez kembali tertinggal di Sabtu pagi, meski ia sempat melesat dari posisi kesembilan ke posisi pertama di tahap-tahap akhir sesi.

Namun, Marquez mencatatkan waktu terbaiknya menggunakan ban belakang Medium baru dan ban depan lama, sementara sebagian besar pembalap lain menggunakan ban belakang Soft, termasuk Marco Bezzecchi, yang memimpin timesheets dengan kenggulan 0,232 detik.

Raul Fernandez, Pedro Acosta, dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi lima besar, sementara pemimpin klasemen Jorge Martin hanya menempati posisi kedua belas.

Johann Zarco, yang tampil memukau dengan performa terbaik di antara pembalap Honda dan langsung lolos ke Kualifikasi 2 saat kembali berlaga di MotoGP pada hari Jumat, sempat mencatatkan waktu tercepat sebelum akhirnya finis di posisi ke-13.

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MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'46.216s 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.232s 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.421s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.484s 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.494s 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.559s 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.570s 8 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.623s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.781s 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.785s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.810s 12 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.926s 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.932s 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.162s 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.165s 16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.273s 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.327s 18 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.357s 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.404s 20 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.491s 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.765s 22 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.499s

* Rookie