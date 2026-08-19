Zarco Berlatih dengan Bintang Dakar Jelang Comeback MotoGP

Johann Zarco melanjutkan persiapan untuk comeback ke MotoGP dengan berlatih bersama bintang Dakar, Adrien Van Beveren, di Andorra.

Johann Zarco is back on a supermoto bike and cycling
Johann Zarco is back on a supermoto bike and cycling
© Gold and Goose

Johann Zarco terus meningkatkan latihannya menjelang rencana kembalinya ke MotoGP bulan depan.

Sebuah unggahan Instagram memperlihatkan pembalap LCR Honda - yang absen sejak cedera serius pada ligamen lutut sejak Mei - sedang berlatih Supermoto dengan bintang reli Dakar, Adrien Van Beveren, di Andorra.

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Zarco mengalami cedera akibat kecelakaan beruntun di Tikungan 1 saat balapan MotoGP Catalunya dimulai kembali.

Pembalap Prancis itu harus menjalani penalti double long-lap setelah dianggap memicu insiden saat ia kembali berlaga di MotoGP - yang diperkirakan akan terjadi di Misano, 11-13 September mendatang.

Hal itu berarti seri Aragon akan menjadi penampilan ketujuh sekaligus terakhir bagi Cal Crutchlow di MotoGP sebagai pengganti Zarco.

Johann Zarco and LCR team-mate Diogo Moreira.
Johann Zarco and LCR team-mate Diogo Moreira.
© Gold and Goose

Zarco, pemenang MotoGP Australia 2023 bersama Pramac Ducati dan kemudian MotoGP Prancis 2025 bersama LCR, telah dipastikan akan tetap bersama tim Lucio Cecchinello pada musim depan. Namun, siapa rekan satu timnya masih belum dipastikan.

HRC belum memutuskan apakah pembalap LCR saat ini, Diogo Moreira, atau rookie yang baru direkrut, David Alonso, yang akan bergabung dengan Fabio Quartararo di tim pabrikan untuk mengawali era baru 850cc.

Tags:

Johann Zarco
LCR Honda
MotoGP
Zarco Berlatih dengan Bintang Dakar Jelang Comeback MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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