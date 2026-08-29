Bagnaia Kesulitan untuk Melakukan Hal Normal Sejak Silverstone

Francesco Bagnaia, yang merasa "frustrasi dan gugup", mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum sesi briefing dengan tim Ducati Lenovo setelah Jumat yang sulit di MotoGP Aragon.

Saat rekan setimnya, Marc Marquez, kembali bersaing di depan, Bagnaia justru masih terkendala masalah cengkeraman ban yang membuatnya tertinggal sepanjang akhir pekan di Silverstone.

Di saat empat pembalap Ducati berhasil finis di posisi lima besar, pembalap asal Italia itu hanya mampu menempati posisi ke-13, yang mengharuskannya mengikuti sesi Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

"Saya tidak menyangka performa akan seperti ini; saya berharap bisa jauh lebih cepat," ujar Bagnaia mengawali. "Namun sayangnya, situasinya sulit.

Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ada sesuatu terkait feeling berkendara yang berubah sejak Silverstone.

“Di Sachsenring, saya cukup yakin kami mengalami kemajuan dan hasilnya lebih baik, tapi sejak Silverstone, saya merasa tidak nyaman dengan motor ini dan kesulitan melakukan hal-hal yang biasanya mudah dilakukan.

“Hari ini, saya beberapa kali hampir terjatuh saat melaju dengan kecepatan sangat rendah. Selain itu, pada lap terakhir saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menembus posisi sepuluh besar; saya hampir berhasil, tetapi melebar di tikungan terakhir.

“Saya tidak berhenti di garasi karena saya merasa sangat gugup dan kesal pada diri sendiri - saya tidak berhasil menyelesaikan satu pun putaran [bersih] - dan saya perlu sedikit menenangkan diri.

“Sebab, dalam situasi seperti itu - saat Anda merasa frustrasi dan gugup - Anda bisa saja melontarkan ucapan yang sebenarnya tidak Anda maksudkan. Dan ketika bekerja dalam situasi yang sulit, sangat mudah untuk mengganggu kinerja tim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi, lebih baik saya menenangkan diri sejenak; lalu saat kembali ke garasi, saya banyak berdiskusi dengan tim untuk memahami situasinya.

“Untungnya, seperti biasa, Alex Marquez memberikan perbedaan besar dalam banyak aspek. Saya sangat berharap bisa menemukan cara untuk mengikuti apa yang dilakukannya.”

Bagnaia memaparkan masalah yang dihadapinya, yaitu terkait pengereman, entri tikungan, dan grip ban belakang: "Jadi, hampir semuanya."

Ia menambahkan: "Sejujurnya, grip lintasan tampak lebih baik karena kondisinya lebih konsisten dibandingkan lintasan lain.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Namun bagi saya pribadi, saat memasuki tikungan, saya kehilangan traksi ban belakang tanpa melakukan apa pun.

"Begitu saya mulai membuka gas - pada rentang 10-15% awal - saya langsung kehilangan traksi. Dan sampai motor berada dalam posisi tegak lurus sepenuhnya, ban belakang masih spinning dan motor terasa sangat tidak stabil.

"Motor saya masih kesulitan mendapatkan grip yang memadai, tapi ya begitulah kondisinya.

"Untungnya, tim bekerja dengan baik dan mereka memiliki gagasan bagus yang saya sangat harapkan akan berhasil."

Bagnaia lolos dari Q1 dan melaju ke Q2, di mana ia mengamankan posisi start kedelapan untuk Sprint maupun Grand Prix di Aragon.

Article continues below ADVERTISEMENT