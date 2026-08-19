Acosta Tidak Merasakan Tekanan Jelang Duetnya dengan Marc Marquez

Pedro Acosta tidak merasakan tekanan menjelang kepindahannya ke tim pabrikan Ducati dan bergabung dengan Marc Marquez.

Acosta feels “no pressure” at joining Ducati
Acosta feels “no pressure” at joining Ducati
© Gold and Goose

Pedro Acosta menegaskan bahwa ia tidak merasakan tekanan menjelang kepindahannya ke tim pabrikan Ducati MotoGP pada tahun 2027.

Acosta, yang saat ini balap untuk Red Bull KTM, menjadi pembalap pertama yang bergabung langsung dengan tim pabrikan Ducati - tanpa lebih dulu berada di tim satelit - sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2017.

Bintang Red Bull KTM saat ini tersebut akan menjadi pembalap pertama yang bergabung langsung dengan tim pabrikan Ducati—tanpa terlebih dahulu membalap untuk tim satelit Ducati—sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2017.

Bahkan calon rekan setim Acosta sekaligus juara dunia sembilan kali, Marc Marquez, sempat menjalani satu musim dengan Gresini sebelum dipromosikan ke tim pabrikan.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Menghabiskan seluruh karier kejuaraan dunianya bersama KTM - di mana ia meraih kemenangan Sprint pertamanya pada seri pembuka musim di Buriram serta mencatatkan 13 podium Grand Prix - Acosta mengakui bahwa kepindahannya ke Ducati akan menjadi "babak baru".

Tapi, selisih usia 11 tahun dengan Marquez, ditambah kontrak multi-tahun bersama Ducati, membuat pembalap Spanyol ini memandang tahun 2027 - yang juga mengawali era baru MotoGP dengan mesin 850cc dan ban Pirelli - sebagai kesempatan untuk "menemukan ritme".

“Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan saya temukan di dalam garasi tim nanti. Namun di sisi lain, saya juga tidak merasa tertekan,” ujar Acosta kepada Motorsport.com. “Marc berada di penghujung kariernya, sementara saya baru saja memulainya.

“Selain itu, dia sudah mengenal semua orang di tim, sedangkan saya butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme ‘garasi Italia’ - begitu saya menyebutnya - karena saya sudah enam tahun bersama KTM. Saya sudah mengenal mereka semua sejak usia 16 tahun.

“Kini benar-benar akan menjadi babak baru dalam hidup saya.

Pedro Acosta, Marc Marquez.
Pedro Acosta, Marc Marquez.
© Gold and Goose

“Saya tidak merasa tertekan, dan untungnya, [karena] saya akan berada di sana minimal selama dua musim.

“Untuk itu, saya akan punya waktu di musim pertama untuk mendapatkan ritme dan kemudian melihat apa yang terjadi di musim kedua.”

Saat ini, Acosta menempati peringkat ketujuh dalam klasemen kejuaraan dunia, tapi dengan perolehan poin yang hampir dua kali lipat dibandingkan pembalap KTM terbaik berikutnya, Enea Bastianini.

Marquez dan Ducati berada di posisi keempat klasemen, di belakang para pembalap Aprilia: Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura.

Tags:

Pedro Acosta
Ducati Lenovo Team
Red Bull KTM Factory Racing
MotoGP
2027
Acosta Tidak Merasakan Tekanan Jelang Duetnya dengan Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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